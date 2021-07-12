الغدير والبيعة..والله لن اغدر ولن ابيع عليا

عباس الشيعي ||

اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

هي شروط وثوابت للبيعة قبل أن تكون دعاء

حتى تكون أمة التشيع أمة واحدة وكتلة وجسد وكبان واحد ومصير واحد وحشد واحد

وخلاف ذلك فإن من يبايع عليا ويعمل بالضد من أمة علي فهو منافق

أمر البيعة لعلي ...يعني الذوبان في علي

كيف لي أن اكون مواليا لعلي ....

وامالي واجامل واهادن واوالي واعاون اعداء علي

كيف لي أن اعشق علي واسكت عن من يقتل أبناء وعشاق علي

كيف لي انادي ياعلي واصافح اليد التي تقتل من ينادي ياعلي

علي أمة واحدة ولايمكن أن تكون أكثر من ذلك

أمة علي رسالة وعقيدة وفكر ومشروع

هي خلاصة الرسالات والاديان وعلي وراث محمد ومستودع علمه ورسالته

أن من ينتسب لعلي هو من المنتظرين لحفيده المهدي

ومن ينتظر المهدي لا يفرق بين قوميات التشيع

مبايعة علي تعني انصهار القوميات والحدود في حب علي

لايجوز لي مبايعة علي ومحاربة من يحكم بالقران واجتهاد علي

هاهي الكرة الأرضية انظروا اي نظام يحكم بالقران والسنة النبوية واجتهاد علي

هاهي الامم انظروا الى حروب الإبادة كيف تستهدف عشاق علي

فكيف لكم عدم مناصرتهم وانتم تقولون اننا نوالي علي

في إيران واليمن وسوريا ولبنان والبحرين وأفغانستان هناك من يقتل فقط لأنه ينتمي لعلي.

والانتماء لعلي يتطلب أن تكون حربا لمن حاربهم وسلما لمن سالمهم..معكم معكم لا مع عدوكم بحاجة إلى مصداق حقيقي يثبت انك في معسكر علي.

سيدي يا أبا الحسن سابقى جندي مدافعا بكل ما أوتيت من قوة في كل الخنادق التي تنتمي لعلي، وخلاف ذلك فانه النفاق الذي حاربه علي..علي امام الرفض وهو فداه نفسي من علمنا المقاومة.

إذن علي أمام المقاومة

اقسم بالله العلي ربي ورب علي..لن ابيع عليا..ولن اغدر بعلي

انا شيعي

إذن

انا مقاوم

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