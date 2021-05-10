زواج الشباب في رحاب القرآن الکریم/ 15...

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة النور ، الآیة ۳۲

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}

الملاحظات :

«الْأَيَامَىٰ » جمع « أيم » على وزن قيم ،أي: من ليس له زوج ، ذكرا كان أو أنثى ، باكرا كان أو أرمل. خير الوساطة هو الوساطة في النكاح. كما ورد في الروايات من زوج أنثى او ذكر فهو في ظل عرش الله. [تفسیر نور الثقلین].

الوالدان اللذان لا يزوجان أولادهم وعندهم الإمكانية ، فإذا ارتكب الولد إثمًا ، فإن الوالدين يشتركان في ذنبه. [تفسير مجمع البيان]

الزواج في الإسلام:

يعتبر الإسلام الزواج أمرًا مقدسًا ، على عكس المسيحية التي تقدر العزوبة ، وبالتالي لا ينبغي على البابا ورجال الدين المسيحيين الزواج ، وإذن الزواج للمسيحيين هو منع المزيد من الفساد وما يسمى بدفع الفساد إلى الفساد. في الزواج روايات كثيرة نذكر منها:

* قال الإمام الصادق عليه السلام: إن تطور الحياة في ظل الزواج.

* من لا يتزوج خوفا من الفقر يظن السوء في الله.

* ركعتان صلاة من له زوجة خير من سبعين ركعة من صلاة من ليس له زوجة. (مجموعة روايات من تفسیر نور الثقلين).

فوائد الزواج:

١- الإنس والسلام.

قال القرآن الكريم: « وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسَكِّنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّة وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذٰلَك لِآيَات لِقَوْم يَتَفَكَّرُونَ» [الروم، ٢٢]. من حاجات الإنسان الحب والحنان، وبالتالي يصعب عليه الشعور بالوحدة، ويحتاج إلى شخص جدير بالثقة، ولطيف، وأمين، حتى يكون عطوفًا معه، ويهدي له حبه بصدق. وأفضل من يستطيع تلبية هذه الحاجة هم الأزواج، سواء كان زوجًا أو زوجة، ولم يذكر القرآن سوى واحدة من فوائد الزواج العديدة، والتي تبين أنها القاعدة الأكثر أهمية.

۲- الحفاظ على العفة والابتعاد عن الذنوب

قال النبي صلى الله عليه و آله في إحدى الروايات: « من تزوج فقد أحرز نصف دینه » [ الکافي ، ج ٥ ص ۳۲۸] .

وفي رواية أخرى قال: « من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقاه بزوجة » [النوادر راوندی ، ص ١٢]

۳- السلام النفسي والجسدي:

يقول العلماء إن إشباع الغرائز الجنسية بشكل صحيح وفي الوقت المناسب ضرورة لصحة الجسد والروح ، وتركها يسبب أمراضًا نفسية مثل: ضعف الأعصاب ، القلق ، الاكتئاب ، اليأس ، النوبات ، التهيج ، التشاؤم ، العزلة وأحيانًا عسر الهضم والصداع. [اختيار الزوج ، أميني ، ص 36]

٤-. بقاء النسل

إن بقاء الجنس البشري مرهون بالزواج، وفي الإسلام تعتبر تربية الجيل من واجبات الوالدين، وسوف يسألهما الله عنه في يوم القيامة.

٥- الاستقلال

قبل الزواج، يكون الأولاد والبنات جزءًا من الأسرة ويخضعون للوالدين، بينما يقررون ويتحملون المسؤولية بعد الزواج بشكل مستقل.

٦- أمن المجتمع

إذا كان أساس الأسرة قَوِيًّا، فإن الفساد والتمرد والقتل والسرقة والجريمة والاغتصاب والانتحار ستقل بشكل كبير، لأن معظم هذه الحالات تأتي من الأشخاص المحرومين من منزل عائلي دافئ. [اختيار الزوج، ، ص ٣٩]

الدقة في اختيار الأزواج:

قال الإمام الصادق -عليه السلام- في اختيار الزوجة: المرأة كالقلادة التي تلبسها حول عنقك، فاحذر.

