علي بن أبي طالب عليه السلام شبيهُ عيسىَ وحبيب مُحَمَّد

✍️ * د. إسماعيل النجار ||

🔰 بماذا تَمَيَّزَ علي بن أبي طالب عليه السلام عن غيرهِ من الأولياء والأنبياء والصالحين؟

*مَن مثلهُ شُقَّ له جدار الكعبة؟، ولا يُشَقُ له غُبار؟

علي أول فتى أسلمَ مع الرسول الأكرم،

فهوَ لَم يسجد لصنم،

ولَم يعبد إلَّا ألله عَزَّ وَجَل،

علي لَم يُهزَم في حرب

علي جَندَلَ الفطاحل في معركة بدر،

علي الشاعر علي الحاكم العادل،

علي الحكمة والعقل،

علي نهج البلاغة والفكر،

علي منقذ عُمَر ولولاه هَلِك،

علي ربيب النبي وابن عمه،

علي صهره وفاديه في فراشه،

علي الوصي والخليفة،

علي البَكَّاء في المحراب دوماََ،

علي الضَحَّاك إذا إشتد العراك،

علي أمير المؤمنين، وقائد الغُر المُحَجَّلين،

علي أمير النَحل،

علي الضارب بالسيفين، والضارب بالرمحين،

علي أبو السبطين،

علي قسيم الجنة والنار،

علي شبيهُ عيسى ونظيرُ موسىَ وحبيب محمد،

علي وليُ الله،

لا إله إلا الله محمد رسول الله،

✍️ * د. إسماعيل النجار/ لبنان ـ بيروت