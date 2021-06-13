مجلس حسيني ـــ فقه الأرض والأحكام المتعلقة بها

بسم الله الرحمن الرحيم

" لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " ( المائدة 120)

كلمة ملك في معاني اللغة العربية تعني " حاز واحتوى وملك" .الآية واضحة الدلالة تقول ان الله احتوى السماوات والأرض .ولا يمكن لأحد ان يدعي خلق ذرة من تراب او خلق كوكبا او شمسا او قمرا . الخ .

*** ما هي مراحل خلق السماوات والأرض : يعرض القرآن الكريم كثيراَ من الامور الغامضة في خلق السماوات والأرض ,هذه معلومات لا يمكن معرفتها، وتعد من الأسرار يقول تعالى:(ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضداً).

الآية الكريمة واضحة الدلالة تبين أن (الكون الذي نحيا فيه) مخلوق له بداية‏ ,‏ بدأ الله تعالى خلقه من جرم ابتدائي واحد قبل مرحلة الرتق‏ ,‏ ثم أمر تعالى بفتق هذا الجرم الابتدائي وحوله إلى مرحلة الدخان‏ ,‏ وخلق من ذلك الدخان كلا من الأرض والسماء.. "جميع أجرام السماء وما ينتشر بينها من مادة وطاقة مما نعلم بها ..وما لا نعلم.. خلقها بعد الفتق. وتعرف هذه المرحلة باسم مرحلة خلق الأرض والسماء‏ ,‏ وقد جاء وصف المرحلتين الأخيرتين في الآية الحادية عشرة من سورة فصلت‏ ,‏ والتي يقول فيها كلا من الذين أنكروا الخلق‏ ,‏ أو أشركوا مع الله تعالى معبودا آخر ‏:‏ " قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا".

** معنى الفتق والرتق في الخلق: الذي لفت انتباهي أن الباحثين مقتنعون اليوم أن هناك خيوط كونية تتوضع عليها المجرات،( معنى تتوضع .. لو قلنا فلان وضيع , كلمة وضيع لو اطلقت على الانسان تعني(الذي لا قدر له ولا احترام بين الناس.فيكون احترامه ومنزلته دون الناس فيسمى وضيع) اما كلمة تَوَضَعَت الأَرضُ: أي انخفضت عما يليها .. ارض بجانب ارض ولكن اوضع منها .. أي اسفل منها .. ولذلك لاحظ علماء الفلك الان بتقدم العلم .. لاحظوا من خلال افلام كومبيوتر ترصد حركة الكون . ان الخيوط تتباعد عن بعضها تماماً كما تتباعد خيوط النسيج!!.....دعونا نقف عند قوله تعالى: (أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ ) ..(الرتق) في اللغة عكس (الفتق)، في معجم اللغة :فتقه أي شقَّه، وهاتان الكلمتان تُستخدمان مع النسيج، فعندما يمزق .. فيتباعد بين خيوطه نقول (انفتق الثوب)، والرتق هو العكس، أي جمع وضم بعضه لبعض.

يقول ابن كثير: "ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً أي كانت الخلقة كلها متصلة بعضُها ببعض، متلاصقة ببعض في ابتداء الأمر".إذاً فهم ابن كثير من الآية أن الكون (السموات والأرض) كان عبارة عن حالة متلاصقة ببعضها كتلة واحدة فوق بعضها،(هذا كان في بداية الخلق. ثم باعد الله بين السماء والأرض) فانفصلت السماء عن الارض.

**العجيب أنهم صوَّروا عملية الفتق وتباعد خيوط النسيج(باستخدام السوبر كمبيوتر) ،فوصلوا إلى نتيجة أن خيوط النسيج الكوني تتباعد عن بعضها باستمرار تماماً كما تتباعد خيوط القماش نتيجة تمزقه!.

ونشرت المجلات العلمية لتلك المؤسسات التي تعني بعلم الفضاء.. صورا تبين أن الكون في بداياته قبل (450 مليون سنة بعد خلقه) كان عبارة عن خيوط من مادة متماسكة ومتقاربة مثل خيوط القماش .(الصورة منشورة)، ثم بدأت هذه الخيوط بالتباعد وكأننا نمزق القماش وصورة اخرى تصور الكون بعد 6000 مليون سنة من خلقها ظهرت فراغات سوداء ثم كبُرت بسبب تباعدها عن بعضها، هذه الخيوط هي مجرات. " المرجع: مختبر ماكس بلانك ألمانيا". هذا تفسير علمي من خلال مختبرات علمية في اوربا ** اذن القرآن نزل قبل 1400 سنة ولا زال المسلمون يحاولون فهمه واستخراج عجائبه، وهو مليء بالآيات الكونية هذه الآيات لا يجوز لنا أن نهملها بحجة أنه لا يجوز تفسيرها بالنظريات العلمية، لأن المؤمن مطلوب منه أن يتدبر القرآن حسب تطور الزمن، وعندما يصل لآية كونية لا يجوز له أن يتجاوزها بل يتفكر فيها لأنها جزء من القرآن.

