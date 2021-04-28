قصة مواجهة  النبي موسى مع فرعون في رحاب القرآن /9

د.مسعود ناجي إدريس ||

سورة الأعراف ، الآیات من ۱۰۳ إلى ۱۲۱

( ۱۰۳ ) {ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَظَلَمُوا بِهَا ۖ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ}

· الملاحظات :

هذه السورة هي أول سورة مكية تحكي قصة موسى. ورد اسم النبي موسى 136 مرة في القرآن ولم يذكر أي اسم آخر بهذا العدد. ووفقًا لتفسير الميزان، فإن القرآن لم يخرج معجزة لأي نبي بقدر ما حدث للنبي موسى.

يمكن تقسيم قصة النبي موسى -عليه السلام- في القرآن إلى خمس مراحل:

١. مرحلة الولادة والطفولة

۲. مرحلة الهروب من مصر إلى مدين وأقامته مع النبي شعيب -عليه السلام-

٣. المبعث وتعاملاته مع فرعون.

٤. نجاته هو وقومه من سيطرة فرعون ورجوعه إلى صحراء سيناء

٥. تعامله مع بني إسرائيل

· الرسائل:

١- أرسل موسى بعد نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلام. « ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم »

۲- من فلسفات إرسال الأنبياء هي محاربة الطاغوت. « بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ »

٣- من أجل إصلاح المجتمع، من الضروري الذهاب إلى المنابع الرئيسية وتنظيف المياه من المصدر الملوث. « بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ »

٤- إن تكذيب الأنبياء والوحي هو مثال للظلم. « فَظَلَمُوا بِهَا ۖ »

٥- يجب تحليل التاريخ والتعلم منه. « فانظر »

٦- ما يهم هو النتيجة وليس الآثار سريعة الزوال. « فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ »

۷- الإيمان يصلح المجتمع والإلحاد يؤدي به إلى الفساد. « الْمُفْسِدِينَ »

۸- عندما يسود الطاغوت في المجتمع بدلاً من دين الله، سوف ينخرط في أي فساد للحفاظ على نفسه وقوته. « الْمُفْسِدِينَ »

( ١٠٤ ) {وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ}

· الرسائل:

١- تم تبادل الكلمات أولاً بين موسى وفرعون، ثم أعلن موسى رسالته. « وَقَالَ مُوسَىٰ » الواو علامة على أن شيئًا ما قيل، ثم تم الإعلان عن الرسالة.

۲- خاطب الأنبياء الطاغوت في طريق دعوتهم دون أدنى خوف أو ضعف. « وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ »

٣- لإصلاح مجتمع لديه نظام تنظيمي، يجب على المرء أولاً أن يذهب إلى القادة. « وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ »

٤- لم يكن للأنبياء أي ادعاء سوى الدعوة إلى الحق. « إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ»

٥- يرتبط إرسال الأنبياء بالعالم كله. . « إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ »

٦- اعتبر فرعون نفسه رب الناس. « أنا ربكم الأعلى » [النازعات، ٢٤] لذلك قدم موسى نفسه بجرأة وصراحة على أنه رسول « رَبّ الْعَالَمِينَ »، ليقول: أنت أيضًا تحت سيطرة رب العالمين. « إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ »

( ١٠٥ ) « حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ ۚ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ»

· الرسائل:

۱- لا يقول الأنبياء شيئًا سوى كلمة الحق، لذا فهم معصومون من الخطأ في إيصال الرسالة. «حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اَللَّه إِلَّا اَلْحَقّ»

۲- يجب أن يكون للأنبياء معجزات، « قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَة » وليس لهم سلطة وحكم وجبر في مهمتهم.

٣- كل الناس لديهم رب واحد، لذا فإن ادعاء الربوبية لا أساس له من الصحة. « قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَة مِنْ رَبّكُمْ»

٤- مع تحرير الناس من هيمنة الطاغوت، من الأفضل التفكير في برنامج ثقافي وإرشادي كامل لهم. «فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ »

٥- إن خلاص بني إسرائيل هو أمر إلهي وجزء من رسالة موسى، وليس قرارًا شَخْصِيًّا. « إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبّ الْعَالَمِينَ. . فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ »

٦- حرية الإنسان من أهداف الأنبياء. « فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ » ومن يتولى الحكم غيرهم يستعبد الناس. يقول الإمام علي (ع): « من نال استطال» [نهج البلاغة، حکمت ٢١٦]

( ١٠٦ و ۱۰۷ ) « قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ * فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ»

· الملاحظات:

