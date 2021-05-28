مناشئ التلقي والإلقاء في الشريعة المحمدية - الاجتهاد والتقليد في مذهب أهل البيت ع (الحلقة الأولى)

التعليقات

علي حسين : جزاك الله خير دكتور دائماً تقدم الحقيقة والشي النافع ... الموضوع :

وضحكوا علينا وقالوا النشر لايكون الا في سكوبس Scopus

ضياء ناجي مهدي : السلام عليكم اليوم استلمت قسيمة دفع أجور الكهرباء وتفاجءت مبلغها المتراكم والبالغ 201670دينار ماذنبنا بتراكم المبلغ الذيالمتراكم ... الموضوع :

قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري

زيد مغير : ابن مشتت لا يستطيع حل الحشد حسب ما أمر به من حكام ال سعود وال زايد فاراد ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،

ابو محمدعقيل : والحل شنو شيوخنا وسادتنا الاعزاء شعبنا الابي الى متى السكوت على الاستفزازات والاستهانات بمقدرات الشيعه بالخصوص الى ... الموضوع :

الشيخ جلال الدين الصغير : لا يمكن نسبة ما جرى في اعتقال الاخ المجاهد الحاج قاسم مصلح بأنه مجرد خطأ وارتباك في تطبيق القانون،

زيد مغير : ان الأوان ان يطلع ابن مشتت بالجلاليق. هدان خنيث خبيث. . ... الموضوع :

الوية من الحشد الشعبي تطوق مواقع داخل الخضراء منها منزل الكاظمي

علي : ما خرب العراق ولا وصل نكرة مثل الكاظمي للسلطة الا من وجوه مثل العامري . ... الموضوع :

العامري يدخل على خط الأزمة في الخضراء حول اعتقال القيادي في الحشد الشغبي قاسم مصلح

جوان خضر عباس : اني زوجي موظف في شركة منتوجات النفطيه في كركوك واتوفى بجاحئة الكرونا واولادي قاصرين وبكتها اجى قرار ... الموضوع :

مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات

علي عبدالكريم حسن : مقال راقي وهادف ... الموضوع :

🔶 التظاهر ( سلاح ذو حدين )🔶

ماجد نعمة : هناك عدة امور تتعلق بالمشاكل والتي تعيق عوائل الشهداء السكن والتعينات هذا يحتاج قرار قوى وشجاع من ... الموضوع :

الحشد الشعبي: نسعى لنقل عوائل شهداء الحشد من الطبقة الفقيرة الى المتوسطة