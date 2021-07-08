الصفحة الإسلامية

أما آن للإسلام أن يتكلما ؟!


 

 احترام المُشرّف ||

 

أن نفقد الأمل في الزعماء والساسة فهذا أمر قد الفناه واحتملناه ومهما أوجع فهو محتمل

أما أن نفقد الأمل في العلماءوتنتهي ثقتنا بهم فهذا مالايحتمل،وهذا مانخاف منه و إن كنا قد ألفنا منهم ألايسمعوا صوت المظلومين وهم يصطرخون من ظالميهم،

فلا يجدر بهم ألايسمعوا صوت  الإسلام فقد آن للإسلام أن يتكلم عبر علمائه وقد آن للعلماء المسلمين والمراجع الدينية بكل مسمياتهم وطوائفهم  أن يتحركوا ومن ورائهم كل من شهد أن ﻻ إله إلاّ الله وأن محمدا رسول الله وآمن بأركان الإسلام الخمسة وأأتمر بما أمر الله في محكم آياته وانتهى عما نهى الله عنه -على الجميع- أن يهبوا للمطالبة بحق من حقوق المسلمين وهي إقامة شعيرة الركن الخامس من أركان الإسلام

لماذا لا يكون للعلماء موقف ممايحدث لماذا العلماء لاينهون المنكر  ويمنعون العبرية السعودية من منع الحج لماذا لا يفندون حجتها المسماه كورونا وهم يرونهم يفتحون الملاهى ويقيمون الحفلات

لماذا العلماء الموثوق بهم يتركون علماء الوهابية يحدثون في الإسلام ماليس فيه لماذا يجعلون للوهابيين حق التصرف في بيت الله الحرام وما كان ملكا لهم ولا ملكا لملكهم

مايحدث للإسلام في عنق علماء المسلمين فهذا هو وقتهم وهذه هي حربهم في الدفاع عن الإسلام ومقدسات الإسلام، هم من عليهم التبعة لما حدث و يحدث لماذا لايقوم الأزهر أو أي تجمع  إسلامى بدعوة كل علماء المسلمين من كل الدول الإسلامية بغير استثناء لاجتماع طارئ ومناقشة كل مايضر بالإسلام وعلى راسه منع الحج

 والخروج بقرار ملزم ويتم العمل به من ساعته وحينه. وليس ببيان يقرأ ويطوى في الإدراج

هذا مايجب ان يكون منهم فهم حملة الدين وورثة الأنبياء وهم من ستكون لهم الكلمة الفصل ، فمنع الحج ليس شأنا سياسيا ،ومنع الحج والسكوت عنه رزية وأي رزية،وسيسأل عنها أمام الله  العلماء وغيرهم؛ ولابد من موقف للعلماء أمام ملوك الدنيا ومسآلتهم والجهر أمامهم بالنهى عن المنكرات،

 حتى يكون لهم حجة إذا وقفوا غدا أمام ملك الملوك وسألهم ماذا فعلتم بأمانة العلم الذى حملتموه؟!

أيها العلماء نتم من علمتمونا ضرورة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر،  وانتم من قلتم لنا بان الحديث النبوي الشريف يقول من رأى منكم منكرا فاليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وهدم ركن الإسلام الخامس ومنع الحج منكر ويجب تغيره نحن نقول ونردد اللهم إن هذا منكر

وهذا مانستطيع

وأنتم  مسؤوليتكم وعلى عاتقكم تغيير هذا المنكر

والعاقبة للمتقين

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