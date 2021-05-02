الإحسان للوالدين في رحاب القرآن/ 11

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة الإسراء ، الآیات من ٢٣ إلى ٢٥

( ۲۳ ) « وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا»

· الملاحظات:

في الأحاديث أمروا بالإحسان للوالدين، ويوصى بهذا الأمر بشدة، وقد تم نبذ أذيتهم، وأجر النظر إلى الوالدين بالرحمة هو الحج. رضا الوالدين من رضا الله -سبحانه وتعالى- وغضبهما من غضب الله. إن الإحسان للوالدين يطيل العمر ويجعل أولادنا يحسنون إلينا. جاء في الأحاديث: حتى لو ضربوك، لا تقل « أف »، لا تحدق بهم بجسارة، لا ترفع يدك عليهم، لا تمش أمامهم، لا تناديهم بالاسم، لا تجعل الناس يقللون من احترامهم. قبلهم واجلس معهم وساعدهم قبل أن يطلبوا منك أي شيء. [تفسير نور الثقلين ]

ويروي أن رجلًا كان بالطواف حاملًا أمه يطوف بها، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل أديت حقها؟ قال: «لا، ولا بزفرة واحدة»! . . أي زفرة من زفرات الطلق والوضع ونحوها. [تفسير نمونة ]

فقد سُئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصدقة للوالدين بعد الممات، فقال رجل: يا رسول الله! إن أمي ماتت ولم تُوصِ، أفلها أجرٌ إن تصدَّقتُ عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نَعَمْ.

ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ، وفي رواية: مَنْ تَرَكَ وَلَدًا يَدْعُو لَهُ

[تفسير مجمع البيان وتفسیر الفرقان]

سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه، قال: «يأكل منه ما شاء من غير سرف ». وقال: «في كتاب علي (عليه السلام): أنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إِلَّا بإذنه، والوالد

يأخذ من مال ابنه ما شاء». وذكر أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: «أنت ومالك لأبيك» [الکافي، ج ۲، ص ١٥٧]. جاء في الحديث: ولو ضرب الوالدان ولدهما، فعلى الولد أن يقول: الله يغفر لك، وهي كلمة الوعد الكريم.

إحسان للوالدين من صفات الأنبياء. كما ورد في قضية عيسى عليه السلام:

« وَبَرًا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا » [ مريم، ٢٩]. وعن النبي يحيى -عليه السلام- « وَبَرًا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا» [ مريم، ١٤]. الوالدين، ليسا فقط الأم والأب الطبيعيان. في بعض الأحاديث النبي إلاکرم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين -عليه السلام- هم أبوا هذه الأمة. « أنا وعلي أبوا هذه الأمة » [بحار الأنوار، ج ١٦، ٥] مثلما النبي إبراهيم -عليه السلام- هو أبو العرب « مِلَّة أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ» [حج، ۷۸]. إذا لاحظ الآباء أنهم يتبعون التوحيد، فإن الدافع وراء دعوة أبنائهم إلى التوحيد سوف يتم إحيائه فيهم.

«وَقَضَى رَبّك أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

· الرسائل:

١- التوحيد على رأس كل الوصايا الإلهية. « وَقَضَى رَبّك أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ »

۲- الخدمة والإحسان للوالدين هي واحدة من السمات الحقيقية للموحد. « أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

٣- وصية الإحسان إلى الوالدين محددة وغير قابلة للنقض مثل وصية التوحيد. « وَقَضَى »

٤- لقد جاء الإحسان للوالدين مع التوحيد وطاعة الله ليبين أن هذا واجب عقلاني وإنساني وفرض ديني. « وَقَضَى رَبّك أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

٥- يجب أن يكون للجيل الجديد علاقة قوية بالجيل السابق في ظل الإيمان. « وَقَضَى رَبّك أَلَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

٦- في الإحسان للوالدين، ليس شرطًا أن تكون مسلمًا. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

۷- في الإحسان للوالدين، لا فرق بينهما. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

۸- افعل الخير لوالديك على الفور وبيديك. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

۹- الإحسان أعلى من الصدقة وفيه حب وأدب وتربية وهداية وطاعة ومغفرة ورعاية ونحو ذلك. «وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً »

۱۰- الإحسان للوالدين لا حدود له. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً » ( ليس كالفقير يطعم حتى يشبع، والجهاد حتى زوال الفتنة، والصوم حتى الإفطار. )

۱۱- إن أمر القرآن بالإحسان هو للأولاد وليس للوالدين. « وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً » لأن الآباء لا يحتاجون إلى الطلب ويفعلون الخير لأولادهم بشكل طبيعي.

۱۲- كلما زادت الحاجة الجسدية والعقلية للوالدين، زاد الإحسان تجاههما. « إِمَّا يَبْلُغْنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا »

۱۳- لا تأخذ الوالدين المسنين إلى دار لرعاية المسنين، وأبقيهما معك. « عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا »

١٤- عندما حرم القرآن إيذاء السائل، « أما السائل فلا تنهر » فإن مهمة الوالدين واضحة. « وَلَا تَنْهَرْهُمَا»

١٥- كل من الإحسان والكلمات الجميلة والجيدة ضرورية« إِحْسَانًا ۚ. . قَوْلًا كَرِيمًا » بعد الإحسان الكلمات الطيبة هي أهم طريقة للتعامل مع الوالدين.

١٦- لا يوجد شرط للتعامل بالإحسان مع الوالدين والكلام الطيب. أي، إذا لم يعاملوك بإحسان، فتعامل بإحسان. «قَوْلًا كَرِيمًا »

( ٢٤ ) {وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}

· الرسائل:

۱- في جميع الأحوال، يجب أن يكون الإبن متواضعاً ولا يُظهر كماله لوالديه. « وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ »

۲- يجب أن يكون التواضع تجاه الوالدين بدافع المحبة والحنان لا ظَاهِرِيًّا أو لأخذ أموالهم « وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ. . . مِنَ اَلرَّحْمَة »

٣- يجب أن يكون الإبن متواضعاً تجاه الوالدين وأن يطلب لهما الرحمة من الله. « وَاخْفِضْ لَهُمَا. . . وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا »

٤- دعاء الابن للوالدين يستجيبها الله، وإلا ما أمر الله بالدعاء لهما. « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا. . . »

٥- الدعاء للآباء وصية من الله وعلامة الامتنان لهم. « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا ربیانی

٦- لا تغفل في الدعاء عن كلمة « رب ». « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا »

۷- الرحمة الإلهية تعويض عن جهود الوالدين التربوية. « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا » كأن الله يقول للابن: لا تحجب رحمتك، وأطلب المساعدة من الله، فإن إتمام حقهم يفوق طاقتك.

٨- لا تنسى ماضيك، ومرارة مشاكل الطفولة والمراهقة المفروضة على الوالدين. « كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا »

۹- يجب على الآباء تربية أطفالهم على أساس الحب. « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا»

۱۰- يجب على المرء أن يشكر ويقدر المربين. « وَقُل رَبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا »

( ٢٥ ) « رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا»

· الرسائل:

١- من شئون ربوبیة الله، علمه. « رَبّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي »

۲- حافزنا في أي عمل في خدمة الوالدين هو أن عملنا تحت إشرافه. « رَبّكُمْ أَعْلَمُ »

۳- ترتبط الكفاءات بالدوافع والنية. « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ»

٤- إذا كان القلب طاهرًا وبارًا، فهو مفتوح للتوبة. « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا »

٥- توبتنا بداية صلاح حالنا. « لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا »

٦- الله غفور، ولكن شرط مغفرته الإلهية هو التوبة. « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا»

٧ - إذا تعاملنا مع والدينا بشكل غير لائق بدافع الجهل، فيمكننا التوبة والالتجاء لرحمة الله. « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا »

۸- الغفران الإلهي من أمور ربوبيته. « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا »

۹- التوبة من علامات بر وصلاح الإنسان. «فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا »

۱۰- أحيانًا يكون هناك خطيئة من الصالحين، لكن بالطبع عليك غض البصر في بعض الأحيان. . « فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ. . . لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا » ...