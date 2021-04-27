الامام الحسن المجتبى "ع" باب الله

يوسف الكاتب ||

· الوجيه عند الله

من اراد الله بداء بكم

ومن وحده قبل عنكم

ومن قصده توجه بكم

ايها الوجيه يابامحمد المجتبى يابن رسول الله ص

لو بقت الارض بغير امام لساخت .....

لساخت اي لغاصت وانخسفت وتعطلت الحياة وحينها ينتهي كل شيء....هذا ماقاله ...الامام الصادق ع ...

ولو ان الامام رفع من الارض ساعة لماجت باهلها كما يموج البحر باهله .......

اي ان الارض ومن عليها تضطرب وتفور وتغلي وتنعدم بعدم وجود الامام المعصوم الذي هو وجه الوجيه عند الله ....فالبداية ...والوحده ...والقصد يكون مع الامام المعصوم ....لذا نحن نردد في دعاء التوسل ....ياوجيها عند الله اشفع لنا عند الله ...فامامنا الحسن ع هو الوجيه عند الله

· اقوال النبي محمد ص بحق الامام الحسن ع

١...اما الحسن فان له هدييء وسوددي

٢....اللهم اني احبهما فاحبهما واحب من يحبهما

٣....من احب الحسن والحسين فقد احبني

٤....الحسن والحسين ابنائي

٥....الحسن والحسين امامان قاما او قعدا

٦....الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة

· بيوت الله

مابين محمد ص وعلي خط مستقيم قاتئم بنفس واحده حيث قال الرسول محمد ص ..بحق الامام علي ع انت مني كنفسي .. في بيت الله بيت علي وفاطمة عليهما السلام ولد الامام الحسن ع ..الامام علي ع هو نفس محمد ص ..والزهراء ع هي البرزخ مابين النوة والامامة ...وهي ام الائمة

وهي القيمة على الدين يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها...والامام الحسين خامس اصحاب الكساء هو اخ الامام الحسن المجتبىء ع ...وزينب ع هي زينة عرش الله هي اخت الامام ...اما النبي ص فهو جد الامام ...وخديجة الكبرى هي جدة الامام ..نور على نور . وطهر على طهر وكمال على كمال . .اللهم صلي وسسلم على محمد وال محمد الاطيبين الاطهرين اي بيت هذا الوحي خادمهم .انه بيت القران والدعاء والزياره انه بيت الله ...

· اية المباهلة

تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم .....

المباهلة ..تعني نزول اللعنة على الكاذب وتعني الطرد من رحمة الله

المباهلة ..هي اظهار الحق وازهاق الباطل .واقامة الحجة على من استكبر على الحق .

تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم......

من هم ابناءنا ... في تفسير اية المباهلة ........

هما الامامين ...الامام الحسن ع ...

والامام الحسين ع ............

ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ...

اخذ النبي محمد ص معه اهل بيته وخاصته وهم الامام علي وكان في الموخره ...والزهراء وكانت مابن الامام علي ع وبين النبي محمد ص اي في

الوسط لانها البرزخ مابين النبوة والامامه...اما الامام الحسين ع فقد حمله النبي من الارض ووضعه على قلبه....لكن اين الامام الحسن ع ...

ان النبي محمد فقد مسكه بيده اليمنى ....يريد ان يقول لنا الرسول محمد ص ان ولدي الحسن ع

هو . .....يمني بكل شيء في السلم وفي الحرب ..

وقتها قال اسقف النصارى . اني ارى وجوها لو سالوا الله ان يزيل جبلا من مكانه لازاله......فلاتباهلوا فتهلكوا ولايبقى على وجه الارض نصراني الى يوم القيامة ....

من خلال اية المباهلة عرفنا من هم اهل البيت ومن هو الامام الحسن ع الذي هو ايه من ايات الله

· وهو باب الاوسع

· ارحموا ثلاث

قال النبي محمد ص ارحموا ثلاث

١..غني افتقر بعد غناءه

٢...وعزيز قوما ذل بعد عزه

٣...وعالم ضاع بين الجهال

· وجه الشبه

قال الامام الحسن ع انا شبيه جدي محمد ص

تعرض الامام الحسن ع مرات ومرات

وسلموت كما مات جدي رسول محمد ص مسموما

زوجته جعده سمته ..

