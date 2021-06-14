الشيخ جلال الدين الصغير : الشريعة امر إلهي اوكلت سلامتها وصيانتها وتوضيحها وتفصيلها للمعصوم ع وادخال اي عنصر بشري يمثل انحرافا عن شرعة الله

التعليقات

محمد رضا مشهدي : هل إن إبراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن قتل إثناء الاشتباكات ام قبض عليه وتم إعدامه في ساحة المعركة ... الموضوع :

مقتل الارهابي المجرم ابراهيم سبعاوي ابراهيم الحسن خلال اشتباكات في بيجي

زيد مغير : في هذه الحالة يجب طرد القايمة باكملها وحرمان من الترشيح ودخول الانتخابات. لا ننسى قواءم تيارات ضمت ... الموضوع :

اعتقال مرشحة للانتخابات عن قائمة "أبو مازن" بتهمة الاحتيال

علي الحسيني : احسنتم سيدنا وبورك قلمكم ... الموضوع :

،،،،،،،،،مطلع الفجر،،،،،،،،،

محمد : احسنت واقعاً فيها دروس ومواعظ وحكم وفيها نوع من روح العقيدة والمبادئ .. اللهم احسن عواقبنا ... الموضوع :

قصة شاب مجاهد ومهاجر _ القصة واقعية

ابو علي الحلو : لعمري لن يكون الحاج مصلح آخرهم .. المراد كسر كل ما هو مقدس عند الشعب ولسان حالهم ... الموضوع :

القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح واغتيال الوزني

الحسيني : احسنتم لملاحظاتكم ولقلمكم سماحة السيد .. لكن نحن نمر في العراق ضروف صعبة جداً والعراق بحاجة الى ... الموضوع :

العراق بوصلة العالم

زيد مغير : ليفكر كل وطني إذ ما اتحد العراق وايران تحت راية اتحاد الجمهوريات الإسلامية ربما تدخل سوريا في ... الموضوع :

أبعاد الحشد عن الثورة الإسلامية ظليمة كبرى..!

عادل الزهيري : هل تسمح بنود العقد لشركات الهاتف النقال باقتحام خصوصية المشترك ونشر الإعلانات بصورة إجبارية عن طريق الرسائل ... الموضوع :

هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف

أسامه غالب حسين : You well done dear ❤️ ... الموضوع :

مبادرة الصغير في كل شيء..!