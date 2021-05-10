الصفحة الإسلامية

ليلة القدر خير من سطوة الحكام


 

هشام عبد القادر ||

 

الكل يعلم إن عدد الف شهر هي عدد سنوات حكم بني أمية ..

وليس التفسير محصور على تلك فقط تبيان للناس إن ليلة القدر ليلة العمل لرفع الظلم عن الأمة كافة .. فالبعض يتعبد الليالي وينام النهار ويتعبد الليالي ولا يعلم ماشأن ليلة القدر وعلى من تتنزل ..

إنها ليلة تدبر فيها كل أمر في السموات والأرض وتتنزل على خليفة الله الاسم الذي علم آدم عليها السلام كل الأسماء التي علمها آدم هم حجج الله في الأرض .ليس من باب التفسير إنما مداخلتنا الهدف إننا نغير أنفسنا في هذا الشهر نحس بالبطون الجائعة في كل العالم ونحس بمظلومية كل شعوب العالم ولا يوجد اليوم أعظم من مظلومية اليمن وفلسطين وكل دول محور المقاومة هي تعاني من ظلم الظالمين.. إننا نعلن في هذه الأيام والليالي .. بالتفويض لله أمرنا وندعوا كل الشعوب أن تتعرف عن ماهية الحكمة من فضيلة شهر رمضان المبارك والجمع أيام الجمعة في كل إسبوع وايام الحج إنها أيام إستعداد ووعظ لإقامة العدل في أنفسنا نعرف إن كل الحكام من زمن آدم عليهم السلام إلى اليوم وهي حكومات لا تمثل شرع الله إنما إستحلال ومحاربة خط الأنبياء والرسل عليهم السلام..

فكيف علينا معرفة أين خط التوحيد الى الأن خط التوحيد والصراط المستقيم في حالة قعود الشيطان على هذا السبيل .

حرب وصراع قائم بين خط الأنبياء والرسل عليهم السلام وبين خط إبليس وجنوده ..

لذالك الشأن تم تحديد البوصلة للمسلمين بالعالم إن شهر رمضان المبارك ليس فقط صلاة وصوم بل وجهاد تم تحديد يوم القدس العالمي من لسان مؤمن صادق روح الله الخميني ليكون هناك نقطة تدور حولها كل أحرار العالم وهي معرفة عدوا الصراط المستقيم إنهم بني صهيون ومن تحالف معهم ..

والحمد لله رب العالمين

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