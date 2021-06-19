الصفحة الإسلامية

انطلاق موقع جديد تحت مسمى شبكة الانتظار يعنى بالظهور المقدس


بسم الله الرحمن الرحيم

 

بألطاف وإمداد الإمام المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف) ينطلق موقع (شبكة الانتظار ) والذي سيكون بثلاث لغات : العربية والانجليزية والفارسية - بإذن الله تعالى-

www.alentedhar.com

والشبكة التي ترعاها مجاميع الحوار المهدوي (منتظرون ومنتظرات) سوف تُعنَى بنشرِ كلِّ ما من شأنه أن يُسهِمَ بنشرِ الثقافةِ المهدويّةِ الأصيلةِ،والتَّرويجِ لها، وذودِ كلّ المحاولات التي تروم تشويهها أو تحريفها.

كما سينطلق قريباً العدد (١) من مجلّتها الأولى (مجلة الانتظار) والتي ستعمل على تعزيز وجود التيار المهدوي المبارك وتفعيلاته الاجتماعية في الأُمّةِ،وتعمل على مجابهة خطوط الانحراف والبغي، وتحصين ثبات الأُمّة خلف المرجعية الرشيدة الهادية، والتصدّي لمواجهة الحرب الناعمة التي تشنّها قوى الاستكبار العالميّ ضد المجتمع المهدوي، ومناصرة كلّ عملٍ من شأنه أن يُسهِمَ في الحفاظِ على مكامنِ الاقتدارِ عند أُمّةِ المشروعِ المهدويِّ العظيم.

كما وتستعدُّ الشبكةَ لإطلاقِ موقعها الفرعيّ الخاص بالمرأةِ المنتظِرة.

 نأملُ بهذا العمل أن نحظى بخدمةِ مشروع إمامنا المنتظر (أرواحنا فداه) ونفي حق الاستعداد لنصرته والذود عنه.

ولهذا نُهيب بأعزَّتنا من الإخوةِ والأخوات ممن يجدون في أنفسهم القدرة على رفدِ هذا المشروع بكل ما يمكن أن يجعله في موضع الخدمة الفاعلة للمولى المنتظر (عليه السلام).

بطبيعة الحال بمجرد إطلاق الموقع سيُتاح إمكانية التواصل المباشر مع الشبكة.

وما توفيقنا إلا بالله العلي العظيم

شبكة الانتظار 

www.alentedhar.com

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