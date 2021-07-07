الشيخ جلال الدين الصغير : سبيل النجاة في صنع عواقب الامور (إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)

التعليقات

ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ... الموضوع :

التغيير..!

عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ... الموضوع :

اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا

هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ... الموضوع :

العراق بحاجة إلى قيادات صادقة

حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ... الموضوع :

عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!

محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ... الموضوع :

الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية

زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ... الموضوع :

بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن

زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ... الموضوع :

ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية

زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ... الموضوع :

أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.

محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ... الموضوع :

إيران والعراق لا يمكن الفراق !!