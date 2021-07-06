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الشيخ جلال الدين الصغير : حينما تكون اعمال اليوم نتائج لعواقب الأمور فإن تلبية الفتوى المباركة خير شاهد على صناعة المستقبل
وكالة انباء براثا
37
2021-07-06
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