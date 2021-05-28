مشاهد من يوم القيامة في رحاب القرآن / 24..سورة غافر الآیات من ٤٧ إلى  ٥٠

د.مسعود ناجي إدريس ||

( ٤٧ ) {وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ }

الملاحظات :

كلمة "احتجاج" كلما جاءت في القرآن كان استخدامها من قبل المنحرفون « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ ». في الآيات السابقة كان هناك حديث عن غضب الله على آل فرعون ، وهذه الآيات تعبر عن حوار المتكبرين وفراعنة التاريخ مع من حولهم وأعوانهم في جهنم. نعم ، إن الشعور بالحقارة وتدني احترام الذات يجبر الناس على التجمع حول الطاغوت ، لكن هذا غير مقبول من حيث العقل والمنطق والوحي. على سبيل المثال ، أحيانًا تجبر مشاكل الحياة الناس على ارتكاب الجريمة ، بينما يجب حل المشاكل بالصبر والزهد والجهد ، وليس بارتكاب الجريمة.

الرسائل:

١- إن تذكر أحاديث أهل النار هو سبب اليقظة من الغفلة. « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »

۲- يستمر عداء أهل النار مع بعضهم البعض، « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »

۳- إن نار الجحيم بكل ثقلها وألمها لا تمحو قوة الإدراك البشري. « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »

٤- يحتج أهل النار ويتناقشون مع بعضهم البعض. « يَتَحَاجُّونَ فِي اَلنَّار »

٥- المشاكل الدنيوية لا تبرر الخضوع للطاغوت، وهذا الخضوع سيقود الإنسان إلى الجحيم. « فِي اَلنَّار فَيَقُولُ اَلضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ».

٦- في الجحيم، يعرف المجرمون بعضهم البعض، ويتذكرون الدنيا، ولديهم القدرة على الكلام. « يَتَحَاجُّونَ - فَيَقُولُ »

۷- في النهاية، التقليد والطاعة في غير محله هما الجحيم. « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا »

۸- الخطر هو أن الإنسان يكون تابع للباطل بكل كيانه، « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا » ( أي أننا اتبعناكم بكل شيء، على عكس « التابع » )

۹- إتباع الباطل فيه مشكلة كبيرة. يجب أن نلاحظ من نتبع. « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا »

۱۰- في يوم القيامة يلجأ المجرم إلى مجرم آخر. « فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ اَلنَّار »

۱۱- يقتنع المجرم بتخفيض بعض العذاب عنه.

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( ٤٨ و ٤٩ ) « قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »

الرسائل:

١- في يوم القيامة يكون الرد سَلْبِيًّا على الكفار، ولا يحمل أحد عبء الآخر. (كيف يمكن لمن هو في النار أن ينقذ الآخر). « إِنَّا كُلّ فِيهَا »

۲- في يوم من الأيام سوف يعترف المتكبرون بيأس بإذلالهم. « إِنَّا كُلّ فِيهَا »

٣-المال والمقام، لا يمنع من الدخول إلى جنهم. « اَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلّ فِيهَا »

٤- لا يجب مناقشة حكم الله « قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » ( اليوم الحكام المستكبرين هم المحكومين في يوم القيامة).

٥- نقرأ في الآية 44: « إِنَّ اَللَّه بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » هنا نقرأ: « إِنَّ اَللَّه قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » أي أن القاضي هو الذي رأى كل شيء بنفسه.

٦- في الآية السابقة قال الله تعالى: يستعين الضعيف بالمستكبر، وفي هذه الآية يقول: يستعينون جميعهم بحراس جهنم. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »

۷- يوم القيامة يرى الإنسان الملائكة ويتحدث معهم. (حراس الجحيم هم من الملائكة). « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ».

۸- الجهنم فيه حراس. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »

٩- يصل عمل الكافر إلى نقطة يلجأ فيه إلى حارس جهنم. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »

۱۰- تخفيف العذاب فقط بيد الله. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »

١١- إن اهل الجحيم يائسين من الخلاص الأبدي وهم راضون بأقل قدر من العذاب. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »

۱۲- عذاب جهنم لا ينتهي ولا راحة فيه. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »

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( ٥٠ ) { قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ }

الملاحظات:

أولئك الذين يؤمنون عندما يرون غضب الله لن يستفيدوا من إيمانهم « فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتْ اَللَّه اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » [غافر، ٨٥].

التوبة في لحظة الموت هي أيضا عديمة الفائدة. تاب فرعون لحظة الغرق، فقيل له: الآن تتوب وأنت قد أخطأت من قبل: « الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » [یونس، ۹۱]. « وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ »

الرسائل:

١- الغضب والعذاب الإلهي يكون بعد الانتهاء من الجدل. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »

۲- مجيء الأنبياء سنة دائمة من عند الله. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »

٣- يجب أن يذهب المبلغ إلى الناس. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ »

٤- كل الأنبياء لديهم معجزة. « رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »

٥- القيامة يوم الاعتراف. « قَالُوا بَلَىٰ »

٦- دعاء الكافر لن يستجاب في النار. « وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ». .