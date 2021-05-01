الامام امير المؤمنين علي "ع"..باب الله

يوسف الكاتب ||

· الولاده

المراة الاولى ..دفعها الجنين الذي في بطنها للحركه..

المراة الثانيه .خرجت من صومعتها لكن لاتعرف مابها سوى ان تتحرك

المراة الاولى ..وهي تتحرك تلتفت واذا بها امام بيت الله الحرام ..الكعبة

المراة الثانية ظلت تمضي وتمضي حتى انهكها التعب حتى وصلت الى مكان خالي من الناس

المراة الاولى ..دققت النظر واذا بباب الكعبة مغلق

المراة الثانية ..نتيجة التعب حاولت ان تستريح فرات نخلة راحت وجلست تحتها

المراة الاولى ..راحت تدعي ..يارب اسالك بحق هذا الجنين الذي في بطني الامايسرت عليء ولادتي

المراة الثانية ..تتالم وراحت تبكي لانها رات امرا عظيما لايحتمله عقلها .ثم قالت (ياليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا )..

المراة الاولى ..ما ان انتهت من دعائها واذا بجدار

الكعبة ينسق نصفين ....فدخلت الى داخل الكعبة

المراة الثانية ..رات بعينيها ..(اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا ).. اجابها الملك ...انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا ...

المراة الاولى ..بقبت ثلاثة ايام ماذا اكلت ماذا شربت من كان معها ...

المىاة الثانية ..كانت في صومعتها قبل هءا اليوم ياتيها اكلها شرابها ...لكن اليوم لم يقدم لها لاطعام ولاشراب

المراة الاولى ..وبعده ثلاثة ايام وفي يوم الجمعة واءا بها تخرج من نفس المكان وهي تحمل اجمل وليد واضوء من السمي جلالا وجمال واشراقا وبهاءا..في يوم ١٣ رجب ..

المراة الاولى ..انجبت وليدا جميل ومشرق الوجه وفي يوم شديد الحرارة وقي فصل الصيف ..وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ..

المراة الثانية ..جموع من الناس تنتظر واذا بمحمد ص ياخذ المولظ منها ويشبعوه قبل...والناس كلها من حوله فرحه مبتهجه مسرورة .

المراة الثانية ..وصلت الى قومها ..بظوا بالسوال عليها ..ياخت هارون ماكان ابوك امرا سواء وماكانت امك بغيا....

المراة الاولى ...لاتعرف الناس ماحقيقة هذا الوليد .الذي كان مع الانبياء سرا ومع رسول جهرا

هو عبد الله ...وهو اماما برا تقيا بل هو اب الائمة

المراة الثانية ..قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا .......قال اني عبد الله .

المراة الاولى ..ولدت في الكعبة وليدها علي ابن ابي طالب ع ...رمزه هءا الوليد الكعبه

المراة الثانية ولدة في مكان مهجور .وليدها عسبى

بن مربم ورمزه النخلة

المراة الاولى ..وليدها تزوج من سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ع وهب القيمة على الدبن

المراة الثانية وليظها لم يتزوج .

المراة الاولى وليدها امير المومنين ولازال خطه نهجه مستمر الى قيام يوم الدين وهو امام وابوا الائمة وبخ ختمة الامامة

المراة الثانية ..وليدها النبي عيسى ع لكن الان غير موجود ( وماصلبوه وما قتلوا ولكن شبه لهم ).

وسيكون في اخر الزمان جنديا يصلي خلف الامام المهدي عج

· الرقم .........١٣

كثرة الاقوال حول الرقم ثلاثة عشر واتهموه بانه رقم تشائمي بعض الفنانين اخرجوا اعمال افلام مسلسلات برامج تلفزيونيه وحتى الندوات حول نحس هذا الرقم هم صوروه هكذا نحس يجلب الموت والدمار..................وبعض الناس لايكتبون على بيوتهم رقم ١٣.....وانما يكتبون ١٢ زائد واحد

وبعض الرياضيين لايرتدون الشورت رقم ١٣...

القران الكريم يوكد على السائل ان يجلب البرهان

بحثا للحقيقه واطمنان للمصداقية ...( قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين )..القران صرح في بعض اياته حول الرقم ١٣ .. ياابت اني رايت احدى عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين...............

مجموع احدى عشر كوكب زائدا الشمس والقمر يساوي ١٣...والدلاله هي ان هذه اجتمعت بعد غياب طويل وعددهم ١٣ نستوحي منه رقم تفاؤل

وخير .....

