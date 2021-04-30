البراءة من المشركين في رحاب القرآن الکریم /10

د.مسعود ناجي إدريس ||

· سورة التوبة الآیات من ۱ إلى ۷

( ۱ ) « بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ » الملاحظات:

نفهم من اسمي « البراءة » و « التوبة » المذكورين في الروايات أن هذه السورة ليست جزء من سورة الأنفال، بل هي من السور المستقلة. من واقع أن السورة بدأت بدون « بسم الله » لما تحتويه من عنف، نفهم أن« بسم الله » في كل سورة تنتمي إلى نفس السورة وجزئها، وليس كتشريف أو غير ذلك. كان إعلان البراءة بسبب خرق عهد الكفار المذكور في الآيتين 7 و 8، وإلا فإن القانون العام هو مراعاة العهود ويجب الحفاظ عليها طالما كان الطرف الآخر مخلصًا للعهد. كما ورد في الآية 4: « إِلَّا اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتهمْ ».

قصة إعلان هذه الآيات

في السنة الثامنة للهجرة تم فتح مكة، لكن المشركين ما زالوا يأتون إلى مكة لعبادتهم التي اختلطت بالخرافات والانحرافات. كانت إحدى عاداتهم إعطاء الملابس التي كانوا يطوفون بها صدقة. امرأة أرادت أن تطوف أكثر، ولأنها لم ترتدي ملابسها، أجبرت على الطواف وهي عارية، ونظر الناس إليها. كان هذا الوضع لا يطاق للنبي والمسلمين الذين كانوا في أوج قوتهم. انتظر النبي أمر الله حتى نزلت هذه السورة في المدينة المنورة. وقد كلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبا بكر بتلاوة آيات من سورة التوبة على الناس. ربما اختير أبو بكر لأنه كان رجلاً عجوزاً ولم يكن يتحسس الناس منه. ولكن عندما اقترب من مكة، أرسل جبرائيل رسالة من الله بأن تلاوة الآيات يجب أن يقوم بها شخص من آل بيت النبي. وكلف الإمام عليّ (عليه السلام) بذلك، فقال: إنا منه وهو مني

. في منتصف الرحلة أخذ الإمام علي (ع) الآيات من أبي بكر وذهب إلى مكة وتلاها على المشركين.

كما وردت قصة تلاوة آيات هذه السورة لإمام علي (ع) في كتب أهل السنة، وفي الغدير ذكر 73 شخصاً هذه القصة. [، ج ٤، ص ۳۳۸]

بعض من أهل السنة [مثل فخرازي والآلوسي في تفسیرهم] حاولوا جعله شيئًا طَبِيعِيًّا بحيث لا يكون امتيازًا للإمام علي (ع) واعتبروا أن تسليم رسالة التلاوة إلى علي (ع) مكتوبًا لألفته وليس امتيازًا له. بينما من أجل كسب قلب شخص ما، سوف يكلفه بمهمة غير مؤذية، وليس تلاوة آيات البراءة من المشركين، في منطقة الشرك، ومن قتل الكثير من المشركين في الحروب وبعضهم مستاء منه.!

لما أمر الله موسى -عليه السلام- أن يذهب إلى فرعون ويدعوه إلى التوحيد، قال: اللهم إني قتلت أحدهم، أخشى أن ينتقموا مني، أرسل معي أخي؛ لكن علي (ع) الذي قتل العديد من زعماء الشرك، ذهب وحده وتلا آيات البراءة بسلام تام، في مكان حساس مثل مني وبالقرب من حجر العقبة.

النقاط التي أعلن عنها الإمام علي -عليه السلام- هي:

١. إعلان البراءة وإلغاء المعاهدات.

٢. منع المشركين من أداء فريضة الحج من العام المقبل

٣. تحريم الطواف في حالة العري

٤. منع المشركين من دخول إلى بيت الله.

وفي كثير من حالات القرآن ذكر الله والنبي معًا، منها:

أ: في الهدية واللطف. « أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ » [التوبة، ٧٤]

ب في البيعة. « إِنَّ اَلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اَللَّه يَدُ اَللَّه فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ » [الفتح، ١٠]

ج: في الإطاعة. « من يطع الرسول فقد أطاع الله »

د: في البراءة من الآخرين. « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ»

· الرسائل:

١- الأمر متروك للقائد الأعلى لإلغاء المعاهدة مع المشركين. « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ » ( كانت المواثيق التي تم التوصل إليها مع المشركين تدور حول عدم مهاجمة بعضهم البعض)

۲- الوفاء للعهد، يجوز، الاستسلام للمؤامرة لا يجوز. « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ »

