الصفحة الإسلامية

أبو طالب سد الاسلام المنيع


 

عبد الكاظم حسن الجابري ||

 

تمثل عائلة بني هاشم, نموذجا خاصا, ومختلفا على صعيد القبيلة الأم قريش. إمتلكت هذه العائلة صفات النبل, والخلق الرفيع, والتواضع, والسماحة, ولين العريكة. توارث أبناء هاشم هذه الصفات, وتجسدت بكمالها في أبناء عبد المطلب, جد نبي الإنسانية, محمد صلوات ربي عليه وسلامه.

كان أبو طالب من أبناء عبد المطلب, متميزا جدا في صفاته, وقد عهد إليه تربية إبن أخيه, اليتيم محمد الذي اصبح خاتما للأنبياء. أبو طالب هو الأخ الشقيق الوحيد لعبد الله, والد النبي صلوات ربي عليه, ونظرا لوفاة عبد الله عليه السلام المبكرة من ولادة النبي, أخذ أبو طالب تعويض اليتيم محمد عن أبيه. لقد آثر أبو طالب محمداً على بنيه, وجعله في موقع من الحفاوة والمنزلة العظمى, مما ملأ بطون الكتب حديثا عنها.

الحفاوة التي حظي بها محمد صلوات ربي عليه, من قبل أبي طالب, لم تكن من فراغ, فأبو طالب كان من الأوصياء, وهو من الموحدين على دين الحنفية, وكان يتعبد في غار حراء, ويوزع الطعام على الفقراء والمساكين, وكان على علم ودراية بأن لمحمد شأنا لا يعلوه شأنٌ, وكما قلنا لكونه وصي, فقد رعى محمد بتربية دينية خالصة.

إستمرت رعاية أبي طالب لإبن أخيه, وترسخ هذا الدور أكثر بعد بعثة النبي, برسالة الأسلام. جاء الإسلام دينا تغييريا, منتفضا على كل قيم الجاهلية المتخلفة, وبدأ بتحرير الإنسان من العبودية, وجعل الناس سواسية, وأرسى الدين الجديد, دعائم المجتمع المنفتح, والمتناغم بكل فئاته, فلا سيد ولا مسود في رؤية الإسلام, وكانت قاعدة التفاضل, وفق الضابطة الإسلامية الجديدة "إن أكرمكم عند الله أتقاكم".

هذه المفاهيم الإنسانية الراقية الجديدة, لم ترق لعبدة الأصنام, أو ما كانوا يُعرفون بسادات قريش, فأخذوا يحوكون الدسائس والمؤامرات, بقيادة أبي سفيان وأبي جهل للتنكيل بنبي الإسلام الجديد. 

هنا وقف أبو طالب عليه السلام, مواسيا بنفسه وببنيه, لحماية النبي ودينه. وحينما إجتمع القريشيون في دار الندوة, للوصول إلى حل, لثني محمد صلوات ربي عليه عن دينه الجديد, أرسلوا لأبي طالب, وأخبروه بإستعدادهم لأعطاء أي شئ للنبي, مقابل تركه دعوته.

أبو طالب كان يعلم ويؤمن بدعوة محمد, ولكن أراد أن يثبت لقريش, أن هذا الدين وراءه رجال أشداء, لا يخافون في الحق لومة لائم, عليه ذهب لمحادثة إبن أخيه فاجابه النبي " يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني, والقمر في شمالي, على أن أترك هذا الأمر ما تركته...".

هنا أستبشر أبو طالب عليه السلام وأنشد يقول:

واللهِ لن يَصلوا إليكَ بجمعِهمْ حتى أُوَسَّدَ في الترابِ دَفينا

فاصدَعْ بأمرِك ما عليكَ غَضاضة ٌ        وأبشِرْ بذاكَ، وقرَّ منهُ عُيونا

ودَعَوْتَني، وزَعمتَ أنك ناصحٌ  ولقد صدقْتَ، وكنتَ ثَمَّ أَمينا

وعَرضْتَ دِيناً قد علمتُ بأنَّهُ        مِن خيرِ أديانِ البريَّة ِ دِينا

لولا المَلامة ُ أو حِذاري سُبَّة ً      لوجَدْتني سَمحاً بذاك مُبِينا

 إن كتمان أبي طالب لإسلامه, لم يكن إلا جزءا من مشروع الثورة التغييرية, وكان من خلال هذا الكتمان, سدا منيعا لحماية الدين.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نفحات قرآنية (٦)
أبو طالب سد الاسلام المنيع
دعوة للتأمل في ادعية اهل البيت ع فلها روحانية خاصة ولا تضاهيها أي ادعية أخرى
لحظة تدبُّر..!
نظام الاسرة في رحاب القرآن / 5
في رحاب القرآن الكريم.. نوارنية الهداية
    ▫صوم البنت الصغيرة ▫
تري من منا مفتون ومن المجنون؟!
نفحات قرآنية (٥)
سراق رمضان..!
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
أبو محمد القره غولي : آل الحكيم آل العلم والشهادة طريقهم طريق الشرفاء من أمثالكم ...
الموضوع :
حكايتي مع السيد عبد العزيز الحكيم
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
فيسبوك