تم الكشف عن معجزات أخرى من عصا موسى، بما في ذلك بعد أن أصبح تنينًا. ابتلع كل ما صنع السحرة، « فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ » [الشعراء، ٤٥] فلق البحر« أَنِ اضْرِب بِعَصَاك الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلّ فِرَق كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ » [الشعراء، ٦٣] ضرب بصخرة فخرجت منها ينابيع الماء. « اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ۖ » [البقرة، ٦٠] أصبحت العصا ثعبانًا صغيرًا متحركًا في حضور موسى عليه السلام، وهرب موسى. « كَأَنَّهَا جَانّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّب» [النمل]. أمام الناس كانت تتحرك العصا مثل الثعبان العادي « فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّة تَسْعَىٰ» [طه، ٢٠]. لذلك، في التبليغ والتربية، يجب مراعاة نوع واتجاه الناس ويجب إقناع كل منهم وفقًا لحالته الخاصة. قال الإمام الرضا (ع): في زمن النبي موسى -عليه السلام- كان السحر والشعوذة شائعا جدا، وأن النبي بإحضاره معجزة لم يستطيعوا القيام بها أبطل سحرهم وأكمل الجدال معهم. [عیون أخبار الرضا، ج ۲، ج ۸۰] لم تكن هناك فجوة بين رمي العصا والتحول إلى تنين. « فإذا هي ثعبان »

· الرسائل:

١- المعجزات هي الدليل على صدق النبوة. «فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ اَلصَّادِقِينَ » رغم سماعه لقول الحق هذا، كان لفرعون إرادة باطلة ولم يعتبر أحداً أعلى منه.

۲- يجب أن تكون المعجزة واضحة للجميع ولا تترك مجالاً للشك. « مُبَيِّن »

( ۱۰۸ و ۱۰۹ ) {وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ* قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ}

· الرسائل:

١- يظهر الأنبياء البشارة واليد البيضاء مع الإنذار عندما (أصبح عصا تنين مع وجود نوع من الخوف والرعب). « فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ » (في مواجهة المتكبر، يجب على المرء أولاً أن يكسر كبريائه، ثم يُظهر يده البيضاء).

۲- كان بياض يد موسى معجزة أخرى لذلك النبي وشيء غير متوقع ومرئي للجميع. « فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ »

٣- الأشخاص المحيطون بالطاغوت لهم سهم في جرائمهم. «قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ »

٤- الناس من حولهم، مع الاعتراف بعظمة عمل موسى، ما زالوا يحاولون الحفاظ على النظام الفرعوني. « إِنَّ هَٰذَا لِسَاحِر عَلِيمٌ »

٥- المتغطرسون العنيدون، في مواجهة العقل والمنطق وإمكانية الفشل، يصبحون أكثر تبريرًا وعنادًا. « إِنَّ هَٰذَا لِسَاحِر عَلِيمٌ» « « أن » وحرف « اللام » والجملة الاسمية علامة على التأكيد.

٦- يحاول المعارضون تشويه سمعة الأنبياء. « إِنَّ هَٰذَا لِسَاحِر عَلِيمٌ»

( ١١٠ ) {يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ ۖ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}

الملاحظات:

قام الفراعنة بإهانة موسى من أجل تشتيت الرأي العام، واصفين إياه بالساحر والمفرق دينياً واجتماعياً وسياسياً.

· الرسائل:

١- من تكتيكات المعارضة تشويه سمعة رجال أهل الحق من أجل السلطة. « يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم »

۲- في بعض الأحيان يستغل الأعداء مشاعر الناس وعواطفهم، مثل حب الوطن، ضد رجال الله. « يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ »

٣- يعتبر الكافر كل شخص مثله. « يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُمْ » ولأن فرعون كان متعلقًا بالأشياء المادية والأرض، فقد اعتقد أن موسى كان أيضًا متعلقًا بالمال والأرض.

٤- أهل الطاغوت، رغم أنهم مستبدين، أحيانًا يجبرون أن يتشاوروا مع من حولهم في المشاكل السياسية. « فَمَاذَا تَأْمُرُونَ»

( ۱۱۱ و ۱۱۲ ) « قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ * يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ»

· الملاحظات:

كلمة « أرج »، فعل أمر من اصل « رجاء » يعني كلا من السجن والتأخير. لكن بالنظر إلى الموجة الواسعة لدعوة موسى ومعجزاته، لم يكن من المناسب لفرعون أن يسجن موسى، لذا فإن التأخير هو الأنسب. جاء هنا: « ساحر عليم » ولكن في الآية 37 من سورة الشعراء جاء بتعبير « ساحر عليم » يقال إنه يشير إلى إتقان خبرة وتجربة السحرة.

