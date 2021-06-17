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الشيخ جلال الدين الصغير : الاجتهاد .. مذموم من جهة وممدوح من جهة أخرى وفقاً لارتباطه بشريعة الله سبحانه وتعالى
وكالة انباء براثا
69
2021-06-17
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