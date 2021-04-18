الصفحة الإسلامية

    ▫صوم البنت الصغيرة ▫


 

متابعة ـ محمد الكعبي ||

 

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السؤال :البنت حديثة البلوغ، والتي يكون الصيام لها مشقة، هل يجوز لها الإفطار؟

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الجواب:

 السيّد محمد سعيد الحكيم:  

ج- إذا كانت لا تدرك الوجوب الشرعي لم يجب عليها الصوم، وإلا.. فيجب، وإذا أفطرت بدون عذر وجب عليها القضاء والكفّارة .(استفتاء)

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السيّد أبو القاسم الخوئي:  

ج- إذا دخلت البنت في العاشرة، وعجزت عن الصوم، يجب عليها القضاء، وإن كانت عاجزة عن قضاء صومها في عام إفطارها قبل انقضاء العام فلا قضاء عليها سوى الفدية لكلّ يوم أفطرته، وإلا.. فعليها القضاء ـ أيضًا ـ .(الصراط، ج 2، س 458). 

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السيّد محمد صادق الروحاني: 

ج- إذا كانت غير قادرة على الصوم وقضائه تدريجًا في كلّ شهر ثلاثة أيام، فلا يجب عليها الصوم، ولا القضاء ـ أيضًا ـ .(الموقع).

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السيّد علي السيستاني:  

ج- إذا لم تكن قادرة على الصوم فلا يجب، وتقضيه بعد ذلك، ولا كفّارة عليها، ولكن يجب عليها تحمل الصعوبة فيه، إلاّ إذا كانت لا تُتحمّل من مثلها عادة .(الموقع).

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السيّد محمد الشيرازي:  

ج- الصوم إذا كان ضررًا أو حرجًا فلا يجب .(الموقع).

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السيّد صادق الشيرازي:  

ج- إذا كانت بحيث لا تطيق الصوم لضعف بنيتها، فلها الإفطار، وعليها القضاء من دون كفّارة للفقير .(هداية السائل، م 375).

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الشيخ محمد إسحاق الفياض: 

ج- بعد اكتمال تسع سنوات لا تكون مرخّصة في الإفطار، إلاّ أن يكون الصوم حرجيًا عليها .(الاستفتاءات الشرعية، ج 2، س 659). 

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السيّد محمد تقي المدرسي: 

ج- إذا وصلت إلى مرحلة الحرج الشديد والضرر، فلا يجب عليها الصوم، بل عليها القضاء، ولا كفّارة

(الاستفتاءات، ج 1، ص 111، س 291).

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الشيخ الوحيد الخراساني: 

ج- يجب عليها الصيام، وإذا حدث لها ضعف مفرط يجوز لها الإفطار، لكن تقتصر على الضرورة، ثم تمسك عن المفطرات، ثم تقضي بعد شهر رمضان في الأيام القصيرة نهاره .(استفتاء).

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