يوم ١٣ من ايام البيض في الاشهر الهجريه القمر يكتمل ويصبح بدرا ...نستنتح بان الرقم ١٣ رقم خير

والفجر وليال عشر والشفغ والوتر . المجموع ١٣ ..

وقت معركة كربلاء .واعطانا صوره عن قائدها الامام الحسين ع .والرقم ١٣ كان شاهد عل جرائم

بنو امية ...

نستنتج من هذا ان الموامرة ليست على الرقم ١٣ وانما على من ولد يوم ١٣ رجب وهو امير المومنبن علي ع

· فتحة المستجار

ان فتحة المستجار هي كرامة من كرامات امير المومنين علي ع ونحن نعرف انها المكان الذي انشق نصفين ودخلت منه السيده فاطمة بنت اسد لتنجب الامام علي ع والى اليوم الفتحة باقيه رغم ما تتجددمن بناء او ترمم تبقى فتحة المستجار عنوان لاحدى كرامات الامير علي ع .ويبقى ثمت تساؤل من اين حصل عليها الامام علي ع ...وبتنا نعرف بان كل القوانين الارضية وحتى القوانين السماوية وضعت لها شرائطها وقوانيها ونواميسها

علي ع كان مجرد جنين في بطن امه ...هل اخذها لمجرد انه جنين ام مجرد صدفه اومنحت له اعتباطا ...في علم الله سبحانه ان الامام علي يستحق هذه الكرامه ..ام نحن لانعلم ....علي ع دفع ضريبه لحبه لله جلى وعلى وهذا الحب يستحق منه ان يقدم لربه لخالقه كل شيء،والله جعل له ولامثاله من ال البيت ع كل ما يستحقون

انا هنا اسالكم ايهما افضل شق جدار الكعبه الى نصفين ام شق هامة الامامه...الجواب فلق هامة الامامه هي فلق لهامة الدين .فان علي ع استحق ان ينشق له جدار الكعبة نصفين لانه هامته فلقة الى نصفين في سبيل دبن محمد ص وعليه انه جزء من استحقاقه ع

· اقوال النبي محمد ص بحق علي ع

علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حينما دار

ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين

انا مدينة العلم وعلي بابها

ياعلي من قتلك فقد قتلني ومن ابغضك فقد ابغضني ومن سبك فقد سبني لانك مني كنفسي

لاعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديهيحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله

ولابة علي حصني فمن دخل حصني امن من عذابي

براءة من النار حب علي

علي مع القران والقران مع علي

علي هو الولاية فمن لم يدخل في ولايته لاتقبل

منه الاعمال

من يحب علي تهون عليه سكرات الموت ويصبح

قبره روضة من رياض الجنة

ياعلي لايعرفك الا الله وانا

برز الايمان كله الى الكفر كله

· بيعة الغدير

يوم ١٨ ذي الحجة وكان الجوء شديد الحرارة وقف النبي محمد ص في غدير خم الواقع مابن مابين المعبة والمدينة وعددالحجاج مائة الف حاج

بعدها صعد الني محمد ص على مرتفع ماخذا معه الامام علي ع ثم رفع يد علي ع الى الاعلى وقال ..

من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعاد من عاده...

ثم بداءوا المسلمون يبايعونه ...ولنا ان نتسائل ..

ماذا تعني بيعة الغدير ...؟؟؟

١..ان بيعة الغدير تعني بان الامام علي ع هو المولى .والمولية تعني الحاكمية .فاصبح الامام علي ع هو الحاكم من بعد النبي محمد ص بنص من الله وبالسان النبي محمد ص .

٢...يعتبر الامام علي ع هو المفسر للقران الكريم باعتباره امام معصوم ولايؤخذ من غيره لانه امين الله على دينه

٣..ان الامة بحاجة الى قائد الهي يتولى شوون المسلمين من بعد رحيل النبي ص

٣..ان اكمال الدين واتمام النعمة حدد بامر السماء وخالقها لعلي ابن ابي طالب وقد بلغ الله سبحانه وتعالى ذلك الى نبيه

٤..من لم يرضى بامر الله وبامر رسوله يعتبر بنظر الدين والشرع مخالف الى كتاب الله وسنة نبيه ولاتنطبق عليه مواصفات المسلم ويبقى خارج حدود الاسلام وشرعه