عاش غريبا وقتل غريبا ودفن غريبا

مات الامام الحسن ع يوم ٢٨ صفر وعلى رواية ٧ صفر

· ثلاثة يشتكون يوم القيامة .

...١قران مهجور

٢...ومسجد مهجور

٣...وعلم مهجور

· اشباه الرجال

١...دينهم دنانيرهم

٢..قبلتهم نساءهم

٣..لايامرون بالمعروف ولاينهون عن المنكر

٤...يقدمون الدنيا على الدين

٥...الخيانه تسري بروحهم

٦...قلوبهم معه وسيوفهم عليه

٧...انفتحوا على الحرام والشهوات

· جيش الامام الحسن ع

جيش باع الدين لاجل الدنيا

كثر فيهم المنافقين والخوارج واصحاب الشهوات

عبيد الله ابن العباس قائد الجيوس سلم نفسه لمعاويه ..لع...مقابل رشوه من المال

اما بقية الجيش طبيعتهم الغدر والخوف والجبن والرذيله

قالوا لمعاوية اذا ارت الامام الحسن ع موثوقا لفعلنا

معنوياتهم منهاره...رضوا بالباطل وكروه الحة ولجوء الى الدنيا وملذاتها ...

· الهدنه...الصلح.......

خطب الامام الحسن ع في الجيش...

ان معاوية دعا الى امر ليس فيه عز ولانصفة ...

فان ارتم الحياة قبلنا منه واغضضناعلى القذا..

وان ارتم الموت بذلناه في ذات الله وحاكمناه الى الله ..... ....... ......

فنادى الجيش باجمعهم البقية . والحياة ...

ثم واصل الامام الحسن ع كلامه معهم ...ماثنانا عن قتل اهل الشام لاذلة ولاقلة ولكن كل رعية تاتم بامامها وانا ناتم بكم ....

جيش الامام الحسن ع اصبحوا يقدمون الدنيا على الدين . ومثلما صالح االنبي محمد ص في الحديبية صالح الامام الحسن ع .وكما قال الامام

الباقر ع ...حول صلح الامام الحسن ع ....هو خير لهذه الامة مهما طلع عليها الشمس والقمر . ......

لان لم يبقى مع الامام الحسن ع الا عدد قليل ....

· سياسة معاوية .لع .

من كان محبا لابي تراب ..اي الامام علي ع

١...اقطعوا رزقه

٢...امحوا من الديوان اسمه

٣...اهدموا داره

٤...استخدموا اعلامناضده

· الطست..

تعرض الامام الحسن المجتبى ع مرات ومرات عديده للسم ..ولكن هذه المره الاخيره التي المته .

بعد ان دست له السم زوجته جعده بنت الاشعث الذي جلبته من معاوي لع...وبداء الامام الحسن ع يتقلب من سدة السم واخذ يتقيء كبده قطعة قطعة...بالطست وامامنا الحسين ع ينظر اليه الى ان فارق امامنا الحسن ع الحياة ...

· قول النبي محمد ص

قال النبي محمد ص بحق الامام الحسن ع

من بكاه لم تعمى عينيه يوم تعمى العيون

ومن حزن عليه لم يحزن قلبه يوم تحزن القلوب

ومن زاره في بقيعه ثبتت قدمه على الصراط يوم

تزل فيه الاقدام

· جنازة الامام الحسن ع

قام الامام الحسين ع ومعه ثلة من المومنين ليدفنوا امامنا الحسن ع الى جوار جده محمد رسول ص ... لكن اعترضت عليهم راكبت البغلة وقالت لايدفن الحسن ع .ثم ضربوا جنازة الامام الحسن ع بسبعين يهما حتى سكت السهام بجنازته

تجردت السيوف لكن الامام الحسين ع منعهم من ذلك ثم ذهبوا بالجنازه الطاهره ودفنوا الامام الحسن ع في مقبرة البقيع

· الغربة

عالم ضاع بين الجهال ...