لا تسود العواطف في اختيار الزوج. لا تتسرع وتتصرف إلا بعد التفكير والاستشارة والحديث. يعود جزء كبير من الخلافات الأسرية إلى عدم الدقة في اختيار الزوج. الزوجة شريكة ونفوذها يستمر حتى آخر حياتها وحتى يوم القيامة. عادة لا تنتهي الزيجات السطحية التي تحدث في الحافلة أو في الحديقة بشكل جيد.

خصائص الزوج الصالح:

١. الدین و الإيمان

أ . قال القرآن الكريم: « وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » [البقرة، ٢٢١].

ب . قال الإمام الصادق عليه السلام : « إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها أو مالها وكل إلى ذلك و إذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال و المال » [الکافي ، ج ٥ ، ص ۳۳۳ ]

٢- الأخلاق الحميدة

قال الإمام الرضا (ع) في رده على أحد الصحابة الذي ينوي الزواج من امرأة لا تملك الأخلاق الحميدة : إذا لم تتصف بحسن الخُلق لا تتزوجها. [الکافي ، ج ٥ ، ص ٥٦٣]

الأخلاق في الحياة تصنع حلاوة الحياة ونمو الأسرة. إن الأمور مثل: الصدق ، والثقة ، والإحسان ، والتسامح ، والتضحية بالنفس ، والصبر ، والضمير ، وانخفاض التوقعات ، وما إلى ذلك ، هي امتيازات للإنسان أعطاها الإسلام أهمية.

٣. اصالة الأسرة

قال النبي صلی الله عليه و آله : « أيها الناس ایاکم و خضراء الدمن . قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن ؟ قال : المرأة الحسناء في منبت السوء » [الکافي ، ج ٥ ، ص ۳۳۲ ]

٤ - الثقافة والتعليم

العلم والمعرفة كمال للرجل وميزة لزوجته. من الممكن التوصل إلى اتفاق مع شخص متعلم في وقت أقرب ووضع خطط أفضل للمستقبل. بالطبع ، ليس كل شخص متعلم حكيمًا. لسوء الحظ ، المدارس والجامعات في بلدنا لا تقدم دروسًا في الحياة.

٥- سلامة الجسم

صحة الجسد من أعظم النعم الإلهية وأحد فوائد الزواج. وفقًا للروايات ، لا تتزوج أشخاصًا مصابين بأمراض معدية. بالطبع ، الزواج من المعاقين بسبب الحروب يتطلب الجدارة والتضحية .

٦- تناسب العمر

البشر لديهم حالات مختلفة في مختلف الأعمار. التوجه الجنسي ليس هو نفسه في كل مجموعة، لذلك لا ينبغي أن يكون هناك فرق كبير بين عمر الفتيات والفتيان، مما يجعل الحياة صعبة.

مهر الفتاة

١- لإثبات صدقه، يعطي الرجل المهر للمرأة، ولذلك يطلق عليه الصداق، وهو يعول المرأة في حياتها وبعد الطلاق من زوجها أو موته.

٢. إن مقدار الصداق لا يحدد في الإسلام، ولكن في الأحاديث يدين المهور الغالية ويقال: المهر الغالي مصدر الاستياء والعداء. [مکارم الأخلاق، ص ۲۳۷ ]

٣. يجب على الرجل أن يحاول دفع مهر المرأة بأسرع ما يمكن.

٤. المرأة هي صاحبة المهر وتستطيع أن تفعل به ما تشاء أن كانت تريد أن تسامح أو تتاجر به.