· الرسائل:

١- في الأنظمة الاستبدادية للفراعنة، يُعاقب من يحاول استنارة الناس وكل صوت حق. « قَالُوا أَرْجُهُ وَأَخَاهُ »

۲- تدمير الشخصية أهم من القتل والعقاب. « أَرْجُهُ » ( لذلك المراد من « أَرْجُهُ »، اقتراح تأخير عقاب موسى لفضحه أمام الكل. )

٣- يشكل الطاغوت تجمعًا وَطَنِيًّا للخبراء لكسر الحق. « يَأْتُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ»

٤- يعرف الكفار أيضًا أنه من أجل مواجهة العمل الثقافي، يجب القيام بعمل ثقافي أقوى. « يَأْتُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ»

٥- أحيانًا يكون العلم والخبرة في أيدي الأشخاص المنحرفين وفي طريق القضاء على الحق. « يَأْتُوكَ بِكُلّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ »

( ١١٣ و ١١٤ ) « وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ * قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ »

· الرسائل:

١- الشخص الذي لا يعتمد على الله ينجذب إلى كل دعوة. « وَجَاءَ اَلسَّحَرَة فِرْعَوْنَ »

۲- من الفروقات الموجودة بين الأنبياء والسحرة الاختلافات في الهدف والدافع. عمل الأنبياء على هداية الناس ولم يطلبوا أجرًا، « وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ » [ الشعراء، ۱۰۹، ۱۳۷، ١٤٥، ١٦٤ و ۱۸۰] لكن السحرة يعملون فقط من أجل الدنيا والأشياء المادية. « إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ »

٣- أولئك الذين يلجئون إلى عبء طاغوت لهم هدف دنيوي. « إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ »

٤- إن الطغاة والظالمين يساندون العلماء والخبراء الذين يعارضون الحق ويستثمرون في قمع الحق ورجال الحق. « قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ اَلْمُقَرَّبِينَ » ( هل ذهبنا إلى علماء الدين أو دعمناهم لتحطيم الباطل؟ )

٥- يستسلم الطاغوت لأي طلب أو عرض من أجل الحفاظ على حكمه. «قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ اَلْمُقَرَّبِينَ »

٦- تعتبر المكافآت السياسية والوضع الاجتماعي أكثر قيمة للعالم من الثروة. « قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنْ اَلْمُقَرَّبِينَ »

( ١١٥ و ١١٦ ) « قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ * قَالَ أَلْقُوا ۖ فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ»

· الرسائل:

١- جلب السحرة تعويذة تشبه معجزة النبي موسى، ونزلت برميها على الأرض. « تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُون نَحْنُ الْمُلْقِينَ »

۲- في طريق الإدراك، لا ينبغي للمرء أن يعتمد فقط على الحواس الخارجية، لأن العيون في بعض الأحيان تكون مفتونة ومتأثرة. « سَحَرُوا أَعْيُنَ اَلنَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ »

٣- سحر السحرة في عيون الناس، وليس في الواقع، مثل السراب الذي يشبه الماء. « سَحَرُوا أَعْيُنَ اَلنَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ » نعم، يعمل الأنبياء ببصيرة الناس والسحرة ببصر الناس.

٤- لسحق أي حق، يتم استخدام وسائل مماثلة، الدين ضد الدين ورجل الدين ضد رجل الدين. هنا أيضًا تم استخدام السحر ضد المعجزات. « بِسِحْرٍ عَظِيمٍ »

( ۱۱۷ ) « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ»

· الملاحظات:

كلمة « تلقف » من « لقف »، يعني أخذ شيء ما بقوة وسرعة، وهنا يعني البلع وكلمة« يَأْفِكُونَ » من « إفك » يطلق على الكذبة التي تُقال في شكل حقيقة أو باطل يبدو وكأنه حق. إذا كانت معجزة وعصا النبي موسى تقضي عل نسج السحرة وتحطمه، فعون الإعجاز الخالد لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، أي القرآن وتلاوته، بالتأكيد سيقضي على نسج ومؤامرات اتباع أهل الباطل.

· الرسائل:

١- الأنبياء الإلهيون يساعدهم الغيب بشكل مباشر في المواقف الحرجة. « وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۖ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ» نعم، الله يساعد وينصر عباده المخلصين في المجتمع الدولي في حضور أعداء الحق.

۲- الباطل الذي يصيب عيون الناس يخيف قلوبهم « سَحَرُوا أَعْيُنَ اَلنَّاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ » لقد أنزله النبي وكسره بقوة إلهية. « تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ »

( ١١٨ و ١١٩ و ١٢٠ ) {فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ * وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ}

· الملاحظات:

مع انتصار النبي موسى، تم توجيه ضربة قاسية لنظام فرعون، ولكن الأهم من ذلك أن السحرة آمنوا بموسى وانهارت هيبة فرعون من الداخل. إشارة الضمير في عبارة« ما كانوا يعملون » إلى السحرة.

· الرسائل:

١- الحق، ينتصر والباطل يزول « فَوَقَعَ اَلْحَقّ » الباطل الذي من صنع الإنسان لا يصمد أمام الحق.

٢- في طريق التبليغ، من خلال قول الحق وكشف الحقيقة، يمكن إزالة الباطل من الميدان. « فَوَقَعَ اَلْحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»

۳- تأثير من الحق يمحو الآلاف من الآثار الخادعة والباطلة. « فَوَقَعَ اَلْحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» لمحاربة معجزة موسى، عملوا بجد لفترة طويلة واستخدموا كل أنواع السحر، لكن جميع ما عملوا كانت بلا فائدة.

٤- بعد الهزيمة، ترك السحرة، إلى جانب الفراعنة، ساحة المعركة بإذلال. « وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ »

٥- مدعين النصر، « نحن الغالبين » [ الأعراف، ۱۱۳] هم من انهزموا على مر التاريخ. « وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ »

٦- كانت عظمة المعجزة الإلهية لدرجة أن السحرة كانوا يسجدون بغير قصد ولا إِرَادِيًّا. « وَأُلْقِيَ » هنا للمجهول.

۷- معرفة الحق أساس الخضوع والاستسلام. « وَأُلْقِيَ اَلسَّحَرَة سَاجِدِينَ » يمكنك تغيير رأيك في لحظة وتصبح سعيدًا في ظل المعرفة الصحيحة.

۸- السجود هو أوضح مظاهر الاستسلام وله تاريخ طويل للغاية. « سَاجِدِينَ »

( ۱۲۱ ) « قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ»

· الملاحظات :

إن السحرة الذين جاءوا إلى مكان الحادث لفضح النبي موسى واكتساب الثروة والمكانة من فرعون ، ورأوا معجزة موسى عليه السلام ، آمنوا به وأعلنوا عنه واعترفوا بمبادئ التوحيد والنبوة والقيامة. أعلنوا التوحيد والنبوة بجملة « آمنا برب العالمين ، رب موسی و هارون » والإيمان بالقيامة في الآية 125 بجملة « إلى ربنا منقلبون ».

في الواقع ، من خلال فرعون الذي جاء بالسحرة دون قصد قادهم إلى الإيمان بموسى. نعم ، ليكن العدو سبب الخير إن شاء الله ، وذكر السحرة موسى وهارون عليهما السلام وقالوا: « رب موسی و هارون » ، لأن هارون أيضا كان له دور في هداهم ، أو إذا قالوا: « رب موسی » أُعطي احتمال أن يسيء إليه الفراعنة ، الذين قالوا إن رب موسى هو فرعون ، لأنه كان في بيت فرعون وتحت رعايته سنين طويلة حتى كبر ، كما قال فرعون لموسى: « قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا » [الشعراء، ١٩]

لذلك أحبط السحرة هذه المؤامرة وقالوا: « رب موسى وهارون » قال الإمام علي علیه السلام : « كن لما لا ترجو أرجی منك لما ترجو » .

عندما تحرك موسى عليه السلام لجلب النار لعائلته ، عاد برسالة النبوة ، غادرت ملكة سبأ المدينة لرؤية النبي سليمان (عليه السلام) ، ولكن عادت مؤمنة ، جاء السحرة إلى بلاط فرعون للوصول إلى المنصب ، ولكن بالإيمان عادوا مؤمنين. [تفسير الاثني عشري ، تحف العقول ، ص ۲۰۸]

· الرسائل:

١- كان السحرة قد سمعوا مضمون دعوة موسى قبل المعركة، وبعد رؤية معجزة النبي، اعترفوا بما سمعوه. « قَالُوا آمَنَا بِرَبّ الْعَالَمِينَ»

۲- الإنسان مرن وحر ويمكنه تغيير إيمانه بعد التفكير في الحق « قَالُوا آمَنَا بِرَبّ الْعَالَمِينَ »

٣- توبة من الانحراف الفكري والشرك إيمان. « آمَنَا »

٤- لقد فهم السحرة الفرق بين المعجزات والسحر أفضل من غيرهم ولذلك آمنوا بسرعة كبيرة. « آمَنَا »

٥- أحيانًا لا يؤمن الناس لأن الحقيقة غير معروفة، فبمجرد أن تتضح الحقيقة، ستؤمن مجموعة من الناس. « قَالُوا آمَنَا بِرَبّ الْعَالَمِينَ »

٦- يجب وقف اساءة الفهم. حتى لا يقول فرعون: أنا هو « برب العالمين »، قال السحرة : « رب موسى وهارون »

۷- لا يوجد خلاف حول خلق الله، فالخلاف حول ربوبية الله وإدارة العالم. « برب العالمين رب موسى وهارون »...