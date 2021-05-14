  آيات وعلامات الله في رحاب القرآن /16...

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة الروم، الآیات من ۲۰ إلى ٢٥

( ٢٠ ) « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ »

الملاحظات:

في القرآن، تم استخدام تعبير « ومن آیاته »، خمسة عشر مرة وحيث تم ذكر سبع منها في هذه السورة. في الآية السابقة نوقش خروج الميت والأحياء بشكل عام، وهذه الآية هي مثال على ذلك الأمر العام.

الرسائل:

١- أفضل طريقه لمعرفة الله التفكر في الخلق. « وَمِنْ آيَاتِهِ »

۲- العلامات الإلهية لا تعد ولاتحصى، وما ذكر ليس علامات كثيرة إنما قليلاً جدا. « وَمِنْ آيَاتِهِ»

۳- الإنسان هو الأبرز بين المخلوقات. (تبدأ الآيات التي تتحدث عن علامات القوة الإلهية بالإنسان). « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ»

٤- معرفة الذات هي مقدمة معرفة الله « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ »

٥- مصدر وجود جميع البشر هو التربة. (لذلك لنترك الغرور والتباهي فلا قيمة لهما. ) « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ »

٦- لا يوجد إحساس أو حركة في الأرض، لكن موجود في الإنسان، وهذه علامة على قوة الله وعظمته. « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِنْ تُرَابٍ. . تَنتَشِرُونَ »

( ٢١ ) {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

الملاحظات:

« أَلَا بِذِكْرِ اَللَّه تَطْمَئِنّ الْقُلُوبُ» [ الرعد، ٢٨]. الأزواج يجلبون السلام النفسي والجسدي. «أَزْوَاجًا لِتُسَكِّنُوا إِلَيْهَا»

الرسائل:

١- المخلوقات لها أهداف. « خَلَقَ لَكُمْ »

۲- المرأة والرجل من جنس واحد. ( عكس العقائد الجاهلة التي تعتبر المرأة أقل من الرجل ) « مِنْ أَنْفُسِكُمْ »

٣- يجب أن يكون الأزواج مصدر السلام وليس الإزعاج. « لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا »

٤- الهدف من الزواج ليس فقط إرضاء الغريزة الجنسية لكن الهدف منه الوصول إلى سلام جسدي وروحي. « لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا »

٥- دور الأزواج إعطاء السلام النفسي. « لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا »

٦- المحبة هدية إلهية لا نكسبها بالمال والمقام. « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ » ( المودة والرحمة هدية الله للعريس والعروس. )

۷- أي شخص يخدش عن طريق أي عمل استقرا وسلام العائلة يخرج من رحمة الله ويدخل إلى خط الشيطان. « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ»

۸- علاقة المرأة والرجل يجب أن تكون على أساس المودة والرحمة . « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحْمَةً » ( المودة والرحمة عامل مهم لاستمرار العلاقة بين الأزواج)

۹- المودة والرحمة كلاهما يعملان معًا. (المودة بلا جهد وخدمة تصبح بلا معنى، والرحمة دون مودة لا تدوم). « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّة وَرَحْمَةً»

۱۰- يمكن لأصحاب العقول فقط فهم الدور البناء للزواج. « لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ»

( ٢٢ ) {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ }

الرسائل:

١- إن خلق السماوات والأرض هو علامة على قوة الله اللانهائية. « وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ اَلسَّمَاوَات وَالْأَرْضِ »

۲- الفرق بين الأجناس واللغات هو وسيلة لمعرفة الله. « وَمِنْ آيَاتِهِ. . . . . . وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ »

۳- لكل لغة قيمتها وأصالتها، وتغييرها ليس ضَرُورِيًّا. (لا يحق لأحد أن يحتقر الأعراق واللغات الأخرى. ) «وَمِنْ آيَاتِهِ. . . . . . وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ »

٤- إن توحيد شكل ولون جميع البشر لا يتوافق مع مبادرة الله والابتكار والإبداع في خلقه. « وَمِنْ آيَاتِهِ. . . . . . وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ »

٥- يصل الإنسان المتعلم والفاهم إلى المعرفة الإلهية من اختلاف الألوان واللغات، أما الرجل الجاهل فيستخدم اللون واللغة كوسيلة للتفاخر والكبرياء. . «ذٰلَك لِآيَات لِلْعَالَمِينَ »

( ٢٣ ){ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ}

الرسائل :

١- لا تعتبروا نعمة الله بسيطة . النوم هو أيضا نعمة عظيمة. « و وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُم »

۲- النوم مقدمة السعي. « وَمِنْ آيَاتِهِ ...مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ »

۳- العمل وكسب العيش أمر جيد وعلامة إلهية.« وَمِنْ آيَاتِهِ ...وَابْتِغَاؤُكُم مِّن فَضْلِهِ »

٤- مبدأ النوم ليلاً والنوم أثناء النهار راحة جزئية. « مَنَامُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ »

٥- النعمة الإلهية واسعة ، لكن جهودنا للحصول عليها ضرورية.« وَابْتِغَاؤُكُم »

٦- البركات التي نتلقاها ليست بسبب الاستحقاق ، بل بسبب الالطاف الإلهية. . « مِّن فَضْلِهِ»

( ٢٤ ) {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ }

الملاحظات:

في هذه الآية والآيات السابقة هناك أربعة تعبيرات:« يتفكرون » « للعالمين » ، « يسمعون » و « یعقلون » من أجل تطبيق هذه التفسيرات الأربعة ، تم ذكر أربع خطوات:

١.في البداية يفكر الإنسان. « يفكرون »

٢. ثم يفهم ويصبح عالما. « للعالمين »

٣. الشخص الذي يدرك يستمع بعناية ويدون الملاحظات. « يسمعون »

٤. نتيجة الاستماع العميق ، يصل المرء إلى العقل والتفكير، « يعقلون »

الرسائل:

1- الخوف والأمل بناءان معًا.« خَوْفًا وَطَمَعًا »

۲- إن رعد السماء والمطر وخضر الأرض ليست صدفة ، ولكنها تحسب وفقًا لخطة دقيقة..«الْبَرْقَ ....وَيُنَزِّلُ ..فَيُحْيِي »

٣- نظام الخلق قائم على الأسباب. « فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ »

٤- الخريف والربيع ، سقوط النباتات ونموها ، علامة على قوة الله في الخلق. « فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا »

٥- يجب أن يقوم معرفة الله على أساس العلم والفكر والعقل.« لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ »

( ٢٥ ) {وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ}

الملاحظات:

في هذه الآيات، كان كل مراحل خلق الإنسان في الأرض يعتبر علامة على القوة الإلهية، « خلقكم من تراب » وموت الإنسان وخروجه من القبر. في هذه الآية وفي الآيات الخمس السابقة خاطب الله الناس خمس عشرة مرة وأحسب بركاته وهي من وسائل التبليغ.

الرسائل:

١- إن استقرار نظام الخلق ليس صدفة ولا في أيدي الآخرين، بل بالإرادة الإلهية. « تَقُومَ اَلسَّمَاء وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ »

۲- القيامة تتم بمشيئة الله ودعوته. « دَعَاكُمْ دَعْوَةً »

۳- دعوة نبي الله تحيي الأموات ناهيك عن دعوة الله. « دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ »

٤- الإيمان بالمبدأ مقدمة للإيمان بالقيامة. الشخص الذي أسس نظام الوجود سيبعثك بعد الموت. « تَقُومَ اَلسَّمَاء وَالْأَرْضُ. . . إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ »

٥- القيامة جسمية. « مِنْ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ»

٦- القيامة تأتي دفعة واحدة وليست تدريجية. « إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ »...