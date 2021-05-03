الصفحة الإسلامية

سألوني من هو إمامك ،،؟


 

يوسف الكاتب ||

 

قلت فخرآ اسمعوني هو ذا هو امامي،،

● وليد الكعبة ،،

● أمير البلاغة والفصاحة ،،

● أمير النحل ،،

● النائم في فراش النبي ،،الفاديه (بنفسه)

● من حمله النبي على كتفيه  ،،

● كاسر الاصنام ،،

● أسد الله الغالب ،،

● قتّال العرب ،،(المشركين)

● ومن وتر فيه صناديدهم ،،

● شاطر مرحب ،،

● قاتل عمر بن ود ،،

● مفني الاحزاب ،،

● قالع باب خيبر ،،

● من تهاب الجن من بطشه ،،

● الدر والذهب المصفى ،،

● المتصدق بالخاتم ،،

● من أثر بالقرص ،،

● القران الناطق ،،

● الذي خطب بلا همزة ،،

● الذي خطب بلا نقطة ،،

● سيد الاوصياء ،،

● زوج سيدة النساء ،،

● أبو السبطين الشهداء ،،

● حامي الرسول ،،

● زوج البتول ،،

● سيف الله المسلول ،،

● في الوغا حيدرة ،،

● قاتل الكفرة ،،

● قاصم الجبابرة ،،

● أبو الساده الخيرة ،،

● الضارب بالسيفين ،،

● الطاعن بالرمحين ،،

● مدمي حنين ،،

● الأنزع البطين ،،

● أسد صفين ،،

● أبو الحسنين ،،

● أمير المؤمنين

● أمام المتقين

● ميزان الأعمال

● قسيم الجنة والنار

● ضربته يوم الخندق افصل من عبادة الثقلين

● ولد في الكعبة

● استشهد في المحراب

● ميزان الاعمال

● الصراط المستقيم

● اكمال الدين

● اتمام النعمه

● خاتم الائمة

● ركن الهدى

● مفسر القران

● الائمة من نسله

● وحينما ضربه ابن اليهوديه هتف جبرائيل ع تهدمت والله اركان الهدى

انفصمت والله العروة الوثقى

قتل علي المرتضى

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سألوني من هو إمامك ،،؟
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