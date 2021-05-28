مشاهد من يوم القيامة في رحاب القرآن / 24..سورة غافر الآیات من ٤٧ إلى  ٥٠

د.مسعود ناجي إدريس ||
( ٤٧ ) {وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ }
الملاحظات :
كلمة "احتجاج" كلما جاءت في القرآن كان استخدامها من قبل المنحرفون « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ ». في الآيات السابقة كان هناك حديث عن غضب الله على آل فرعون ، وهذه الآيات تعبر عن حوار المتكبرين وفراعنة التاريخ مع من حولهم وأعوانهم في جهنم. نعم ، إن الشعور بالحقارة وتدني احترام الذات يجبر الناس على التجمع حول الطاغوت ، لكن هذا غير مقبول من حيث العقل والمنطق والوحي. على سبيل المثال ، أحيانًا تجبر مشاكل الحياة الناس على ارتكاب الجريمة ، بينما يجب حل المشاكل بالصبر والزهد والجهد ، وليس بارتكاب الجريمة.
الرسائل:
١- إن تذكر أحاديث أهل النار هو سبب اليقظة من الغفلة. « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »
۲- يستمر عداء أهل النار مع بعضهم البعض، « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »
۳- إن نار الجحيم بكل ثقلها وألمها لا تمحو قوة الإدراك البشري. « وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ »
٤- يحتج أهل النار ويتناقشون مع بعضهم البعض. « يَتَحَاجُّونَ فِي اَلنَّار »
٥- المشاكل الدنيوية لا تبرر الخضوع للطاغوت، وهذا الخضوع سيقود الإنسان إلى الجحيم. « فِي اَلنَّار فَيَقُولُ اَلضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا ».
٦- في الجحيم، يعرف المجرمون بعضهم البعض، ويتذكرون الدنيا، ولديهم القدرة على الكلام. « يَتَحَاجُّونَ - فَيَقُولُ »
۷- في النهاية، التقليد والطاعة في غير محله هما الجحيم. « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا »
۸- الخطر هو أن الإنسان يكون تابع للباطل بكل كيانه، « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا » ( أي أننا اتبعناكم بكل شيء، على عكس « التابع » )
۹- إتباع الباطل فيه مشكلة كبيرة. يجب أن نلاحظ من نتبع. « كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا »
۱۰- في يوم القيامة يلجأ المجرم إلى مجرم آخر. « فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَا نَصِيبًا مِنَ اَلنَّار »
۱۱- يقتنع المجرم بتخفيض بعض العذاب عنه.
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( ٤٨ و ٤٩ ) « قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »
الرسائل:
١- في يوم القيامة يكون الرد سَلْبِيًّا على الكفار، ولا يحمل أحد عبء الآخر. (كيف يمكن لمن هو في النار أن ينقذ الآخر). « إِنَّا كُلّ فِيهَا »
۲- في يوم من الأيام سوف يعترف المتكبرون بيأس بإذلالهم. « إِنَّا كُلّ فِيهَا »
٣-المال والمقام، لا يمنع من الدخول إلى جنهم. « اَلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلّ فِيهَا »
٤- لا يجب مناقشة حكم الله « قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » ( اليوم الحكام المستكبرين هم المحكومين في يوم القيامة).
٥- نقرأ في الآية 44: « إِنَّ اَللَّه بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ » هنا نقرأ: « إِنَّ اَللَّه قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ » أي أن القاضي هو الذي رأى كل شيء بنفسه.
٦- في الآية السابقة قال الله تعالى: يستعين الضعيف بالمستكبر، وفي هذه الآية يقول: يستعينون جميعهم بحراس جهنم. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »
۷- يوم القيامة يرى الإنسان الملائكة ويتحدث معهم. (حراس الجحيم هم من الملائكة). « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ».
۸- الجهنم فيه حراس. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »
٩- يصل عمل الكافر إلى نقطة يلجأ فيه إلى حارس جهنم. « وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ »
۱۰- تخفيف العذاب فقط بيد الله. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »
١١- إن اهل الجحيم يائسين من الخلاص الأبدي وهم راضون بأقل قدر من العذاب. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »
۱۲- عذاب جهنم لا ينتهي ولا راحة فيه. « ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ »
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( ٥٠ ) { قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۚ قَالُوا فَادْعُوا ۗ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ }
الملاحظات:
أولئك الذين يؤمنون عندما يرون غضب الله لن يستفيدوا من إيمانهم « فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَا رَأَوْا بَأْسَنَا ۖ سُنَّتْ اَللَّه اَلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۖ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ » [غافر، ٨٥].
التوبة في لحظة الموت هي أيضا عديمة الفائدة. تاب فرعون لحظة الغرق، فقيل له: الآن تتوب وأنت قد أخطأت من قبل: « الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ » [یونس، ۹۱]. « وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ »
الرسائل:
١- الغضب والعذاب الإلهي يكون بعد الانتهاء من الجدل. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »
۲- مجيء الأنبياء سنة دائمة من عند الله. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »
٣- يجب أن يذهب المبلغ إلى الناس. « أَوْلَمَ تَكُ تَأْتِيكُمْ »
٤- كل الأنبياء لديهم معجزة. « رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ »
٥- القيامة يوم الاعتراف. « قَالُوا بَلَىٰ »
٦- دعاء الكافر لن يستجاب في النار. « وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ». .
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