١...الامام الحسن ع هو قران مهجور

٢...كثرة الاقاويل الباطله صدهكذبل وافتراءا

٣...تجاوزوا عليه وطعنوه بفخذه وهو في محرابه

٤...لم يسمعوا لرايه...

٥ ...منعوه ان يدفن الى جوار جده رسول الله محمد ص

٦...ضربوا جنازته بسبعين سهم

٧..دفن في البقيع وقبره مجموعة من التراب

٨..زواره قلة

٩.قبره غريب ولايزار الافي موسم الحج

١٠ ...عاش غريب وقتل غريب ودفن غريب

· وقت الغروب

زمن الغروب قصير حيث ينحبس فيه الضوء ويحل عليه الظلام وتحيط بالغروب غموض واسرار واهات وانين وزفرات ...في مثل هذه الساعة اي ساعة الغروب ....زار الامام الحسبن ع اخيه الامام الحسن ع وراح يهمس الكلام مع اخيه

واخيرا ......اقول ...الاكل من تحت التراب غريب

· الاعلام الاموي

١..ان الاعلام الاموي قائم على الكذب والدجل

وتزييف الحقائق

٢...الاعلام التموي صور لنا معاويه بانه رجل سلم ولايحب الحرب ويسعى للصلح ..

٣ الاعلام الاموي قام على المال وشراء الناس بالدينار .

٣..صور اعلامهم بان معاوية دفع اموال كثيره للامام الحسن ع مقابل الصلح

الاعلام الاموي وفي زمن الامام علي ع صوره بانه اي الامام علي ع لايصلي .. لكن حينما سمعوا بان علي ع قتل قي محرابه تفاجئوا اهل الشام وتسائلوا هل كان الامام علي يصلي ......

· اعلامنا ...

١...على اعلامنا ان يكشف الحقائق ويستقريءالوقائع وعليه ان يحلل الحوادث معرفيا

٢..ان يطرح قيم الجمال وينبذ كل صور القباحة باساليب حداثوية معاصره وبروح اكاديمية

٣...على اعلامنا ان يؤؤسس لنهضة ثقافيه ومعرفية في المجالات الاتيه ..مسرح ...سينما ...تلفزيون ...اذاعة .......

تشكيل ...ادب ...شعر ...رواية . قصه . اقصوصه

ويقدمها بنظريه اسلامية جديده ماخوذه من القرلن الكريم ...ومن اهل البيت ع ..ومن الواقع ...والتاريخ

٤..من بركات الهدنه...ان الامام الحسن ع ان حافظ على ابقاء ال محمد واستمرارية خطهم ووجودهم حيث لو ان الامام الحسن ع حارب لقتل هو ولقتل معه الامام الحسين ع وما بقيت لال محمد من باقية

٥...النبي محمد ص يعتبر هو الممهد الاول للامام المهدي عج وتعتبر فاطمة الزهراء ع هي الممهده الثانية للامام المهظي عح ....ويعتبر الامام علي ع هو الممهد الثالث للامام المهدي عج ...

٦..ان كربلاء هي حسنية قبل ان تكون حسينة

٧...من بركات هدنة الامام الحسن ع انه ابقى سجل الشهادة مفتوحا الى يومنا هذا لان الامام الحسن ع قدم لنا ثلاثة اهداف ....الهدف الاول ..والهدف الثاني ...والهدف الثالث...وان طبيعة الهدف الثالث تكمن في قيام قائم ال محمد.وهو الامام المهدي عج بحمل الاطروحة الالهية عالميا تحت شعار . .......لا اله الا الله ....محمد رسول الله . عليا ولي الله .

وذلك بالقضاء على الظلم والجور واقامة العدل.والامن والامان .اذا يعتبر الامام الحسن المجتبى ع بهدفه الثالث يكون هو الممهد الرابع

للامام المهدي عج ...

٨...ان خقيقة كربلاء هي

١...محمدية

٢...فاطمية

٣...علوية

٤...حسنية

٥حسينة

٦...مهدوية

· ياوجيها عند الله

يابا محمد ياحسن بن علي ايها المجتبى يابن رسول الله ياحجة الله على خلقه ياسيدنا ومولانا

انا توجهنا واستشفعنا الى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا ...ياوجيها عند الله اشفع لنا عند الله

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