۳- على الرغم من أننا ملزمون قانونًا بأن نكون مخلصين للعهد، إلا أن البراءة الصادقة للمشركين والمنحرفين هي مبدأ ديني. [تفسير أطيب البيان ] « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ »

٤- على الرغم من أن الله « لا يشرك في حكمه أحدا» [الکهف، ٣٦ ] لكن في الأخلاق والعمل، الله والرسول معا « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ »

٥- البراءة علامة على العزيمة والسلطة، كما أن الصمت ضد المؤامرات وخرق العقد علامة على الضعف. « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ »

٦- لا يوجد عائق أمام الاتفاق مع المشركين. « اَلَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ » - في حالة فسخ العقد خوفا من التآمر والخيانة يجب إخطار المعارضة حتى لا يتم استغفالك. « بَرَاءَةٌ مِنْ اَللَّه وَرَسُولِهِ. . . إلى. . . المشرکین »

( ٢ ) {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ}

· الملاحظات :

كانت البراءة في اليوم العاشر من عيد الأضحى المبارك. لذلك ستكون نهاية فترة الأربعة أشهر هي العاشر من الربيع الثاني. [الکافی ، ج ٤ ، ص ۲۹۰ ]

وبحسب الروايات ، فإن الموعد النهائي كان أربعة أشهر لمن لم يكن لديه عهد من قبل ، لكن آخر أجل لأصحاب العهد كان حتى انتهاء عهدهم سواء كان أقل من أربعة أشهر أو أكثر. [تفسیر نورالثقلين]

· الرسائل :

١- بعد إلغاء العهود ، امنح العدو فرصة للتفكير. « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ » ( وفقًا للتاريخ ، اعتنق العديد من المشركين الإسلام خلال هذه الأشهر الأربعة. )

۲- عندما تكون في السلطة ، لا تهاجم دون سابق إنذار ، « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»

۳- أولئك الذين لا يريدون قبول الإسلام يعرفون أنهم أينما ذهبوا لا يمكنهم الهروب من حكم الله.« غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ »

٤- الحرب مع الإسلام حرب مع الله.« غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ »

٥- إذا فاتتك فرصة العودة ، ستكون بائسًا. « مُخْزِي الْكَافِرِينَ»

( ۳ ) ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾.

· الملاحظات:

كانت الفكرة الأولى لهذه السورة هي إعلان البراءة من المشركين ، وهنا إعلان براءة من المشركين من عامة الناس. (الحج الأكبر )؛ أو عيد الأضحى. [ الکافي ، ج ٤ ، ص ۲۹۰ ] ، إما يوم عرفة أو مراسم الحج أمام مراسم "العمرة" .[ تفسير برهان]

· الرسائل:

١- أبلغ الناس لمنع قمع العدو والتبليغ ضدك.« وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ »

۲- في التبليغ ، لا تهمل عنصر الزمان والمكان.« يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »

٣- استخدم كل من التشجيع والترهيب. « فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا »

٤- عند إنهاء الروابط ، اترك مجال للعودة. . « فَإِنْ تُبْتُمْ »

٥- إن مهلة الأربعة أشهر هي علامة على نعمة الله ، وليس عجزه. « غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ »

( 4 ) {إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}

· الملاحظات:

إعلان البراءة ينطبق فقط على المشركين الذين يخالفون العهد ويتآمرون، وبخلاف ذلك من ظلوا مثل بنو ضميره وبنو خزيمة مخلصين، فإن هذه الآية تستثنيهم. قال الإمام علي (ع): من عاهدت معه عهدا طويل الأمد، فابق مخلصا حتى ذلك الوقت، وامنح أربعة أشهر لكل من لم يحد عهده.

الرسائل:

١- أولئك الذين يحترمون العهود، فإن عهدهم محترم. « عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا »

٢- الوفاء بالعهد ضروري، حتى لو كان مع المشركين. « عَاهَدْتُمْ مِنْ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا. . فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ »

٣- الشخص الذي يساعد عدوك هو عدوك. « وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا » ( لأن من شروط المعاهدات عدم مساعدة أعداء الإسلام، والآن بعد أن ساعدوا، انتهكوا الشرط وهم أعداؤك.)

٤- الإخلاص للعهد هو علامة على التقوى. « فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ. . إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ»

( 5 ) « فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ»

· الملاحظات:

الكفار الذين ظلموا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمين في مكة لمدة 13 سنة ولم يتخلوا عن أي مؤامرة لمدة 9 سنوات بعد الهجرة استحقوا قمعًا شديدًا. كلمة « حيث » تدل على الزمان والمكان يعني أينما وجدتم المشركين في أي زمان. قال الإمام الباقر عليه السلام: التوبة من الشرك إيمان. [الکافي، ج ٥، ص ۱۰]

· الرسائل:

١- بعد خطوات الدعوة والاستدلال وعقد الميثاق، إذا كان المشركون لا يزالون يتآمرون ويكونون معاديين، فاستخدم كل الطرق معهم مثل القتل والأسر وإغلاق الطرق والحصار. « وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ »

۲- هناك حاجة إلى كل من التصميم والمرونة، « وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ»

۳- نعم لحرية الدين السماوي، ولكن الانحراف الفكري وسقوط العقل والإنسانية أمر لا يحتمل. « فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ »

٤- يجب أن يكون المسلمون دائمًا في كمين للمتآمرين. « وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ »

٥- يجب أن تكون المخابرات الإسلامية من النوع الذي يراقب حتى المتآمرين خارج حدوده. « وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ »

٦- لقمع الأعداء المتآمرين يجب السيطرة على الحدود وجميع طرق التسلل. « وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ »

۷- تقبل التوبة حتى في زمن الحرب. لأن الإسلام دين رحمة وشهامة لا تفكك وانتقام. « فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ»

۸- يجب أن تكون التوبة مصحوبة بالعمل. دعونا لا ننخدع بتقاعسهم. « فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ»

٩- التوبة من الشرك إيمان والعلامة على التوبة الصادقة هي الصلاة والزكاة. « فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ »

۱۰- الصلاة على رأس العبادات. لا تهاجم أي شخص يحترم الشعائر الدينية مثل الصلاة والزكاة. « فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ »

( ٦ ) « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ»

· الرسائل:

١- استجب لطلب العدو عند اللجوء إليك للمساعدة وعرف عن سمو المعتقدات والأفكار الإسلامية. . « اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ »

۲- يجب تقديم طريق التفكير والعقل المفتوح حتى وإن كان لمشرك دمه مهدور. يجب أخذ بالحساب هداية الشخص وإن كان واحد. « وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ »

۳- الإسلام دين الرحمة والشرف والكرامة. « اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ »

٤- امنح العدو فرصة للتفكير والاختيار، وحتى في الحرب لا تمنع الناس من النمو فكريا. « اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ »

٥- يتطلب اختيار الحق وقبول الأفكار الصحيحة وقتًا. « فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اَللَّه »

٦- القرآن كلمة مفهومة توفر الأساس للهداية ولا تجعل فهمه بعيدًا عن متناول الإنسان. « فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اَللَّه »

۷- يجب على الحكومة الإسلامية أن توفر الأرضية للمنحرفين لسماع كلمة الله وفرصة دراستها، لأن انحراف بعض الناس يرجع إلى افتقارنا للتبليغ. ربما إذا سمعوا الحقيقة، سوف يتغيرون. « فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اَللَّه »

۸- الإسلام دين الحرية والإيمان والتفاهم لا بالخوف أو بالإكراه, « فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اَللَّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»

٩- المدرسة التي لديها منطق ليست في عجلة من أمرها. امنح العدو فرصة لسماعك، وتأكد من سلامة الأمر حتى يتمكن من الاختيار بسهولة. « يَسْمَعَ كَلَامَ اَللَّه ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ»

۱۰- كفر البعض ينبع من الجهل، فإذا علموا سوف يقبلون الحق. « ذٰلَك بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ»

( ۷ ) {كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۖ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ}

· الملاحظات:

هذه الآية توضح الآيات الأولى من سورة البراءة، وهي سبب للأمر بالبراءة والكراهية، لأنهم كانوا أوفياء لعهودهم. لأن جزء من الحرم تكون حتى 48 ميلاً من كل جانب من الكعبة، فإن العهود التي يتم إبرامها في هذه المناطق « عند المسجد الحرام ». مثل معاهدة الحديبية التي أبرمت عند 15 ميل، فإن استخدام كلمة « عند المسجد الحرام » في التعبير عن المكان يدل على أهمية ذلك المكان، وغير ذلك من العهود الأخرى التي لا تقع بجوار المسجد الحرام أيضًا يجب الالتزام بها.

· الرسائل:

١- لأن المشركين أكبر عداوة للمسلمين، «لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ اَلنَّاس عَدَاوَةً لِلَّذَيْنِ آمَنُوا الْيَهُودَ وَاَلَّذِينَ أَشْرَكُوا» [المائدة، ٨٢] لا تتوقع الولاء من معظمهم. «كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ. . . »

۲- عند الانتقاد، لا تعمم واهتم بالسليمين في المجموعات. « إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ »

٣- تعامل بالمثل مع أعدائك بالفاء للعهد أو خالفًا له. « فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ. »

٤- إن التقوى والإخلاص للعهد متلازمان. « فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ »...