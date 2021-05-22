نعّم الله في رحاب القرآن/21

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة الرحمن ، الآیات من ۱ الى ۹

( ١-٢ ) « الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ »

الملاحظات:

إن الله تعالى رحيم. « اَلرَّحْمَن »

ونبيه رحمة « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمَيْنِ » [الأنبياء، ۱۰۷].

قرآنه رحمة أيضًا. « وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [ الاسراء: ۸٢]

الرَّحْمَنُ اسم الله الذي ورد ذكره 169 مرة في القرآن وتكرر في كل جملة بسم الله 114 مرة. في بعض الآيات في القرآن جاء اسم «الرحمن» بدل « الله ».

«قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا» [يونس، ٦٨ ]

« وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا» [مريم، ۸۸ ]

« أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ » [الأنعام، ٤٠ ]

«يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ » [مريم، ٤٥]

« قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ » [الاسراء، ۱۱۰]

في الادب والكتابة، يكون رأس فصل الكلام هو علامة على رسم الخطاب بأكمله. وهنا أيضاً، لأن السورة تنظر إلى النعم الإلهية، فقد ورد ذكر الرحمن في أولها. يجب أن يكون القرآن هو مركز الشؤون. في السورة السابقة (القمر) ذكرت سهولة القرآن عدة مرات: «وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ » في هذه سورة تم تقديم الله ، على أنه معلم القرآن. « علم القرآن » العلم هو مظهر الرحمة التي هي تعليم من الله. « الرحمن علم » العلم هو مظهر من مظاهر الرحمة الشاملة. « تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ» .

العلم مقدمة للرحمة التي لا تطلب منا أجرًا، وتقوم على الرحمة. « الرحمن علم »

إنه علم يمكن استخدامه في أي وقت. العلم هو مقدمة الرحمة والبصيرة والتقوى. العلم هو مقدمة الرحمة التي تضمن رفاه الفرد والمجتمع ويؤمن هذا العالم. تعليم القرآن عن طريق الله « علم القرآن » يعني:

تعليم الحق. «نَزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ» [آل عمران، ۳ ]

تعليم الحكم. «أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنَّاس» [النساء ١٠٥]

تعليم ما لا يمكن تعلمه بالطرق العادية. «وَعَلَّمَك مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ» [النساء، ۱۱۳]

تعلیم البرهان. «قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِنْ رَبّكُمْ» [النساء، ١٧٤ ]

تعليم العمل الصالح. «وَاَلَّذِينَ يُمْسِكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا اَلصَّلَاة إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ»[الأعراف، ۱۷۰ ]

تعليم الموعظة، شفاء للقلب، الهداية والرحمة. «يَا أَيُّهَا اَلنَّاس قَدْ جَاءَتْكُم مَوْعِظَة مِنْ رَبّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي اَلصُّدُور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ» [یونس، ٥٧ ]

تعليم الغيب. «ذٰلَك مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ». [يوسف، ۱۰۲]

تعلیم أفضل القصص. «نَحْنُ نَقُصّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ» [يوسف: ٣]

تعلیم معرفة الحقائق. « الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلّ شَيْءٍ» [النحل، ۸۹ ]

تعلیم الأفضل والأحسن. «وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا». [الفرقان، ۳۳]

تعلیم میزان معرفة الحق من الباطل. « اَللَّه اَلَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ» [الشوری، ۱۷ ]

تعليم أفضل الحديث. «ا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ » [فصلت ٤٢]

تعليم الموعظة. « فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ» [ق، ٤٥ ]

تعليم الرشد. «يَهْدِي إِلَى اَلرُّشْد » [الجن، ۲]

تعلیم الكتاب المحفوظ. «إِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا اَلذِّكْر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ» [الحجر، ۹ ]

منبع القرآن:

القدرة والعظمة: «تَنزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَات الْعُلَى» [طه، ٤ ]

العزة والحكمة: «تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اَللَّه الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ» [الزمر، ۱ ]

اللطف والرحمة: «تَنزِيلٌ مِنْ اَلرَّحْمَن اَلرَّحِيم» [فصلت. ۲]

الربوبیة: «تَنزِيلٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ». [الحاقة، ٤٣]

الرسائل:

١- إن الله أول معلم للقرآن. « اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

۲- الشريعة هي أساس الرحمة. « اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

٣- يجب الرد على الشكوك. وضد من يقول: القرآن علمه البشر للنبي: «يُعَلِّمهُ بَشَرٌ ۗ» [النحل، ۱۰۳ ] يجب أن يقال: الله علم القرآن. «اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

٤- تعليم القرآن للإنسان مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. « اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

٥- المعلم هو من شأن العظيم لله. « اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

٦- يجب أن يقوم عمل التعليم على المحبة والرحمة. «اَلرَّحْمَن * عَلَم الْقُرْآنَ »

۷- القرآن مفهومة للبشر. « عَلَم الْقُرْآنَ »

( ۳ ) {خَلَقَ الْإِنْسَانَ}

الملاحظات:

من اللافت للنظر مجرى الخلق البشري من نواحٍ مختلفة: كيف يأتي التطور من تربة غير حية، إلى كائن حي وعنده مشاعر. ومن أجل تلبية الاحتياجات المادية كيف يكون عالم مسخر له. وذكر القرآن ميوله الإيجابية والسلبية، مثل: مخلوق يشعر باليأس بسرعة. « قَتُورًا» [الإسراء ، ۱۰۰ ]

حريص . « هَلُوعًا » [المعارج ، ۱۹ ]

يشعر بالجزع . « جَزُوعًا » [المعارج ، ۲۰ ]

في خسارة . « لَفِي خُسْرٍ» [العصر ، ۲]

طامع . « لَيَطْغَىٰ »[العلق ، ٦]

ظالم . « ظَلُومًا » »[الأحزاب ، ۷۲]

جاهل . « جَهُولا » [الأحزاب ، ۷۲]

عجول . « عَجُولا » [الإسراء ، ۱۱]

لا يشكر الله على النعم . « كَفور » [الإسراء ، ٦٧ ]

جاحد. « لَكَنُودٌ » [العادیات ٦ ]

تقدم آيات أخرى من القرآن الخصائص الإيجابية للإنسان على النحو التالي:

المسؤولية والحرية، قدرة الاختيار، إمكانية تغيير الأسلوب والتوبة، الثورة، التغيير الداخلي، امتلاك مواهب وقدرات داخلية كبيرة، الرغبة اللامحدودة، خليفة الله على أرض ، سجود الملائكة، يمتلك قوة التقليد والتأثير والقدرة على أن يكون نموذجًا وقدوة ؛ الإنسان مزيج من التناقضات، العقل والفطرة ضد الغريزة والشهوة وله قوة الفكر والإبداع والمبادرة.

تعليم القرآن ، سبق خلق الإنسان. « علم القرآن خلق الإنسان » ولكن فيما يتعلق بتعليم العلوم الأخرى ، فإن خلق الإنسان له الأسبقية. « خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ... الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ» [العلق ، ۲-٤]

الرسائل:

١- الله هو خالق الإنسان وليس الطبيعة الجامدة. « الرَّحْمَنُ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ»

۲- إن خلق الإنسان هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية.« الرَّحْمَنُ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ »

٣- مؤلف كتاب التشريع هو نفسه خالق الإنسان. « عَلَّمَ الْقُرْآنَ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ »

٤- القرآن له الأسبقية على البشر. (الفكر والمعرفة لهما الأسبقية على الجسد والطبيعة المادية).« عَلَّمَ الْقُرْآنَ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ »

٥- القرآن هو أسمى الكتب ، والإنسان هو أعلى المخلوقات. « عَلَّمَ الْقُرْآنَ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ»

٦- في ظل تعلم القرآن يحقق الإنسان كمال خلقه. « عَلَّمَ الْقُرْآنَ .... خَلَقَ الْإِنْسَانَ »

(٤) {عَلَّمَهُ الْبَيَانَ}

الملاحظات:

قال الإمام علي عليه السلام: «لاَ تَجْعَلَنَّ ذَرَبَ لِسَانِكَ عَلَى مَنْ أَنْطَقَكَ وَ بَلاَغَةَ قَوْلِكَ عَلَى مَنْ سَدَّدَكَ» [نهج البلاغة ، حكمة ٤١١ ]

قدرة البيان هبة إلهية للإنسان ، وقد أعطى القرآن تعليمات لأسلوب التعبير اي البيان ، منها:

منطقيًا وقويًا. «وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا» [الأحزاب 70]

كلام مقبول ومنطقي « أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا» [البقرة ، ٢٣٥]

كلام لين و بلطف « قَوْلًا لَّيِّنًا » [طه ، ٤٤]

التحدث ببلاغة. « قَوْلًا بَلِيغًا» [النساء ، ٦٣ ]

قول كريم و عظيم. «قَوْلا كَرِيمًا» [الإسراء ، ۲۳ ]

قولا جميلا . «وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» [البقرة ، ۸۳ ]

التحدث بأفضل ما يمكن قوله . «يَقُولُوا الَّتِى هِيَ أَحْسَنُ» [الإسراء ، ٥٣ ]

الحديث بأفضل الكلام حتى في المناقشات النقدية « وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » [النحل ، ١٣٥]

الرسائل :

١- العلم هو أعلى كمال منحه الله للإنسان. « علم ... علمه » ( لقد تكرر العلم والتعليم قبل خلق الإنسان وبعده )

۲- اللغة والمفردات المحددة ليست مهمة ، ومبدأ قوة التعبير مهم. «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

٣- اللغة هي وسيلة التعبير ، ومبدأ التعبير هو الهبة الإلهية. «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

٤- يُظهر الآباء قدرة الكلام التي وضعها الله في كل طفل ويبرزونها.«عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

٥- يقع خلق الإنسان بين تعليمين إلهية.« علم القرآن ، خلق الإنسان ، «عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

٦- قوة التعبير هي مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. « الرحمن ...عَلَّمَهُ الْبَيَانَ» »

۷- أولئك القادرين على التحدث بعدة لغات يأخذون هذه القدرة من الله.«عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

۸- العلم الجدير بالثناء هو العلم الذي يتم التعبير عنه.« علم القرآن ... عَلَّمَهُ الْبَيَانَ»

( ٥ - ٦ ) « الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ " وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ»

الملاحظات:

« بِحُسْبَانٍ » على وزن « غفران » بمعنى «الحساب». تأخذ الشمس والقمر في الاعتبار حجمهما ووزنهما وكتلتهما وحركاتهما المختلفة ومداراتهما ومسافتهما عن بعضهما البعض ومن الكواكب الأخرى. يتم أخذ مقدار الحركة ومقدار تأثيرها على بعضها البعض في الاعتبار، وحسابهم دقيق للغاية لدرجة أن العلماء كانوا يقيسون ويتنبئون بالوقت الدقيق لخسوف القمر وخسوف الشمس وتحويل السنة الجديدة لفترة طويلة.

« وَالنَّجْم » أي نبات ليس له ساق و « الشجر » نبات له ساق. المراد من « النجم » في هذه الآية هو الثمر والشجر، إنه نبتة وليست نجمة في السماء. [تفسير الميزان ]

بحسب آيات القرآن للشمس والقمر والنجوم مدارات وكلها تتحرك وتطفو في اتجاه واحد. «كُلّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ» [الأنبياء، ۳۳ ويس، ٤٠]. ولهم عمر محدد. « كُلّ يَجْرِي لأجَلٍ مُسَمَّى » [الرعد، ۲: الفاطر، ۱۳، الزمر، ٥ ]

نهار وليل الفصول وظهور الفصول هو جدول بسيط ولكنه دقيق لجميع الناس في جميع الأماكن والأوقات. تعتمد برامج العبادة الإسلامية مثل الصلاة والصوم على شروق الشمس وغروبها ودوران القمر خلال العام. كما نقرأ في القرآن: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الاسراء ۷۸]

«وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ» [طه، ١٣٠]

«ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» [البقرة ، ۱۸۷]

وجاء في الروايات : « صم للرؤية و افطر للرؤية » [وسائل الشیعه ، ج ۱۰ ، ص ٢٥٧]

ولعل سجود النباتات والأشجار في الآية يعني خضوعهم التنموي للأوامر الإلهية التي سارت على الطريق التي رسمها الله لهم ، وخضعت لقوانين الخلق.

الرسائل:

١- الأرض والسماء يحكمهما نظام واحد.« الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ " وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، »

۲- حياة نباتات الأرض ونموها مرهون بالشمس والقمر السماوي. « الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ...وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ،»

٣- كل ما في الوجود مستسلم لنظام حدده الله سلفًا. « بِحُسْبَانٍ ... يَسْجُدَانِ،»

( ۷ إلى ۹ ) {وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ " أَلاَّ تَطْغَوْا فِى الْمِيزَانِ " وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ}

الملاحظات :

بعد التعبير عن الرحمة الإلهية وبركات التعليم والبيان وحساب الشمس والقمر وسجود الكائنات ، وهو نوع من الاهتمام بعلاقة الله بالإنسان والطبيعة ، تناقش هذه الآيات علاقة الإنسان بالمجتمع. القسط في الميزان هو أنك لا لا تزيد ولا تقلل. قال الله في سورة الحديد: «وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» [الحدید ، ٢٥] يذكر في هذه الآيات كلا من القرآن والميزان: « علم القرآن .. آلا تطغوا في الميزان » التكرار هو علامة على الأهمية. في الآيات المتتالية ، تتكرر كلمة الميزان ثلاث مرات ، مما يدل على ضرورة الاهتمام بمعايير ووسائل القياس الدقيق والموثوق في مختلف الأمور.« وضع الميزان ۰۰۰ » ، « الا تطغوا في الميزان ... » و « لا تخسروا الميزان »

إن الجهل بالميزان وعدم مراعاة الإنصاف والعدالة في حقوق الناس يؤدي بالإنسان إلى الفجور ويؤدي إلى التكذيب. نقرأ في سورة المطففين: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ » ثم يقول : « إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ» وبعده : «وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ».

والظاهر أن أكل الحرام مقدمة للفجور، والفجور مقدمة للكفر والتكذيب. من أجل إقامة العدل والميزان، للإسلام تعليمات دقيقة ومهمة بقدر ما ورد في الروايات:

إذا كان نعل القاضي ضيقا فلا يجب أن يحكم في ذلك الوقت لئلا يؤثر الضغط على قدميه على حكمه فيجبره على الإسراع في الإثم والانحراف عن الحكم الصحيح.

آداب التجارة:

نقرأ في الحديث : « التاجر فاجر و الفاجر في النار الا من أخذ الحق و اعطى الحق » [الکافي ، ج ٥ ، آداب التجارة]

الكليني قال: كنا عند أبي الحسن (عليه السلام) فإذا دنانير مصبوبة بين يديه فنظر إلى دينار فأخذه بيده ثم قطعه بنصفين، ثم قال لي: القه في البالوعة حتى لا يباع شئ فيه غش. [الکافي ، ج ٥ ، ص ١٦٠ ]

أن الإمام كان يتجول في سوق الكوفة كل يوم وكان أحياناً يقف في وسط السوق ويقول: يا جماعة التجار

قدموا الاستخارة ، تبركوا بالسهولة، جانبوا الكذب ، و تجانبوا عن الظلم و لا تقربوا الربا » ( تفسیر نمونة )

الرسائل:

١- إن موقع السماء والأرض ليس صدفة. إن ارتفاع السماء وحجم النجوم وبعدها أمر حكيم ومظهر من مظاهر الرحمة الإلهية. « الرحمن. . . . . وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ»

۲- العدالة مثل الصلاة يجب إقامتها في المجتمع. « وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ »

۳- يجب أن يكون المقياس ووسائل القياس عادلة. « وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ »

٤- نظام الوجود يقوم على الميزان. يجب أن تكون حياتنا أيضًا على مدار الميزان. «وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا في الْمِيزَانِ »

٥- العدل والتوازن سبب استقرار السماء والأرض والمجتمع. «وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَا تَطْغَوْا في الْمِيزَانِ »

٦- يريد المجتمع جناحين لتحقيق الخلاص: العلم والعدالة. (في عالم اليوم يوجد علم ولكن ليس هناك عدالة). «علم القرآن. . أَلَا تَطْغَوْا في الْمِيزَانِ»

۷- إن السبيل لتحقيق العدالة هو العمل بالقرآن. « علم القرآن. . أَلَا تَطْغَوْا في الْمِيزَانِ»

۸- في للعمل لا يوجد إفراط« آلا تطغوا » ولا تفريط. « لا تخسروا »

٩- قلة العمل من قبل الموظفين والعمال والشخصيات الثقافية والمسؤولين والمبشرين الدينيين هي أيضا ابخاس في الميزان. «وَلا تَخْسَرُوا الْمِيزَانَ»...