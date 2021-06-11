مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يحدد أول ايام شهر ذي القعدة

حدد مكتب المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، اليوم الجمعة، موعد أول ايام شهر ذي القعدة.

وقال المكتب في بيان مقتضب، أن “يوم غدٍ السبت هو الأول من شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٢ للهجرة”.

ويعد ذو القعدة من الأشهر الحرم. وأشهر الحُرُم أربعة: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب، ومعنى (حُرُم)؛ أنَّه يعظم انتهاك المحارم فيها أكثر ممّا يعظم في غيرها وكانت العرب تعظِّمها حتى لو أنَّ رجلاً لقيَ قاتل أبيه فيها لم يهجه لحرمتها، وإنَّما جعل الله تعالى بعض هذه الشهور أعظم حُرمةً من بعض لما علم من المصلحة في الكفِّ عن الظلم فيها لعظم منزلتها.