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الصفحة الإسلامية

مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني : يوم غد خميس متمم لعدة شهر رمضان المبارك


 

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، الاربعاء، أن الجمعة المقبل هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال المكتب في بيان، إن "لم تثبت لدى سماحة السيد السيستاني (دام ظله) رؤية الهلال بالعين المجردة في العراق والمناطق المجاورة له بعد غروب الاربعاء ٢٩ شهر رمضان المبارك، فوفقاً لمبناه الفقهي يكون غداً الخميس مكملاً لعدة شهر رمضان وتكون الجمعة يوم عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات".

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