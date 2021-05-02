الإمام علي عليه السلام سر شهر الله . .

هشام عبد القادر ||

السلام على أمير المؤمنين وإمام المستضعفين ووصي رب العالمين ورحمة الله الواسعة إمام العالمين واللعنة على ابن ملجم المرادي واللعنة على أعداء امير المؤمنين إلى يوم الدين ..

في شهر رمضان المبارك وفي ليالي القدر المباركة التي تتنزل الملائكة والروح من كل أمر امر السموات والأرض والعالمين إنه شهر الله المبارك الذي فيه ليلة القدر التي هي خير من الف شهر .

كيف نصل إلى الغاية والرضى والطمئنينة إن سر الوجود وكل خير بالعالم هو خليفة الله في الأرض في كل زمان وفي كل مكان والعالم الأول والأخر هو في كتاب مبين والكتاب الجامع المبين هو قلب الوجود وعقل الوجود وروح الوجود سيدنا محمد وآله عليهم السلام ..رحمة للعالمين ..

سر الوجود قبلة الوجود وقبلة الوجود الفطرة المولودة في كل قلب والدين القيم ندور حوله كما أيضا دوران الزمان على الساعات . إنه شهر رمضان المبارك الذي فيه الصيحة العظمى صعقة السموات والأرض لما حصل من عدوان وضربة أشقاء الأشقياء أشقى الأولين والأخرين وهذا الطريق المعادي إنما يعادون ليلة القدر يعادون شهر الله يعادون وصي الله ورسوله على الخلق أجمعين ..

فنسأل من الله أن يجعلنا ممن تنالهم جذبة روح امير المؤمنين عليه السلام إلى يوم الدين والبراءة من عدوه إلى يوم الدين .

والحمد لله رب العالمين