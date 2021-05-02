♦️ علي والمكر والخديعة في السياسة والحكم♦️

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

كثيرون من لهم و جهة نظر يرونها صحيحة و مبررة بخصوص السياسية و الحكم سواء اتجاه الخصم او العباد ، و رؤيتهم قائلة : ان السياسة و الحكم شرط بقاءها هو مكر و خديعة .

محل الشاهد :

و نحن نعيش الايام الخاصة بذكرى الامام علي بن ابي طالب ( ع ) ، نريد ان نقرأ كيف كان عليّ يفكّر ، و كيف كان يعالج بعض القضايا في زمنه .

فلقد كان النّاس يقولون له : إنّ هناك ساحة تكثر فيها أساليب المكر و الحيلة و الخداع ، و من الصّعب عليه أن ينجح في الحكم إذا لم يأخذ بأسباب الحيلة ، و من الصّعب أن ينجح حاكم إذا لم يتلوَّث و لم يخدع و يخادع ، و كانوا يقولون : يا عليّ ، إذا أردت أن ينجح حكمك ، فحاول أن تأخذ بأسباب الحيلة.. كُن ضبابيّاً.. أعطِ الواقع الذي تتحرّك فيه عنوان الإسلام من دون أن يكون الإسلام في عمقك ، أعطِ كلماتك بعض خطوط الإسلام ، و لكن فرّغها من داخل الإسلام ، لأنّ السياسة التي تتبعها لا تنجح ، فإذا لم تكن سياسياً كما هي السياسة ستفشل .

فكيف علّق الامام علي ( ع ) على هذه الدعوة ؟

اسمعوا ردّه:

( أيها الناس ، إنّ الوفاء توأم الصّدق ) ، فعندما تكون صادقاً ، لا بدّ من أن تكون وفيّاً ، لأنّ الصّدق يفرض عليك أن تكون صادقاً مع نفسك ، وصادقاً مع ربّك ، و صادقاً مع كلّ النّاس الذين أعطوك ثقتهم من موقع إحساسهم بصدقك ، كُن وفيّاً لهم .

ثم قال ( ع ) : (ولا أعلم جُنّة أقوى منه و ما يغدر من علم كيف المرجع ) الوقاية و درعا ، فكيف تغدر و قد أعطيت العهد ، و كيف تغدر وقد أعطيت الثّقة من نفسك ؟! ،

ربما تحصل في غدرك على بعض الأرباح و المكاسب ، و لكنّ الغدر ليست له قيمة عند الله ، بل هو ضدّ القيمة ، أتعرف كيف هو المرجع عندما يأتي النّداء [ و قفوهم إنهم مسؤولون ]؟ ، [ إنَّ إليْنَا إيابَهم* ثمَّ إنَّ عليْنا حسابَهم ] .

اذن في سياسة حكم الامام علي بن ابي طالب ( ع ) ، لا مكر و لا خديعة ، و على متبعين نهج الامام علي ( ع ) ، الاخذ بوصياه و منهجه ، ليكونوا من اصحاب اليمين و الناجين في الدنيا و لاخرة .

اللهم انصر الاسلام و اهله

اللهم انصر العراق و شعبه