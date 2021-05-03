سألوني من هو إمامك ،،؟

يوسف الكاتب ||
قلت فخرآ اسمعوني هو ذا هو امامي،،
● وليد الكعبة ،،
● أمير البلاغة والفصاحة ،،
● أمير النحل ،،
● النائم في فراش النبي ،،الفاديه (بنفسه)
● من حمله النبي على كتفيه ،،
● كاسر الاصنام ،،
● أسد الله الغالب ،،
● قتّال العرب ،،(المشركين)
● ومن وتر فيه صناديدهم ،،
● شاطر مرحب ،،
● قاتل عمر بن ود ،،
● مفني الاحزاب ،،
● قالع باب خيبر ،،
● من تهاب الجن من بطشه ،،
● الدر والذهب المصفى ،،
● المتصدق بالخاتم ،،
● من أثر بالقرص ،،
● القران الناطق ،،
● الذي خطب بلا همزة ،،
● الذي خطب بلا نقطة ،،
● سيد الاوصياء ،،
● زوج سيدة النساء ،،
● أبو السبطين الشهداء ،،
● حامي الرسول ،،
● زوج البتول ،،
● سيف الله المسلول ،،
● في الوغا حيدرة ،،
● قاتل الكفرة ،،
● قاصم الجبابرة ،،
● أبو الساده الخيرة ،،
● الضارب بالسيفين ،،
● الطاعن بالرمحين ،،
● مدمي حنين ،،
● الأنزع البطين ،،
● أسد صفين ،،
● أبو الحسنين ،،
● أمير المؤمنين
● أمام المتقين
● ميزان الأعمال
● قسيم الجنة والنار
● ضربته يوم الخندق افصل من عبادة الثقلين
● ولد في الكعبة
● استشهد في المحراب
● ميزان الاعمال
● الصراط المستقيم
● اكمال الدين
● اتمام النعمه
● خاتم الائمة
● ركن الهدى
● مفسر القران
● الائمة من نسله
● وحينما ضربه ابن اليهوديه هتف جبرائيل ع تهدمت والله اركان الهدى
انفصمت والله العروة الوثقى
قتل علي المرتضى
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