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الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : الشريعة امر إلهي اوكلت سلامتها وصيانتها وتوضيحها وتفصيلها للمعصوم ع وادخال اي عنصر بشري يمثل انحرافا عن شرعة الله
وكالة انباء براثا
29
2021-06-14
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الشيخ جلال الدين الصغير : الشريعة امر إلهي اوكلت سلامتها وصيانتها وتوضيحها وتفصيلها للمعصوم ع وادخال اي عنصر بشري يمثل انحرافا عن شرعة الله
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منهج أئمة أهل البيت ع لصيانة الشريعة الغراء من الآراء الشخصية والأهواء وفتن المستأكلين باسم الدين (الاجتهاد والتقليد في مذهب اهل البيت ع) ح٣
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