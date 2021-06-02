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الشيخ جلال الدين الصغير : رجوع الجاهل الى العالم في قضية التقليد امر عقلائي وهذا الرجوع منهج قرآني (فاسألوا اهل الذكر...)
وكالة انباء براثا
52
2021-06-02
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