· صلاة الامام علي ع

ماذا تعني صلاة الامام اامعصوم المنصب من الله سبحانه وبامر النبي محمد ص

١...انها صلاة للايتام والفقراء والمساكين والمستصعفين والمحرومين

٢...هي صلاة للمظلوم عونا وللظالم خصما

٣...صلاته تعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

٤...صلاته هي لاحباء شريعة الله باحقاق الحق واباطل الباطل

٥...صلاة علي ع هي للقضاؤ على حوائج الناس

٦...هي لاصلاح ذات البين

٧...صلاة علي ع هي لاصلاح الانسان وبناء امة وفق قيم الجمال ونبذ قيم القباحة

٨...صلاته هي احياء للقران بتطبيق اياته

٩...صلاته هي ميزان مابين الحق والباطل

١٠ صلاة الامام علي ع تعطي للانسان والمجتمع روح القيم والمثل لانها صلاة الاستقامه

· معركة الخندق

نقضت قبيلة لني قريض تعهداتها وتحالفت مع المشركين والفوا جيشا تعداده عشرة الالف مقاتل مقابل ثلاثة الالف من المسلمين وبعد مشاوره من الصحابي سلمان المحمدي حفروا خندقا حول المدينة ..المشركين يقودهم عمروبن عبد ود العامري ويعتبر من الابطال ...نادى عمرو بن ود هل من مبارز كرها ثلات وكل مره يقوم له الامام علي ع لاغير ..استئذن النبي محمد ص واذن له .

قال الامام علي الى عمرو اما ان تسلم ..او تخرج من المعركة ..رفض عمرو ..فتبارزا ما ان انجلت الغبره الا وتكبير المومنين يعلوا الله واكبر ..قتل عمرو ...قتله الامام علي ع ...قال النبي محمد ص

ضربة علي يوم الخندق افضل من عبادة الثقلين

اي وسام الهي حصل عليه علي ع

· عثمان ابن حنيف

هو والي الامام علي ع في البصره .ولقد دعي الى مائدة فاستجاب اليها ...وجه الامام علي ع كتابه الى عثمان بسبب هذه العزيمة ....( دعيت الى مائده عائلهم مجفوء وغنيهم مدعوا). اي ان المائده كانت لا غنياء ولم يدعى فيها فقراء فكيف تذهب اليها يابن حنيف ...

ثم قال له( الاوان لكل ماموم امام يقتدي به ويستضيء بنور علمه الا وان امامكم اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه الاوانكم لاتقدرون على ذلك ولكن اعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد ااقنع من نفسي ان يقال لي امير المؤمنين ولا اشاركهم في مكاره الدهر اواكون

اسوة لهم في جشوبة العيش فما خلقت ليشغلني

اكل الطيبات كالبهبمة المربوطة همها علفها اتقي الله يابن حنيغ وليكفك اقراصك ليكون من النار خلاصك )...انتهت خطبة الامام هي رساله الى عثمان ابن حنيف والى كل المسؤولين اليوم الله الله بالحلال والابتعاد عن الحرام لان الحرام يسقط

· شرف الانسان .عليك ايها المسؤول

١...المسؤوليه امانة ولييت سيارات مظلله ولانساء .ولاسرقات اموال

٢...المسؤول ان يعمل اكثر من غيره ويعطي حق المسؤولية واجبها

٣...المسؤول لايخزن الاموال ولا يكدي الفلوس

٤...راتب المسؤول يجب ان يكون اقل الرواتل

٥..على المسؤول ان يفتح بابه للمحتاجين والفقراء

٦..المسؤوليه صعبه لانك ستائل عن كل شيء غدا

المسؤولين ليست تشريف وانما هي تكليف شرعي .

٧ ..ان الامام علي كان يراقب من هم في مسؤوليته ويحاسبهم فكن انت مثل اميركم علي ع مجرد عثمان بن حنيف دعي الى مائده ليس فبها تم اعفاءه من مسؤوليه

· صورة ....... صورة ......... . صورة ...

