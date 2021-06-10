الصفحة الإسلامية

بالفيديو ::: حياكة قرآن نادر أنجزها ٩ فنانين في ايران


قام تسعة فنانين مهرة من محافظة تبريز في الجمهورية الاسلامية في ايران بحياكة قران نادر وانجزوه في ٦ سنوات و تحت اشراف كلية حياكة السجاد في جامعة الفنون الاسلامية بتبريز

وهو قرآن لا نظير له في العالم وقد نسج على الوجهين وهي صفة فريدة لهذا الاثر النفيس. تمًت حياكة جزء الثلاثين من القرآن في ٧٦ صفحة على الوجهين وب٦٢ مليون عقدة  وبخط عثمان طه ، القياس ٣١ سنتم ب ٤٥ سنتم.

ورغم أنًه تمً من قبل حياكة آيات من القرآن الكريم إلاً إنً هذا الاثر يتفرد بمواصفات لم تحصل من قبل. الحياكة بخيوط الحرير.وقد عرضت عدة دول أسعارا خيالية لشرائه ووضعه في بعض متاحفها.

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