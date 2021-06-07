دروس في الخطابة المنبرية / اهمية الثقافة

الدرس الرابع

اهمية الثقافة

لا بد للخطيب ان يقرا ما يقع في يده من كتاب يضيف من خلاله فائدة ثقافية تساعده على تقديم افضل صورة للمجلس الحسيني .ومن الضروري ان تكون القراءة برغبة نفسية لمعرفة المحتوى والمطاولة والادمان .. وعندها لم تحصل الفائدة من القراءة الاولى , عليه ان يعيد القراءة مرتين وثلاثة , ولا يصل الخطيب الى الثقافة المطلوبة الا اذا قرا بتمعن .. معنى التمعن .!!

التَمَعَّنَ : هو التَعَمَّقَ فِي معرفة الموضوع والاحاطة به ونقله الى ارشيف العقل , ولا تعتبر القراءة السطحية قراءة تمعن الا اذا نظر الفكر بالموضوع ، نَظَرَ مَلِيّاً، تَرَوَّى، وتَمَهَّلَ، وفَكّرَ فيه , والتمعن الاحاطة تماما بالموضوع او القصة.

** توضيح : حين تتناول أي موضوع سواء تاريخي او مسالة شرعية او تتحدث عن الحدود الاسلامية , لا بد ان يكون التركيز على جميع المباني التي تتعلق بالموضوع الذي تريد نقله على المنبر .

مثال: حين تتناول اية معينة من القران الكريم . ( لا تكن ناقلا للنص بلا تجديد) لان اغلب الناس سمعوا النص من خطباء قبلك, ولكن الاضافة الحديثة للقراءات القرآنية تعطيها عنصر الحداثة وتشوق المستمع لمعرفتها ..كالتالي :

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ). تبين معاني مفردات الآية لانها تعطي شدا وانتباها للمستمع .. مثلا: في الاية عدة مصطلحات غير معروفة تماما عند المجتمع .. ما معنى الاهل وكم مرة نزلت في القران ..؟( هذا الشرح يبين للمجتمع ان الموضوع يتعدى كلمة اهل التي يتصورها البعض اهل بيتك فقط). هذا لوحده بحث يكون تصدير لموضوع الآية ثم تبين معنى كلمة الناس لغويا ولماذا اختارها الله تعالى في نص فيه النفس والاهل هذا الشرح (اللغوي والقرآني) سيوضح نسبة كبيرة من اهداف الآية المباركة. .. النقطة الاخرى : ان تبين اسباب النزول ومناسبة نزولها . مبينا اراء المذاهب الاسلامية . وراي الامامية الاثني عشرية. ثم تربط في اخر البحث الخاتمة معنى اهل البيت(ع) .

مثال اخر :{ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا} تبين هنا المعاني المهمة لمراد الآية: تبين ان موضوعك لذلك المجلس هي كلمة(رجل فقط ).. لان في القران الكريم مصطلحات تختلف عن المشهور العرفي في نفس الكلمة. سأبينها في هذا المجلس, وتتوسع بالشرح : ما الفرق بين المرأة والزوجة ..؟ والفرق بين الام والوالدة .. والاب والوالد. تبين معنى قول النبي(ص)" يا علي انا وانت ابوا هذه الامة" وتأخذ الفرق من آيات القران في كل هذه المصطلحات .

تحاول تفسير ثلاث آيات او اربعة وردت فيها كلمة رجل او رجال..؟ وتنتقل لتبين اهمية الثبات على العهد, لان الرجولة تختلف عن الذكورة , فليس كل ذكر رجل. وتأتي بقصتين متناقضتين , تبين في الاولى موقف الرجال . والثانية تنصل الذكور من المواقف.. وتنتهي بقصة من معركة كربلاء تبين فيها مواقف الرجال الذين بذلوا انفسهم دون الحسين(ع) .