كان الامام علي ليلا في بيت مال المسلمين وطرق الباب عليه فتحه واذا باحد ما يسلم عليه ردالسلام وراح يطفي شمعة واستخرج شمعة اخرى بدل عن الاولى حتى اشعلها ...فتعجب هذا الرجل وسال امير المومنين علي ع ..لما اطفئت الشمعة الاولى واوقدت الشمعة الثانيه ..اجابه الامام علي ع ..الشمعة الاولى كانت لبيت المال وكنت اعمل لبيت المال ولكن حينما زرتني لابد من ان اوقد لك شمعة من اموالي الخاص لان زيارتك

لي ولايجوز لي ان اصرف من مال بيت المسلمين

لخطاري ولضيوفي ....لابد من ان نسائل نحن انفسنا

١...المسؤولية امانة لاسيما بيت المال فهو ليس ملك للمسؤول وانما هو لعامة الناس ينبغي ان نتعامل معه كما تعامل معه الامام علي ع

٢...مقياسنا في المسؤولية هو الامام علي ع

الذي،مافرط بضوء،نور شمعة فان كنا ندعي بان الامام علي ع امامنا علينا ان نقتدي بمقياسه

· قالوا ..... ....... ...ونقول....؟؟؟؟

قال الكاتب المسبحي جبران خليل جبران ..

مات علي والصلاة بين شفتيه....

كلام جميل وعذب وفيه طراوة ..لكن دعونا نقول راينا نحن حول هذا الكلام ....

١....مات علي ع ...متى مات علي ع هو لايزال حي يرزق .اذ ان الشهيد عندنا لم يمت بدلليل قوله تعالى (ولاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتنا بل احياء عند ربهم يرزقون ).. عندنا الشهيد حي ولم يمت وامامنا ابا الشهداء وامير المومنين فكيف يقول عنه ...جبران خليل ....مات .

٢..مات والصلاة بين شفتيه........ الامام علي ع مع القران والقران مع علي ....علي مع الحق والحق معه يدور حيثما دار ....فما قيمة الصلاة بين الشفتين .صلاة الشفاه لاتقبل مني ومنك ...ثم ان صلاة علي كانت للفقير والمستضعف والمظلوم انها صلاة المعصوم وعلي ع هو امام الصلاة الايسمع جبران خليل جبران ان علي ع قتلوه وههو يصلي في محرابه واثناء سجوده وعلى جبهته وراسه وقال فزت ورب الكعبة لاني علي ع روحه تصلي وحقيقته تعبد وانسانيته تتوضوء،وابمانه قران يتلوا اما سمع جبران خليل جبران هتاف جبرائيل وهو يصرخ ما بين السماء والارص تهدمت والله اركان الهدى .وعلي كان اخر واهم ركن للهدى

· الامام علي ع والاواز

خصص الامام علي ع وقتا من راحته للاواز يسقيهن الطعام والشراب يوميا وهذا مانسميه اليوم الرفق بالحيوان وفي ليلة التاسع عشر حاول الامام الخروج من البيت الاوز لحقه وطاف عليه وراح يرفرف ويصيح ..نظر اليهن الامام علي ع قال صوائح تتبعها نوائح هي هي والله الليلة التي وعدت بها ثم وصل الباب فانحل مئزره ......نستسف من هذه الصوره ...

١..علي ع كان خلبفة المسلمين وقد خصص وقت للحيوان وان الله سيحاسب من يقصر بحقهن

٢..الامام علي ع وسائر ائمة اهل البيت ع هم من اسسوا لنا نهج الرفق بالحيوان .

٣...هل خصص مسؤولين وقت لمراجعته من البشر اما اكتفى بجمع الاموال

· ليالي القدر المباركة

ليالي القدر المباركة هي اشرف الليالي لان فيها تم انزال القران الكريم على صدر النبي محمد ص وفيها يقدر عمر الانسان وصحته و سعادته رزقه

عمله .......الى السنة اللاخرى من شهر رمضان ..

وفي ليالي القدر اعمال ومستحبات وصلاة ورفع للمصحف فوق الرؤؤس...لكن افضل عمل في ليلة القدر المباركة هو ..............

١...اعلان البرائة من اعدائهم

٢...وتقديم اللعائن على من ظلمهم

٣...والتولي لهم والتمسك بمحمد واله الاطياب

اما ليالي القدر المباركة هي ....

ليلة التاسع عشر من شهر رمضان الكريم

ليلة احدى وعشرون من شهر رمضان الكريم

ليلة الثالث والعشرون من شهر رمضان الكريم

اما امامنا علي ولد في بيت الله ( الكعبة )واستشهد في بيت الله اي جرح في ليلة القدر ( ليلة ١٩) واستشهد ليلة ،(٢١)..انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها......

الله نزل لنا القران الكريم وفي هذه اليالي القدر

تعرج روح الامام علي ع فثمة تساول مابين الانزال والعروج...قران ينزل وقران ناطق يعرج فاية روح الهي لعلي ع ..صدقت يارسول الله محمد ص عندما قلت بحق علي ع ..................................

ياعلي لايعرفك الا الله وانا...........................؟؟؟؟؟؟

· جرح وشهادة الامام علي ع

وصل الامام علي ع الى المسجد ثم ايقظ النائمين حتى وصل الى اللعين ابن ملجم المرادي وهو نائم نومة الشياطين نومة اهل النار ...يابن ملجم لو شئت لاخبرتك مافي تحت ثيابك لقد هممت بأمر عظيم تكاد السموات يتفطرن منه ...ثم راح الى محرابه وصلى ركعات بعدها صعد واءن للفجر وما ان فرغ وقف ليصلي .صلى الركعة الاولى وبداء بالركعة الثانية فلما سجد سجدته ورفع راسه واذا بالعين عبد الرحمن ابن ملجم المرادي يضرب الامام على راسه قال الامام فزت ورب الكعبة ...ثم هبت ريح سوداء مظلمة نادى جبرلئيل مابين السماء والارض ( تهدمت والله اركان الهدى ).. (انفصمت والله العروة الوثقى ) (قتل علي المرتضى).. بقيء الامام علي ع ثلاثة ايام وفي ليلة القدر احدى والعشرون انتقل الر رحمة الله ..انا لله وانا اليه راجعون

· قبر الامام علي ع

في النجف الاشرف مرقد الامام علي ع وقد توسل النبي ادم ع والنبي نوح ع من الله وطلبا منه ان يدفنوا في افضل بقعة مباركة والى جوار افضل الخلق بعد النبي محمد ص ..فدفنوا مجاورين الامام علي ع ( السلام عليك وعلى ضجيعيك ادم ونوح وهود وصالح ،)..وغيرهم الكثير...اوصى الامام علي ع باخفاء قبره بعد وفاته لان اعدائه لايتورعون عن نبش القبر الطاهر ...وقال الامام الصادق ع (حذرا من بني مروان والخوارج ان تحتال في اذاه).....ان اللعين الحجاج ابن يوسف الثقفي حفر ثلاثة الالف قبرفي النجف طلبا لجثة الامير لكن ماوفق .وبعد سقوط الدولة الاموية

اظهر الامام الصادق ع القبر الشريف ودل عليه شيعته ومحبيه وامرهم

· الطواف حول ضريح الامام علي ع

ماذا يعني الطواف ...الطواف هو حركة الانسان منذ ولادته وحتى مماته ولكن يجب ان يكون الطواف بمعرفة ووعي وثقافة ....

١...الطواف يبداء من الاصغر الى الى الاكبر حسب قانون الفيزياء

ا...الالكترون يدور حول النواة

ب..القمر يدور حول الارض

ج..الارض تدور حول الشمس

٢..نحن المسلمين نطوف باختيارنا وارادتنا حول بيت الله الحرام ( الكعبة ). والانسان خلق من ماده وروح.الماده تطوف حول الماده اما الروح فهي تطوف حول النور المتولد في الكعبة..

٣..طوافنا حول ضريح الامام علي ع هو عنوان هويتنا وانتمائنا له ع

٤...طوافنا هو مشروعنا الءي تعاقدنا به منذ الصغر ولن نتنازل عنه مهما كلفنا من ضرائب

٥..الطواف حول ضريح الامام علي ع يعني

ا..القرب منه ع في موقفنا هذا وفي باقي ايام حياتنا

ب...اعلان البراءة ممن عاداهم اميرنا علي ع

ج..طوافنا يعني اعلان اللعنة على المجرمين والقتله والمارقين

٦...الطواف حول ضريح الامام علي ع يمثل

ا...ظاهرة عقائدية واخلاقية وسلوكية

ب...يمثل ظاهرة سالمية لان الامام علي ع هو امام السلام اما اعدائه يمثلون الارهاب والقتله لانهم وبدليل القران الكريم الذي قال عن ليلة القدر( سلام هي حتى مطلع الفجر) فقتلوه في ليلة السلام الالهيه منهم اعداء الله ورسول وامامه واعداء الانسانية جمعاء

٧...الطواف حول ضريح الامام علي ع هو شعارنا العلوي والذي لانتنازل عنه وهو القائل................ ..

كونا للظالم خصما...........وللمظلوم عونا ..

طوافنا حول امير المومنين علي ع لانه باب الله