الصفحة الإسلامية

آيات تتحدث عن الوقت الحاضر..!

59 2021-04-14

 

✍🏻رجاء اليمني ||

 

عند تصفح القرآن الكريم وتدبر الآيات نجد أن كتاب الله يتحدث عن الوقائع التي تحصل في الوقت الراهن

في قوله تعالى:_

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ [ البقرة: 217]

 هذا الآيات الكريمة تتحدث عن الواقع الراهن ومايحصل فيه وعن آل سلول ومن سار على منهجهم من الأعراب المنتسبين للإسلام  وقد أثبت الواقع المعاش أن اليهود والنصارى هم العقل المدبر لكل الجرائم؛ والهدف الاساسي هو محاربة دين الله والقضاء والصد عن سبيل الله. والذي يتابع الأحداث يجد إصرار التحالف على حصار وتوجيه بل وهتك وفرض الاستيلاء والإمتلاك غير المشروع لحقوق الغير وممتلكاتهم  وقد وجه القرآن الكريم صفة الكافر لمن يرتدد عن دينه نتيجة للضغط العسكري والفتنة سيموت وهو كافر حسب النص القرآني. {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾

وهنا نؤكد على الحق المشروع في الدفاع عن النفس وعن دين الله. حتى لا نموت كفاراً وهدفنا في هذه الحياة الدنيا ان نسعى لمرضاة الله سبحانه وتعالى. فحقنا في الرد والنفير العام ودعم الجبهات بالمال والرجال لمواجهة تحالف العدوان.

 

والعاقبة للمتقين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
آيات تتحدث عن الوقت الحاضر..!
في رحاب القرآن و مساعدات المؤمنين في شهر رمضان /3
نفحات قرآنية ..
الشيخ جلال الدين الصغير : ما الذي يجعلنا نفوّت فرص قبول الاعمال وتقبّل الطاعات؟
رواية الامام الرضا ع في استثمار ما تبقّى من شهر شعبان واستقبال شهر رمضان
الشيخ جلال الدين الصغير يهنيء المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك
مجلس حسيني ـــ فضل الايام والاماكن والعبادات
اسطورة قيامة المسيح ….من الذي اخترعها؟
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني يحدد موعد بدء شهر رمضان
🍃شهر القرآن والقرين 🕋
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
احمد : اني بعد ٣ ايام اسافر الى امريكا من العراق هل تاكفي المسحه للسفر ام اخذ لقاح واللقاح ...
الموضوع :
الصحة تضع "التلقيح" شرطاً للسفر وفتح المولات والمحال والمطاعم
رسول حسن..... كوفه : احسنت واجدت في عرضك للحقيقه كما هي بلا رتوش ولا منكهات تصويريه.. لعل صوتك هذا يصك سمعا ...
الموضوع :
وهكذا يقتل باقر الصدرمن جديد..!
رسول حسن..... كوفه : لايحسن اقحام او زج الموسسه الدينيه(المرجعيه العليا) وجعلها احد الاسباب في استشهاد السيد محمد باقر الصدر رض ...
الموضوع :
صدام لم يقتل السيد محمد باقر الصدر..!
عقيل كامل : نقطاع خدمة يساسيل اكثر من سهر ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
رسول حسن..... كوفه : السياسه الايرانيه سياسه حديديه لاتعرف التردد لان قراراتها مبنيه على المعلومه الدقيقه وفي اللحظه المناسبه والسبب في ...
الموضوع :
إيران والكيان الصهيوني حرب ناقلات أم بروڨا مواجهة كُبرَى؟!
حيدر : هل ما يزال هذا القانون موجود لم لا ...
الموضوع :
الدفاع تدعو طلبة الكليات والمعاهد إلى الدراسة على نفقتها
رسول حسن..... كوفه : سماحة الشيخ جلال الدين السلام عليكم١.. ماالمقصود بان السفياني لايعبر الفرات وهو يبقى فيها ١٨ ليله.٢.. من ...
الموضوع :
لماذا جيش السفياني​ يتوقف عند نهر الفرات في الكوفة
فاعل خير : في بغداد في المصرف الوطني لنقل الدم في باب المعظم في الحسابات هناك مبلغ ناقص بالخزينة . ...
الموضوع :
هيئة النزاهة تضع الخط الساخن للكشف عن حالات الفساد الاداري والمالي وشكاوى المواطنين
علاء حميد محمود : سلام عليكم شكوتي على مصرف الرافدين بصره2 قمت بي شكوه من2017في هيئه النزاها ولم تنحسم قضيتي علمن ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
احمد كامل عرد : قمت بتعبئة رصد ٥٠ الف دينار ولم يعطونا اي اضافه هذه شركة الأثير شركة احتيال وخدماتها سيئة ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
فيسبوك