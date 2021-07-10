الصفحة الإسلامية

♦️ إياك و مصاحبة الشرير♦


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

▪️اعظم الله اجركم بأستشهاد الامام محمد الجواد ( عليه السلام )▪️

اليوم نريد ان ندخل باب التوجيهات و التعلميات و التوصيات المنبثقة من قيادة  الامام محمد الجواد ( ع ) ، الى الامة .

و من تلك التوجيهات هو ( التحذير من مصاحبة الشر ).

كما جاء بقول الامام ( ع ) [ إيّاك و مصاحبة الشّرير فإنّه كالسّيف المسلول يحسن منظره و يقبح أثره ]

 و الجميل في التوجبهات التي تصدر من مدرسة الاسوة الحسنة المتمثلة بالخاتم محمد ( ص ) و اله الكرام ( ع ) ، انها تكون توجيهات معللة السبب من اصدارها ، و هذا يجعل تلك التوجيهات و الاوامر خارج  عن دائرة التعسف و التشدد و هذا ما تمتاز به القيادة الإلهية و المؤمنة عن القيادة الدنيوية التي ترى اوامرها اهوائية تعسفية جارية التنفيذ من الشعوب دون نقاش وبيان الاسباب .

وبطبيعة الحال ان توجيهات الائمة ( ع ) لا تكن اوامر المعني بها فقط الفرد ، بل هي شمولية الى الى الامة كافة ،  و خصوصا رجال الحكومة و السلطة واصحاب القرار  ، و التي تحدد عن طريقهم سياسة الدولة العامة .

اذن على الدولة و الفرد الابتعاد عن مصاحبة الشر ، لان اصحاب الشر يكون مظهرهم الظاهر منهم جميل ، و لكن واقعهم و الاثر الذي يقع منهم في ذات الفرد و المجتمع و نظام الحكم قبيح .

احبتي ان تحديد الشر واضح وان اختلف في معناه ، و هذا الاختلاف في تحديد الشر مقصود ، غايته هو جعله ضائع  غير محدد من اجل عدم تحديد الشر بعنوانه الصحيح ليدوم و يبقى .

و لكن نستطيعة ان نحدده بصورة عامة بكلمات محدودة  ان الشر : اسمٌ جامع للرذائل و الخطايا ، و السوء ، و الفساد  ، و هو كل ما خالف المعقول و منقول من المصادر الموثوقة .

محل الشاهد :

اذن على الفرد و على المجتمع و الحكومات ، الحذر من مصاحبة الافراد و المجتمعات و الدول من تتبنى الشر باقوالها و افعالها ، و خصوصا دول الاحتلال و الاستكبار و من تبعهم .

نسال الله حفظ الاسلام و اهله

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

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