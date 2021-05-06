الصفحة الإسلامية

ليلة القدر ..


 

مازن البعيجي ||

 

كانت ليلة تعج بعطر السماء الذي تستنشقه الارواح قبل الأنوف وتحرك لطيف المشاعر والأحاسيس ، فتملأ القلوب والأرواح رغبة في السؤال والتفقد والدعاء للإخوان ، وأي لطف ذلك وجميل وأنت كل لحظة ترد عليك رسالة تطلب منك عدم نسيانهم بالدعاء ، لاعتقادهم أن لك شأن في ليلة القدر ، وهذا منتهى جمال الشعور وحسن الظن الذي ينقي النفس من انانيتها وشحّها ، ليلة تكرّمت بها السماء على من عرف قدرها وتلذذ قصدها ولامست روحه نبض ثوابها ، كل شيء فيها تغير منذ مغيب الشمس وحتى مطلع الفجر ، والعالم الإسلامي بين قائم وقاعد وساجد وراكع وتالي للدعاء والقرآن ومتوسل على قارعة الرجاء ، ودقائق الليلة قد ركبت آلة سريعة مستعجلة تلملم أوراق من قدر لهم بتسجيل اسمائهم والوجل والخوف والخشية تجتاح الروح ، يا ترى هل كان اسمي مع الاسماء أو أن أوراقي اهملت وحرمت تلك النفحات؟! يا ويلي أن تركت صفحتي على ما وقر بها وسجل فيها ..

العفو العفو العفو يارب ..

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