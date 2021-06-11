♦️ منهجية المعروف في التعامل مع الاخرين♦️

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

▪️(المعروف سيف الحق القوي) ▪️

[ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ]

المعروف : كل قَوْلٍ أو فِعْلٍ فيه طاعَةٌ لِلْخالِقِ و إِحْسانٌ إلى الـمَخْلوقِ .

هناك جانب مهم نريد ان نتحدث به ، و هو ان يكون منهج سلوكنا العام هو المعروف ، و ان لا نجعل طبيعة سلوكنا تحددها طبيعة سلوك الاخرين اتجاهنا .

حيث من اعتاد على قول و فعل المعروف في منهج حياته ، كسلوك معتمد تجده منتصر دائما على كل من خالفه سواء في الدين او المذهب حتى بالمنهجية السياسية و طبيعة العمل السياسي و توجهاته .

لانك بذلك التصرف الحسن كنت كاشفا عن جوهر ذاتك و كم تجذرت قيم الاسلام الحقيقي في كيانك حتى كانت طبيعة سلوكة ثابته اتجاه الاخرين ، بغض النظر عن قولهم و سلوكهم الغير حسن ، و اعتقد ان السيرة النبوية المطهرة لنبي الخاتم محمد (ص) ، و اهل بيته الكرام (ع) ، حافلة بالعديد من الاقوال و الافعال و التوجيهات بهذا الصدد ، حتى كان ذلك المعروف الصادر منهم (ع) ، اتجاه من كانوا ذات سلوك عدائي مشدد بأقوالهم و افعالهم سببا لهدايتهم و انتباههم من غفلتهم اتجاه الحق و اهل الحق .

ايها الاحبة ....

ان السلوك ضمن منهجية المعروف يعزز الثقة بنفس ، و يكون صاحب ذلك السلوك يعيش الطمأنينة و الراحة و السعادة ، ويكون به بعيدا كل البعد عن الامراض النفسية و الجسدية ، و يحضى برضى الله تبارك و تعالى

نسأل الله نصر الاسلام و اهله

نسأل الله نصر العراق و شعبه