٥. في الروايات، يُدعى الرجل الذي لا ينوي دفع المهر لص وزاني. [وسائل الشيعة، ج ١٥، ص ۲۱]

جهاز العروس

١. ليس للعريس الحق لا شرعا ولا قانونا في طلب الجهاز ، على الرغم من أنه من المعتاد في بعض الدول ان عائلة العروس هي من تقوم بشراء مستلزمات الحياة .

٢. الجهاز لتأمين راحة الزوجين وليس للتباهي .

٣. قائمة جهاز فاطمة الزهراء عليها السلام:

١- قميص واحد

٢- وشاح كبير

٣- قطيفة سوداء من نسيج خيبر

٤- سرير.

٥- فراشان، أحدهما محشو بالليف والثاني من صوف الخروف

٦ أربع وسائد

٧- حصيرة

٨- مطحنة يدوية

٩- وعاء من النحاس

١٠. مسك جلدي

١١. حوض غسيل

١٢- وعاء حليب

١٣- وعاء للشرب

١٤. ستارة

١٥. قدر

١٦- جرة

١٧- سجادة جلد

١٨. برطمانان من الخزف

١٩. عباءة

مراسم العقد والعرس

في الإسلام، يوصى بإقامة حفل الزفاف بحضور الناس وبفرح. أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زفاف فاطمة الزهراء عليها السلام في المسجد بحضور الأنصار والمهاجرين، وأمرهم بتوزيع التمر على الحاضرين. في زفاف فاطمة الزهراء قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لزوجاته:

جهزوا فاطمة واجعلوها عطرة، وافرشوا غرفتها لنرسلها إلى بيت زوجها. [بحار الأنوار، ج ٤٣، ص ۱۳۹]

وقال أيضًا للمهاجرات ونساء الأنصار: اصطحبوا فاطمة إلى بيت زوجها وافرحوا، ولكن احرصوا على عدم قول أي شيء لا يرضى الله عنه.

الرسائل:

١- الأسرة والمجتمع مسؤولان عن زواج الأعزب. « وَأَنْكِحُوا »

۲- الزواج شيء مقدس ومؤكد في الإسلام. « وَأَنْكِحُوا »

٣- لا يجب أن تكون الخطوبة من طرف معين، يمكن لأي طرف أن يأخذ زمام المبادرة. « وَأَنْكِحُوا »

٤- مجرد الأمر بترك المعاصي لا يكفي، يجب على الشباب أن يتزوجوا « يغضوا، يغضضن، وَأَنْكِحُوا »

٥- زوجوا النساء الأرامل. « وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ » ( « الْأَيَامَىٰ »، يشملهن أيضا )

٦- الكفاءة شرط من شروط الزواج. « وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ » ( بمعنى، يجب أن يكون لدى الطرفين الكفاءة في إدارة الحياة المشتركة. )

۷- إن عمل المجتمع من أجل تزويج شخصين صالحين يشجع الشباب غير المبالين على وضع أنفسهم في دائرة الصالحين. « وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. . . » ( لأن الكفاءة تعني الكفاءة الأخلاقية والدينية. )

۸- لا يوجد فرق بين البشر في تلبية الحاجات الجنسية. (امرأة، رجل، عبد) « مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ »

۹- لا ينبغي أن نمنع الزواج بسبب الفقر. « إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اَللَّه »

۱۰- في حالة الفقر، تزوج وتوكل على الله. « يُغْنِهِمُ اَللَّه »

١١- الفقر ليس عيب للعروس والعريس. « إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اَللَّه »

۱۲- لقد وعد الله أن يرعى حياة العروس والعريس، والزواج هو وسيلة اتساع الحياة وبركاتها. « يُغْنِهِمُ اَللَّه »

۱۳- تحقيق الوعود الإلهية هو مصدر نعمته اللانهائية. « مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاَللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ »

١٤- إن النمو والتطور اللذين ينعم بهما الله على عباده مبنيان على معرفته وحكمته. «وَاَللَّه وَاسِعٌ عَلِيمٌ »...