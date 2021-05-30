قصة النبي إبراهيم و إسماعيل في رحاب القرآن/ 48...

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة الصافات ، الآیات من ۱۰۰ إلى ١٠٦

( ۱۰۰ إلى ١٠٢ ) { رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ}

الملاحظات:

قال الإمام علي عليه السلام: نية إبراهيم في أن يذهب إلى الله هي أن يلتفت إلى الله من خلال العبادة والجهد. [تفسیر نور الثقلين]

نعم، قيمة كل عمل مرهون بالوجهة. « ذاهب إلى ربي » في سورة الشعراء، الآية 83، يطلب إبراهيم من الله أن ينظم إلى الصالحين، وفي هذه الآية يريد ولداً صالحاً. من بين جميع الأنبياء، فقط إبراهيم وإسماعيل موصوفون بالحلم. (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَاهُ حَلِيمٌ) [التوبة: 114]. « فَبَشَرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ».

وقد وردت في القرآن أحلام عديدة، كان تفسيرها في اليقظة دليلاً على استقلال الروح وعلاقته بالغيب، ومنها:

أ ) حلم النبي يوسف -عليه السلام- عندما رأى أحد عشر كوكبا يسجد له مع الشمس والقمر.

ب ) حلم حاكم مصر أن سبع بقرات هزيلة تأكل سبع بقرات سمينة.

ج ) حلم السجينين المصريين الذي فسره لهم يوسف منامهما.

د ) حلم نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم في دخول المسلمون المسجد الحرام.

ه ) حلم النبي إبراهيم بذبح ولده.

الرسائل:

١- الرجال الإلهيون لا يصلون إلى طريق مسدود ويجدون طريقاً بالتوكل والاعتماد على الله. « وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ »

۲- ربوبیة الله يفتح كل الطرق. « وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ »

۳- دعونا نسير في طريق الله ونطمئن من نعمته. . « وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينَ» ( منك الحركة ومني البركة)

٤- الأولاد الصالحون عطية إلهية ودعاء الأنبياء. « رَبّ هَبْ لِي مِنَ اَلصَّالِحِينَ »

٥- ما يجب أن يتم التركيز عليه هو أن يكون الابن صالح وليس أشياء أخرى. « رَبّ هَبْ لِي مِنَ اَلصَّالِحِينَ »

٦- الطفل الصالح هو أفضل قوة في طريق الحركة إلى الله. « إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي. . . رَبّ هَبْ لِي مِنَ اَلصَّالِحِينَ »

۷- من علامات الطفل الصالح مساعدة الأب في العمل. « مَعَهُ السَّعْيَ »

۸- تفسير نوم الأنبياء منفصلة عن أحلام الآخرين، لا سيما في حالة تكرار الحلم. « أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ » رؤيا الأنبياء هو انعكاس للوحي. كما جاء في الرواية: « رؤيا الأنبياء وحي» [تفسير برهان]

۹- في الأسرة، يجب على الأب التحدث مع أبنائه بطريقة عاطفية ومحترمة. « يَا بُنَيَّ، يَا أَبَتِ »

۱۰- في سبيل الله، يجب على المرء أن يتخلى عن أي ارتباط، حتى وان كان ارتباطك بابنك. (الطفل الذي ينتظره منذ حوالي قرن وقد استقبله من الله بالصلاة والدعاء، والآن وقد كبر وأصبح ذراعًا لوالده الكبير، فعليه أن يذبحه بيديه). « أَنِّي أَذْبَحُكَ »

۱۱- استشر أطفالك لتنمية شخصيتهم واطلب منهم إبداء آرائهم. « فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ »

۱۲- إن سؤال الناس عن آرائهم مفيد في إعدادهم، حتى في حالات واضحة ومحددة. (لم يشك إبراهيم في مهمته، لكنه ناقش القضية مع إسماعيل) « فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ »

۱۳- المؤمن يخضع لله ولا يأتي بالاعتذار امام الأوامر الإلهية. « افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ » بينما كان بامكان إسماعيل ان يقول لوالده:

أ ) هذا منام وليس حقيقة

ب ) قتل الأبناء حرام.

ج ) هذا لا يعني ان عليك الاستعجال، انتظر.

د) إن هذا الأمر إرشاد وليس ركن، إنه توصية وليس واجب عليك.

١٤- شجعوا الصغار على القيام بالأعمال الإلهية« يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ »

١٥- يجب زيادة الدافع لإنجاز الأمور. (لا يقول إسماعيل: « اذبحني، اقتلني » لانه صعب على الوالد بل قال « يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ ».

١٦- إن القيام بالواجب يتطلب الصبر والمثابرة، والصبر مطلوب من الله. « يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ»

۱۷- الصبر من صفات الصالحين. « الصالحين - مِنَ الصَّابِرِينَ »

١٨- تصرف إسماعيل هو تحقيق لوعد الله في كونه حليم. « بغلام حليم. . مِنَ الصَّابِرِينَ »

١٩ - دعنا نعرف ان الكمال من الله لا من أنفسنا. « إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ »

۲۰- قل « -إن شاء الله- » قبل البدء بأي عمل. «سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ »

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( ۱۰۳ تا ١٠٦ ) {فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ}

الملاحظات:

« وَتَلَّهُ » أي أنه وضعه على الأرض. « لِلْجَبِينِ » يعني جانب واحد من الوجه والجبهة. بعد أن أعلن الأب والابن (إبراهيم وإسماعيل) عن استعدادهما لتنفيذ الأمر الإلهي ووضع إبراهيم ابنه على الأرض ، قيل إننا لم نرغب في قطع رأس إسماعيل ، بل أردنا ان نرى أنك تظهر قطع تعلقك بابنك في سبيل الله .

أهمية الدافع والنية

في ثقافة القرآن ومدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ، تُعطى القيمة الأساسية للدافع والنية للعمل. بقدر ما تعتبر نية المؤمن في فعل الخير أغلى من عمله. « نية المؤمن خیر من عمله ». [الکافي ، ج ۲ ، ص ٨٤].

تم الإشادة بالعديد من الأشياء التي لم يتم القيام بها لدوافعها الإيجابية ، وتم انتقاد العديد من الأشياء التي تم القيام بها لدوافعها السلبية. فيما يلي بعض الأمثلة على عمل لم يتم إنجازه ولكن تم الثناء عليه ومكافأته:

* من فعل إبراهيم للتضحية بابنه. « قَدْ صَدَقَتْ اَلرُّؤْيَا »

* ذهب عويس القرني إلى المدينة المنورة لزيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ورغم أنه لم ينجح في لقاء الرسول، إلا أن زيارته كانت مقبولة، على العكس من ذلك، كان هناك أناس بجانبه وكانوا يضايقونه.

* لم يكن لدى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يكفي للذهاب إلى الجبهة فحزنوا وبكوا. [التوبة، ۹۲]

* الأشخاص الذين يحول الله سيئاتهم إلى حسنات« يُبَدِّل اَللَّه سَيِّئَاتهمْ ﺣَﺴَﻨَﺎﺕٍ » [الفرقان، ۷۰]

* أولئك الذين ماتوا وحب أهل البيت عليهم السلام في قلوبهم ينالون أجر الاستشهاد. «من مات على حب آل محمد مات شهيدا» [بحار الأنوار، ج ۲۳، ص ۲۳۳]

* مجموعة كافأهم الله أضعاف أجر عملهم. « أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً» .

أما الحسنات التي انتقدها الله هي:

* الأعمال بنية فاسدة ويرافقه رياء وفخر بالنفس. « اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ. . . فَوَيْلٌ لِلْمَصْلَيْنِ » [ الماعون: 4-7]

* العمل الصالح الذي يقابله عمل فاسد، كصدقة بجانبها من. « ا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ [البقرة، ٢٦٤ ]

* أفعال من قال القرآن عنهم: « وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » [الكهف، ١٠٤]

الرسائل :

١- إنه العمل الذي يكون جدير بالثناء هو العمل المصحوب بالتسليم والرضا.« فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ »

۲- عند الوصول إلى الكمال الروحي ، يمكن للمراهق أيضًا الوصول إلى حدود الوالدين المسنين.« فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ »

٣- العمل الفوري علامة على الاستسلام الحقيقي .« فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ »

٤- الصبر على الطاعة يجعل الإنسان يخضع لأمر الله، « من الصابرين ... فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ »

٥- الأوامر الإلهية في بعض الأحيان تكون للامتحان. (أردنا لك أن تقطع تعلقك لا سفك دم إسماعيل)

٦- أهم من الفعل هو قرار التصرف والاستسلام. «قَدْ صَدَقَتْ اَلرُّؤْيَا»

۷- النعمة الإلهية شرعية وليست مبالغ فيها ولا تعد ولا تحصى. « كَذَاٰلَك نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ » ( من يخضع لله مثل إبراهيم وإسماعيل ينال الأجر والنعمة الإلهية ).

۸- يعتبر التخلي عن الطفل من أصعب الاختبارات الإلهية. (تم توضيح درجة إيمان وإخلاص إبراهيم وإسماعيل في هذا الاختبار). « الْبَلَاءُ الْمُبِينُ»..