وقد فسر علماؤنا في العصر الحديث هذه الآية على أنها تتحدث عن انفجار عظيم، (وهي نظرية لم تثبت في حديث ولاا مصدر اخر لكنها أفضل الموجود لتفسير نشوء الكون. "ملخصها أن الكون كان كتلة صغيرة ثم انفجر وتباعدت أجزاؤه ثم شكل الذرات" ومن الذرات تشكلت النجوم والشمس والقمر والأرض كما هو الوضع البين اليوم.

ــــ> نظرية الانفجار الكبير من حيث المبدأ صحيحة ،لان الكون كان كتلة واحدة ثم انفصلت أجزاؤه مشكلة المجرات والنجوم والكواكب، ولكن في النظرية أن الانفجار لا يُنتج نظام كما نراه في الكون، بل الانفجار عادة ينتج الفوضى والدمار...!!

**النقطة الثانية في نظرية الانفجار: هذه النظرية لا تقول لنا من أين جاءت الكتلة الأولية التي حدث فيها الانفجار؟ لا يمكن لانفجار عشوائي أن يخلق كوناً منظماً بهذه الدقة الفائقة؟ ولذلك استأنس علماؤنا بهذه النظرية على الرغم من عيوبها لأنها أفضل الموجود..!

ولكن بعدما تطور العلم ,بدأ العلماء يتحدثون عن(الخيوط العظمى)، وهذه الخيوط كانت متماسكة وقريبة من بعضها في بداية نشوء الكون، ثم تباعدت وفق نظام اعتبره العلماء من أعظم الظواهر الكونية، هذه النظرية الجديدة أقرب للحقيقة لأنها "مشاهدة"، فالمجرات تم رصدها في الكون ووضعت على شبكة الكترونية ثلاثية الأبعاد على كمبيوتر عملاق، ووضعت كل مجرة في مكانها فكانت المفاجأة أنهم رأوا خيوطاً تتشابك وتتباعد عن بعضها .لذلك نستطيع أن نقول إن وجود الخيوط الكونية المتقاربة في بداية الخلق هو الرتق الذي حدثنا عنه القرآن، وتباعدها هو الفتق، وهكذا يتحقق معنى الآية لغوياً وعلميا وتفسيرياً.

.. ما هو تأثير الفتق على السماء والارض..؟ هناك تفسير يقول: كانت السماء رتقاً لا تمطر، والأرض رتقاً لا تُنبت، ففتق الله السماء بالمطر، والأرض بالنبات .ليعيش الانسان وهذا ثبُت علمياً أن الأرض كانت في بداية خلقها ملتهبة لا تنبت، والغلاف الجوي لم يكن قد تشكل بفعل حرارة الارض والتهابها . كما ان نسبة الاوكسجين وغيرها من الغازات التي تفيد المخلوقات غير موجودة . اضافة لعدم وجود المطر , ثم بالفتق تشكل الغلاف الجوي للأرض وتشكلت الغيوم وبدأت السماء تمطر، وبدأت الأرض تنبت بعد أن بردت . ومن جراء البراكين تشكلت الجبال والأنهار, وجعل الله خزين مساء الشرب في مخازن الجبال لا تصدأ ولا تتعفن.

ملاحظة مهمة : من عظمة القرآن أن كل إنسان يستطيع أن يفهمه حسب ثقافة عصره، ولا نجد أي تناقض في فهم كتاب الله تعالى وهذا ما حدثنا عنه القرآن وأمرنا بالتدبر من أجله، يقول تعالى: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا).

