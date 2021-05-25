الصفحة الإسلامية

الائمة المعصومين من ذرية الامام الحسن علية السلام


 

ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

الامام الحسن علية السلام المظلوم تاريخيا هو جد لثمان ائمة معصومين من ائمتنا الاثنى عشر عليهم السلام ولا جدال في ذلك فهو والد السيدة فاطمة بنت الحسن عليها السلام زوجة الامام علي زين العابدين عليه السلام ابن الامام الحسين الشهيد  عليه السلام وفاطمة بنت الحسن عليها السلام هي ام  الامام الباقر عليه السلام  كما ان الامام الحسن عليه السلام هو عم الامام زين العابدين عليه السلام و جد الامام محمد الباقر  عليه السلام من ناحية امه فاطمة بنت الحسن عليها السلام وبذلك يكون جد لباقي الائمة السبعة من نسل الامام الباقر عليهم السلام جميعا من ناحية جدتهم السيد فاطمة بنت الحسن عليها السلام.

لذلك نفهم مليا عظمة اهل بيت النبوة وكرامتهم عند الله وهو القائل فيهم (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) والتي خصها لفاطمة وابيها وبعلها وبنيها عليهم افضل الصلاة والسلام.

وبذلك يكون الامام المهدي عجل الله فرجه من ذرية الامام الحسين علية السلام من ناحية الاب ومن ذرية الامام الحسن علية السلام من ناحية جدته فاطمة بنت الحسن عليها السلام ام الجد السادس له.

لذلك كل الأقوال التي تقول ان الامام المهدي عجل الله فرجه من ذرية الحسين علية السلام صحيحة وكذلك الاقوال التي تقول انه من ذرية الامام الحسن علية السلام ايضا صحيحة فهما اجداده الباليوجيين وكلهم الى رسول الله صلى الله عليه واله والى مولانا امير المؤمنين علي عليه السلام والى مولاتنا فاطمة عليها افضل الصلاة والسلام.

 ۞ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ (33) ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (34) [ال عمران]

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