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الصفحة الإسلامية
الشيخ جلال الدين الصغير : حينما نرى حجم الاستهداف لقضية التقليد والمرجعية الرشيدة نعلم مدى أهميتهما في حفظ عقائد الناس.
وكالة انباء براثا
74
2021-05-27
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الشيخ جلال الدين الصغير : حينما نرى حجم الاستهداف لقضية التقليد والمرجعية الرشيدة نعلم مدى أهميتهما في حفظ عقائد الناس.
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