هنا أود أن أبين انه لا مشكلة إذا أخطأ مفسر في تفسير آية معينة، لأن القرآن هو الحق المطلق الذي لا يتغير،(أما التفسير فهو يمثل فهم البشر للظواهر الكونية . وبما أن الناس يختلفون في مستوى فهمهم مقابل العلم .. اذن لابد أن يكون هناك تطور في التفسير، وهذا لا يسيء للقرآن، بل يؤكد على أن هذا القرآن مناسب لكل عصر من العصور، لأنه لا يوجد كتاب على وجه الأرض (إلا القرآن) يمكن تفسيره بشكل يتفق مع العلم مهما وتطوراته .بعكس من يتمسك بتفاسير لا تستند على روايات غير دقيقة .

** وهذا رد على من ينكر الإعجاز العلمي بحجة حرصه على تفسير القران روائيا فالأخطاء التي تصدر من البشر تبقى للبشر، ويبقى القرآن منزهاً عن الخطأ. والمؤمن إذا اجتهد فأخطأ فله أجر (بشرط أن يكون ملما بفهم معين إذا اجتهد فأصاب فله أجران.

ـــــــ هناك نص يتعلق بخلقة الارض والكون,هو قوله تعالى: (وكان عرشه على الماء).. العرش لغة: يعني القوائم التي يرفع عليها السقف مثل عرش الملك وقوله عن الجنة (وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات) **ولو توسعنا بمفهوم العرش.. فهو كل ما من شأنه (العلو والارتفاع)، فقيل للملك "صاحب العرش" أي صاحب السمو والارتفاع،وحين تحدث القران عن بلقيس , قال تعالى: (ولها عرش عظيم) أي لها سلطان وملك كبير، بهذا يظهر أن عرش الله تعالى هو (سلطانه ونفوذه وقدرته) .

ما كان هناك إلا الماء الذي خلقه قبل أن يخلق السماوات والأرض، طبيعي أن يكون سلطانه على الماء،..قال الفيض الكاشاني: (وكان عرشه على الماء) قبل خلقهما "يعني السماوات والأرض" كان في مبدأ الخلق .

ورد في الكافي عن الباقر (ع) إن الله عز وجل خلق الأشياء كلها بعلمه على غير مثال كان قبله، فخلق السماوات والأرض ولم يكن قبلهن سماوات ولا أرض.. هذه حالات الخلق ما شهدها بشر ولا اعانه احد , فلا يمكن لاحد ان يكون مالكا للأرض والسماء غير الله تعالى( لله ملك السماوت والأرض) ......سئل النبي (ص) أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال: كان في عماء كلمة "في" بمعنى "على" سيروا في الارض أي على الارض .. على عادة كلام العرب لما اسالك اين تعيش في أي بلد . تقول في البصرة , أي على ترض البصرة . اما كلمة العماء: فهي السحاب الرقيق،فمعناه والله أعلم، أنه كان وحده وليس معه احد سواه،/اذن لا يمكن لاحد في الكون ان يدعي ملكيته للارض الا الله .

ـــــــ بعد هذه الجولة أعود لأحكام الأرض :قسم الفقهاء الأرض إلى أربعة أقسام من حيث الأحكام وهي:

1- أرض الفتح وهي الأرض التي أصبحت إسلامية بالفتح والجهاد كأراضي (الشام والعراق ومصر وإيران) وغيرها من البلدان التي تم إدخال أهلها الإسلام بالحرب.وهي على ثلاثة أنواع:

أ- {الأرض العامرة بشرياً حين الفتح} فقد أجمع علماء الأمامية على أنها ملك عام لكل المسلمين من وجد ومن سيوجد. رُوي عن الإمام الصادق(ع) أنه قال: "لا تشتروا من الأرض السواد ( أي أرض العراق) شيئاً إلاّ من كانت له ذمة فإنه هو في‏ءٌ للمسلمين".( معنى الفيء هي الارض التي اخذها المسلمون بغير حرب). لان المسلمين الاوائل حرروها.

ب- الأرض الميتة حين الفتح وهي التي لم تكن عامرة حين دخولها في حوزة الإسلام لا طبيعياً ولا بشرياً 0فهي ملك للإمام"ع"باصطلاح العصر ملك الدولة الإسلامية لقوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلْ الأَنْفَالُ للَّهِ والرَّسُول﴾ وجاء عن الإمام الصادق(ع) أن الموات كلها هي له وهو قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنْفَالِ)..وقد سمحت الشريعة لأفراد المسلمين إحياء هذه الأرض وأعمارها واستثمارها مما يفهم منه أن الأحياء يعطيهم حقاً خاصاً بهم. فقد جاء عن أهل البيت(ع): "من أحيى أرضاً فهي له وهو أحق بها". واختلف الفقهاء في طبيعة الحق بين قائل بالملكية الخاصة وبين قائل بثبوت حق التصرف دون أن يمتلك المحي عين الأرض.هذا راي الشيخ الطوسي(قد) بينما يرى السيد الشهيد الصدر(قدس سره)المحي للارض يتوجب عليه دفع أجرة الأرض للإمام، لما ورد عنهم عليهم السلام "من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها" أي أجرتها.

ج- الأرض العامرة طبيعياً حين الفتح كالغابات فإنها ملك الامام أي الدولة الاسلامية لقولهم عليهم السلام: "كل أرض لا رب لها هي للامام". يعني الأرض العامرة طبيعياً هي ملك الدولة الاسلامية سواء كانت مفتوحة عنوة أم لا. وهذه ينطبق عليها ايظا من احياها فهي له بالتصرف.

2- الأرض المسلّمة دون قتال جهاد، وهي التي أسلم أهلها طوعاً كأرض المدينة المنورة واليمن وجنوب شرق اسيا وغيرها. فما كان منها ميتاً فهو كسائر الموات يدخل في ملكية الدولة الاسلامية، وكذلك الأرض العامرة طبيعياً، وأما العامر منها بأهلها فهي لهم.لا حق للاخرين بها .

3 ــ أراضي الدولة الإسلامية الأخرى من قبيل الأرض التي باد أهلها أو التي استجدت بطمر السواحل أو بعض مجاري الأنهار، وكذلك الأراضي التي سلمها أهلها للدولة الاسلامية طوعاً، فهذا كله من الأنفال التي للإمام أي الدولة الإسلامية. ويتضح من العرض أن الملكية الخاصة للأرض قد وضعها الإسلام في إطار ضيق إلى أبعد الحدود، حتى أن بعض فقهاء الأمامية ذهبوا إلى انتقال الأرض المملوكة الى الدولة إذا أهملها أصحابها الأصليون ولم يستثمروها...يبرر العلماء ذلك بسببين..

الأول: اقتصادي يعود الى ضرورة استغلال الأرض في الحياة الاقتصادية وحركة الإنتاج في المجتمع.:.مثلا لو ترك شخص أرضاَ عائدة له ,فيها نخيل وأشجار(فتنتفي منها الفائدة), فيمكن ان يعطيها الحاكم الاسلامي لشخص آخر كي تبقى الفائدة للمجتمع .؟ ولكن تبقى الارض والأشجار بملكية المالك الأول .ولكن يجب ان تبقى المنفعة للمجتمع ..

والثاني: سياسي واقتصادي : وهو أن إقرار ملكية الفائدة لجميع المسلمين من استغلال الارض وعدم خرابها , بل تبقى الارض تنتج لصالح المجتمع لتتسع حركة العمل وتعطي قوة اقتصادية وتقضي على البطالة .

الاحكام القانونية المتعلقة بالأرض شرعا : يقول فقهاءنا : ان الارض ملكية الدولة الإسلامية ولكن بالإحياء يتبدل جنس الارض ..: وهو قول الإمام علي(ع) "الأرض كلها لنا فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الإمام". يعني يستملك المنفعة فقط ويعيش فيها ما دام يعمرها. وهذا القانون لو طبق لاصبحت جميع الاراضي زراعية .

احكام الماء في الطبيعة : تنقسم المياه الطبيعية الى قسمين:....

الأول: المياه الظاهرة على سطح الأرض كالأنهار والبحار والعيون الطبيعية ونحوها...هذا القسم من المشتركات العامة بين الناس , يدخل في الملكية العامة، عن الرسول(ص): "إن الناس شركاء في ثلاث: الماء، والنار، والكلأ"،

الثاني: المياه الجوفية الابار، فإنها تملك بالعمل والحفر وما يتجدد منها . ومع ذلك فلا يحق للمستخرج أن يبيع الزائد عن حاجته الى الاخرين لقول النبي (ص): "لا تبعه ولكن أعره جارك أو أخاك"، لأن المادة الزائدة عن حاجته لا تزال من المشتركات العامة.

ثانيا الماء: من اهم الثروات الطبيعية ــ من اين جاء الماء للأرض ؟ واصبح بالخلقة التكوينية مادة الحياة التي لا غنى لأحد عنه، خلقه الله لعباده وسخره لهم قال تعالى: ﴿وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ وانزاله وجعله مصدرا للحياة دليل على وجوده تعالى.. ذكر الله الماء بأنه من نعيم الجنة وأهل النار يعذبون بحرمانهم منه قال تعالى: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاء أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ قَالُواْ إِنَّ اللّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ * الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا *ولكن من اين جاء الماء على الارض ..؟. هناك نصوص تخبر بأن اصل الماء من الأرض:قال تعالى: ﴿وَالأَرْضً بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا * أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءهَا وَمَرْعَاهَا﴾ جميع المفسرين يقولون ان اصل الماء من الارض.. يقول ابن كثير: دحى الأرض فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياه فنبتت النباتات باصنافها .

**قال العلماء أصل الماء الأرض: ولكن كيف وضع في الارض..؟ . نظرية المنشأ الكوني: تقول أن الماء أتى إلى الأرض من الفضاء الخارجي، بسبب الأشعة الكونية تتحرك في الفضاء ، تحتوي على ذرات الإيدروجين، وأثناء دورانه حول نفسه تتفاعل مع الأوكسجين مشكلة كميات كبيرة من الماء :..... النظرية العلمية الثانية ..... نظرية المنشأ الأرضي:

تتخلص هذه النظرية بأن الصخور المكونة للطبقة الواقعة بين الأرض والقشرة الأرضية (طبقة السيما) كانت تنصهر تحت تأثير الحرارة المنبعثة من الأرض , وانطلقت من هذه الحرارة غازات طيارة كالأوزون والكلور ومركبات الكربون والكبريت، وأكثرها أبخرة الماء، كانت تقذف إلى الطبقات السطحية بواسطة البراكين خلال تاريخ الأرض الطويل، وتشكلت كمية لملء جميع المحيطات على سطح الكرة الأرضية..

في الحضارة اليونانية القديمة اقترح أفلاطون وجود خزانات جوفية هائلة على هيئة عدد من الممرات تحت سطح الأرض تتصل وتغذي جميع أماكن الماء على سطح الأرض من جداول وأنهار،ومحيطات ، وتخيل أن هذا الخزان المائي الهائل ليس له قاع لانه يتخلل الأرض كلها، وأن الماء يمور ويدور فيه بصفة مستمرة.....

اذن لا بد ان تكون للارض والماء مشتركات نظمها الاسلام , ولذا قال النبي(ص)*المشتركات ثلاثة الماء والنار والكلآ * وهذا المبدأ عمل به امير المؤمنين عندما ملك اصحابه المشرعة في معركة صفين , منعهم معاوي واصحابه , ولما ملكها امير المؤمنين قال لمالك : القتال على الماء أخذت القوات المتحاربة مواقعها، وبدأ الطرفان يفكران في إدارة المعركة. الشيء المهم والخطير الذي تمخض عن مشاورات معاوية مع أصحابه هو قرار منع ماء الفرات عن جيش أمير المؤمنين(ع) . لكي يسهل على جيش الشام القضاء عليهم، وفعلاً قاموا بمنع الماء عن جيش علي وأصحابه، حتى كان العطش يفنى بالجيش، وأرسل أمير المؤمنين سريةً للبحث عن شريعة ماء أخرى ولكن لم يكن يوجد في الجوار شريعة ماء غير شريعة الفرات.فلم يبقى أي حلٍ لهذه الأزمة سوى القتال على شريعة الماء، وفعلاً تم القتال على الماء، وسيطر جيش الإمام على شريعة الفرات، وأمر أصحابه بألا يمنعوا الماء عن جيش الشام كما فعل معاوية.

وعملها الامويون مرة اخرى في كربلاء .. حين خاطبهم العباس (ع) ان الاطفال والنساء قتلهم العطش , اجابوه ليعطش الحسين كما عطش من كان قبله فرجع واخبر الحسين(ع) برايهم . فقال له ابو عبد الله . اخي ابا الفضل اطلب لهؤلاء الاطفال قليلا من الماء ..

** عباس ما ناسي السبط ولا يوم ينساه ... لمن نزل للمشرعة يتحسس ضماه ...ويتحسس اطفال وحرم تفرح بملكاه ظلت تناشد علبطل وين البطل وين ..

حين اراد حمله رفض واوصى ان يبلغ سلامه للعقيلة : بلغ سلامي يا عزيزي للمصونة .. وكولولها راعي العلم لا يرتجونه.. كطعوا جفوفه وصوبوا بالسهم عينه.. وظمي الاجر لمن وصلتي لام البنين .. كولولها اولادج ضحايا بارض الطفوف ... وعباس يم المشرعة مكطوع الجفوف .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي