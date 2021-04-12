مجلس حسيني ـــ فضل الايام والاماكن والعبادات

ديني هو الله والنبي ومولاي **** امام الهدى ابو حسن

عرفتهم بالدليل والنظر المبصر .. لا كالمقلد اللــــــــكن

لفست ارى خالقي ابدا ***** يفعل بي ما فيه يعاقــبني

غير ان اعمالا تناط بنا ** ما كان من سيء ومن حسن

يا صاحب الامر في السماء وفي الارض ** يا من اليه مرتهني

فموردي منك لم يزل ابدا *** يوردني منك ومنك يوردني

الحمد لله الذي اطال بأعمارنا , وبلغنا شهر رمضان المبارك, نساله تعالى ان يوفقنا لصيامه وقيامه, ويرزقنا العافية لإتمام العبادات فيه , وهذا الشهر العظيم فرصة مهمة في حياة الانسان ان يكون مستعدا لهذا الشهر نفسيا وعقائديا, لانها فرصة لا تعود الا في هذا الشهر المبارك .

قال امير المؤمنين (ع) خطبنا رسول الله (ص) في اخر جمعة من شهر شعبان , فقال :{ أيها الناس قد أقبل اليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة شهر هو عند الله أفضل الشهور ,وأيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي وساعاته أفضل الساعات,هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله وجعلتم فيه من أهل كرامة الله, أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاءكم فيه مستجاب .فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة, ان يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه، فان الشقي كل الشقي, من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم،.

يبدو من خلال الطبة ان هناك ( مناسبات واياما واراضي مفضلة بعضها على بعض) وجعل الاسلام العمل في تلك الايام او الاراضي لها خصوصية دينية وشرعية. يكون فيها الثواب مضاعف مرات كثيرة. كما فضل الانبياء بعضهم على بعض, فضل اراضي على اراضي اخر . .ورد في القران اسم البيت الحرام .والمسجد الاقصى .الذي يقول عنه ( باكنا حوله) وقوله:" "اخلع نعليك انك في الوادي المقدس طوى" وهناك ايام ورد ذكرها في القران او الاحاديث الشريفة .. لتوضيح هذا الموضوع .. ما هي الايام التي حددها الشارع المقدس بالتفضيل ..وما خصوصيتها..؟

لألقاء الضور على هذه الاسئلة اتناول الموضوع من خلال خطبة النبي(ص) بقوله : " شهر هو عند الله أفضل الشهور ، و أيامه أفضل الأيام ، وساعاته أفضل الساعات " اوهل هناك ايام وليالي تزاحم فضل هذا الشهر الكريم .. كي نعلم ان الفضل والتوبة طيلة ايام السنة او انها تحددت في شهر رمضان فقط.. وما هي تلك الايام والمناسبات .؟.

** هناك اراء لجمهور المسلمين تقول: ان افضل الايام عند الله هو (الْعَشْرُ الْأُوَلُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ, وانها أَفْضَلُ من الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ رَمَضَانَ؟ كما ان يوم النحر العاشر منه افضل الايام هذا راي جميع المذاهب الاسلامية.!

فما هي الادلة الشرعية التي استند عليها الفقهاء في تفضيل العشر الاول من شهر ذي الحجة ..؟ ــــــ **يذهب الفقهاء الى فضل العشر الاول من ذي الحجة لان الله تعالى أقسم بها: وإذا أقسم الله بشيء دل هذا على عظيم مكانته وفضله ،لان العظيم لا يقسم إلا بالعظيم، قال تعالى ( وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ )والليالي العشر هي عشر ذي الحجة الاوائل، هذا ما عليه جمهور المفسرين. ذكره ابن كثير في تفسيره وهو الصحيح. ولكن هناك حالات قسم عديدة في القران .. اذكر منها ( والضحى والليل اذا سجى) وقوله :" والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق" وقوله والعصر ان الانسان لفي خسر, فلا يصح ان نجعل بما قسم الله بالافضلية..! وقوله:يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ .. فاصبح عندنا دليلا من القران بتقديس الارض والزمان المعين في العبادة .

** الدليل الثاني : أنها الأيام المعلومات التي شرعها الله لزيارة البيت الحرام قال تعالى: (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات)جمهور العلماء أن الأيام المعلومات هي عشر الاول من ذي الحجة، هذا الراي لعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس .( ليس لكل المسلمين بل لمن في مكة).

الدليل الثالث : أن رسول الله (ص)شهد لها بأنها افضل أيام الدنيا برواية جابر بن عبد الله الانصاري ان النبي(ص) قال :أفضل أيام الدنيا أيام العشر "يعني عشر ذي الحجة" قيل له يا رسول الله : ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال : ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. ومعنى عفر وجهه بالتراب تعني " اذا تَتَرَّبَ، ولَصِقَ بِهِ التُّرَابُ"صَارَ لَوْنُهُ كَلَوْنِ التُّرَابِ. وتعفير الوجه بالتراب يعتبر تذللا وخضوعا لأمر الله وهو فضل وقربة لله تزيد على كل العبادات . فهل يعتبر وضع الوجه على التراب تذلل وقرب لله عندكم ..؟ وعند غيركم تعتبرونه عبادة للتراب .؟

الدليل الرابع : أن في شهر ذي الحجة فيه يوم عرفة : وهو يوم الحج الأكبر، فيه مغفرة الذنوب، والعتق من النار,ولو لم يكن في عشر ذي الحجة إلا يوم عرفة لكفاها ذلك فضلاً ..

الدليل الخامس : فيها يوم النحر: يقول فقهاء المذاهب الاسلامية , ان يوم النحر أفضل أيام السنة عند {بعضهم} يذكرون حديثا للنبي(ص)انه قال (أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القر .معنى يوم القر هو اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، بعد يوم النحر، سُمي يوم القر لأن الحجاج يستقرون في منى بعد أدائهم طواف الإفاضة والنحر.

يقول ابن حجر في الفتح: (يظهر أن السبب في تفضيل العشر من ذي الحجة لاجتماع كل العبادات فيها، (هي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتى ذلك في غيره). هذه اعمال مباركة اعتبرها فقهاء المذاهب الاسلامية انها افضل الايام عند الله.

** اما بخصوص قوله تعالى: ( ليلة القدر خير من الف شهر)يقول أبو عثمان النهدي: كان السلف الصالح ـ يعظمون (ثلاث عشرات):العشر الأخير من شهر رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. هناك مَسْأَلَةِ مُقَارَنَةِ بَيْنَ الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ شَهْرِ ذِي الْحِجَّةِ، وَالْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ولَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهِا. عن ابن تيمية قال: أَيَّامُ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ الاخيرة مِنْ شهر رَمَضَانَ، وَاللَّيَالِي الْعَشْرُ الْأَوَاخِرُ مِنْ شهر رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ لَيَالِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ)، هنا فرق بين النهار والليل , فاعتبر ايام النهار في العشر الاول من ذي الحجة افضل من نهار شهر رمضان ( وهو وقت الصوم) واعتبر ليالي العشر الاواخر من شهر رمضان افضل من الليالي العشر في ذي الحجة كونِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيهِنَّ. ليلة القدر خير من الف شهر ..هذه اراء المذاهب الاسلامية .

**يتضح ان الفضل يأتي بسبب وقوع العمل في مناسبة دينية يقدسها المسلمون, مثلا الايام الاول من ذي الحجة كونها ايام عبادات , فيمكن ان نصفها (بالتوافق الزماني او المكاني ) مثلا: شهر ذي الحجة او شهر رمضان يتحدد بزمان خاص يحدده القمر بالحساب الهجري,اما الاماكن فافضل واشرف مكان هو المدينة المنورة التي تشرفت بقبر سيد الانبياء محمد(ص) وكذلك مكة التي تشرفت بالبيت الحرام .. والنجف وكربلاء والكاظمية وهكذا, ولذا من يقبل باب حرم الحسين (ع) لا يقبل فضة او ذهبا, انما بحكم المكان والجسد المقدس .ـــــــــــــــــــ

{{معنى الحديث القدسي والقران: الحديث القدسي هو مصطلح إسلامي يشير إلى كلام ورد على لسان النبي محمد (ص)لكن معناه من الله، ويأتي حسب راي العلماء للنبي إما بإلهام أو رؤية مناميه وهي صادقة عند الأنبياء أو قذف في الروح. فهو يختلف عن القرآن الذي نزل بلفظه ومعناه عن طريق الايحاء . والحديث القدسي يحتل منزلة بين القرآن والحديث النبوي، أي أنه أقل رتبة من القرآن الكريم وأعلى من الحديث النبوي، ولكن لا يُتعبد به في الصلاة. ويسمى حديث قدسي . لانه جاء من الله وتحدث به الرسول (ص)}** الحديث القدسي .. كيف نسميه مقدس ..؟ *يقول الفقهاء ان الحديث القدسي لا يرقى لمستوى قول القران. ولم يتحدى فيه النبي(ص) الإنس والجن على أن يأتوا بحديث مثله كما هو التحدي الوارد في القرآن الكريم.

وأبرز الاختلافات في الحديث القدسي والقرآن أن القرآن منقول بالتواتر قطعي الثبوت لا يأتيه باطل ولا تحريف، عكس الحديث القدسي خبره آحادا وقد يتعرض للتحريف والوضع كما في الأحاديث ولا يتعبد به في الصلاة. اما وصفه بالقدسي (يعني المنزه ليس فيه عيب).انتهى.

** اذن التلازم الزماني والمكاني يعطي قدسية وثواب عظيم لمن يمارس العبادة او الشعائر بمناسبة تقرب الناس الى الله , ــــــــــــــــــــــ

*** راي الشيعة في افضلية الايام.. يعتبر الشيعة ان افضلية العبادات تتوسم في الزمان والمكان .ليس لهم ايام محددة كما في ذي القعدة وشهر رمضان وانتهى الامر , بل يعتبرون المسلم مشدودا الى دينه طوال ايام السنة ولذا تراهم يتمسكون بالمناسبات والاماكن اكثر من بقية المذاهب الاسلامية ,ولذلك يتهمهم البعض انهم يعبدون اهل البيت(ع) من دون الله حين يزورون قبورهم . او يحيون شعائر ولاداتهم يعتبرونه شركا .

وهذه الرؤية الدينية تجعل عندهم مناسبات تفوق ايام ذي الحجة وشهر رمضان : هذا التوسع في العبادات له اسس في القران والحديث.

**هناك جبل يسمى جبل الطور.يقدسه اليهود وذكره القران يقع في جنوب سيناء .ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى: " وطور سينين، وهذا البلد الأمين " ومن هنا فقد كان لهذا الجبل العظيم أهمية دينية كبيرة جداً. .هذا الجبل هو الذي صعد عليه موسى(ع) وكلم ربه وتلقى عنه ما عرفت بالوصايا العشر، وهي الوصايا الموجودة عند الديانات الإبراهيمية، فيعتبر من هنا كان هذا الجبل واحداً من أفضل الجبال الموجودة على الأرض. بينما عند المسلمين جبل عرفات .

** لنقف في النجف الاشرف: عند قبر الامام علي(ع)لماذا الصلاة في حضرته الشريفه تعادل الف صلاة ؟

ـــ الأمر الأول ، التين والزيتون فاكهتان معروفتان ، ولكن حينما نفسّر نأويل الآية ، نجد التين هو النجف الأشرف ،والزيتون هو بيت المقدس ، الزيتون كفاكهة اكثر منابته في الشام خصوصًا فلسطين ، هناك عديد من المحققون (أثبتوا أن التين هو النجف)، من جملتهم ثلاثة من المختصين ، الأول الخبير في وزارة الري والزراعة هو أحمد شوشه من العراق ألّفَ كتابًا وأثبت فيها أنّ بلدة النّجف كانت مشهورة بإنتاج التين ،

ثم الباحث المعروف بالادب والتاريخ الدكتور مصطفى جواد يقول أن أحد معاني التين في الاية هو منبت التين في النجف الأشرف ، وأخيرًا كتابٌ ألّفه الدكتور الشيخ الوائلي " الخلفية الحضارية للنجف الأشرف قبل الإسلام " . اضافة لروايات البراقي في كتاب تاريخ الكوفة . ص 66.

يقول : عن الامام الرضا (ع) قال: قال رسول الله (ص): «إن الله اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل: (والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين) فالتين المدينة، والزيتون بيت المقدس، وطوس سنين الكوفة، وهذا البلد الأمين مكة» .

ـــ قال مؤلف كتاب (معارف الرجال) عند ترجمته لعبد الله اليزدي النجفي المتوفى 981هـ، هذا العالم جاء به السلطان الشاه عباس الأول الصفوي من إيران إلى العراق، ليتولى تولية الحرم العلوي بعد بناءه . سلمه مفاتيح الحرم والخزانة والمال وبنى له مدرسة في النجف سماها مدرسة الآخوند، وجلب له طيور من الهند معروفة عند القدماء في النجف بطيور (الحضرة) وتسمى الطورانية ..نسبة إلى جبل يسمى جبل الطور عند قدماء النجفيين، يقع هذا الجبل حول بلد النجف من الجهة الشرقية الشمالية ، قرب خندق سور النجف الذي غطاه التراب اليوم.

اما سينين سينين هي الغري وهي مرقد مولانا أمير المؤمنين(ع) هناك بحوث تتعلق بتاريخ الأرض، وسفينة نوح التي بناها نوح في بيته في جامع الكوفة .. ومن الجامع فار التنور وارتفعت السفينة ..وعند قبر الامام ابوي الدنيا كلها ادم ونوح .. وقول الرسول (ص) يا علي انا وانت ابوا هذه الامة . فنكون ابوة الانسانية التي يجب ان نبرها كلها في النجف الاشرف .. فاي ارض اعظم منها غير قبر رسول الله ..؟

ونستدل على ذلك من خلال تأريخ إبراهيم(ع) ، لمّا أراد أن يذهب الى مكة مرّ بالغري ، فذهبوا أناس من تلك المنطقة إليه و عرضوا عليه أن يقيم معهم ، فقبل لكن بشرط ، كان يريد أن يشتري ذلك الظهر وعرض عليهم سبعة نعاج و النعجة في اللغة " نيقيا " و السبعة " با " لذلك سميت بـ " بانيقيا " ، و ثلاثة أحمرة ، وقد استغربوا بشرائه تلك الأرض التي لا شيء فيها في ذلك الزمن ، فقال ابراهيم " سيبعث الله سبعين ألفًا منها يدخلون الجنة بغير حساب "وهناك معنى لطور سينين ، سينين جمع سينة وهي الشجرة ،أما الطور فهو الجبل الصغير أو الأرض التي عليها الجبل الصغير ، أو الأرض التي فيها البركات و الخضرة ، وهنا نحصل على معنى طور سينين بأنه هو الجبل ذي الأشجار المثمرة والجميلة ، وفي ذلك المكان إدخر نبي الله نوح قبرًا لعلي عليه السلام .

الأمر الثالث ، الأمور التي جرت لقبر الإمام علي ( ع ) في النجف الأشرف ومن الأمور التي ظلم فيها ( ع ) حورب في قبره وفي تأريخه ، والذين يحاربونه ليسوا نصارى او يهود بل هم مسلمون ، هناك العديد من كذبوا وجود قبره الشريف في النجف وقال بعضهم في إحدى كتبه أنه دُفن في المدائن وفي نفس الكتاب يقول بأنه في عكّة ، آخرون قالوا بأنه في جامع دمشق وآخرون في أفغانستان ..كان الامام زين العابدين(ع) يأتي خفية ويزوره زيارة أمين الله ، يضع خدّه على تراب قبره ...ومن الملعونين الذين أرادوا أن ينبشو القبر هو الملعون داوود بن علي الذي أصابه الله شلل حينما أراد نبش قبر علي (ع) .

** اما بالنسبة للأيام فقد جعل معياراً للتفاضل بين الأيام، فيوم الجمعة هو سيّد الأيام ، والأعياد الإسلاميّة هي من أيام الله ومفضّلة على الأيام الأخرى، وكذلك استعمل القرآن الكريم هذه التعابير في أيام الحج كمثل: "الأيام المعدودات" التي تتعلّق بأول أيام ذي الحجّة. ونلاحظ أنَّ الأيام تشير على مواقيت معيّنة وفق تشريعات الإسلام، فمن غير المقدور لأحد أن يغيّر فريضة الصوم من شهر رمضان إلى شهر آخر على سبيل المثال ، لأنَّ الأيام هي من مخلوقات الله، وهو وحده سبحانه وتعالى القادر على فرض عبادته في مواقيت محدّدة لما فيها من مصالح ودفعا للمفاسد.

*سبب التفضيل: تتميّز بعض الأيام عن غيره لما فيه من ظروف وأحداث لعبت دوراً أساسيّاً في التاريخ البشري، كبعثات الأنبياء، وهلاك المشركين والظالمين، أو حوادث ابتلاء الأنبياء والأولياء. ولكن مهما اختلفت الأيام بصفاتها ومنازلها ومواقيتها فكلها أيام الله. وقد عبر القرآن الكريم حينما يقول تعالى:﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللّهِ)..

لذلك نجد أنَّ أئمة أهل البيت(ع)أرشدونا إلى مصادقة الأيام وعدم معاداتها، فقد جاء عن النبي (ص) أنه قال: "لا تعادوا الأيام فتعاديكم". وعن الإمام علي(ع) قال: "وكل يوم لا يُعصى الله فيه فهو عيد".

قال رسول الله (ص) : يوم الجمعة سيّد الأيام ، وأعظم عند الله عزّ وجلّ من يوم الأضحى ويوم الفطر ، فيه خمس خصالٍ :خلق الله تعالى فيه آدم (ع) ، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض ، وفيه توفّى الله آدم ، وفيه ساعةٌ لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلاّ آتاه ما لم يسأل حراماً ، وما من مَلَكٍ مقرَّبٍ ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا برّ ولا بحر إلا وهنَّ يشفقن من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة . المصدر: الخصال 1/152..

عن فاطمة الزهراء(ع) قالت : سمعت النبي (ص) يقول : إنّ في الجمعة لساعةٌ لا يوافقها مسلمٌ يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه فقلت : يا رسول الله أي ساعة هي ؟.قال (ص) : إذا تدلّى نصف قرص الشمس للغروب, فكانت فاطمة (ع)تقول لخادمتها فضة : اصعدي إلى الظراب ، فإذا رأيت نصف عين الشمس قد تدلّى للغروب فأعلمنيي حتى أدعو . المصدر: معاني الأخبار ص399...

هناك بعض الأوقات المخصوصة في أيام السنة، كأيام شهر رمضان المبارك ولياليه، وأيام الولادات للنبي(ص)والأئمة عليهم السلام ووفياتهم، وليلة النصف من شعبان، وما يشابهها تزيد بركتها عن بقيّة أيام السنة، كما قال تعالى في ليلة القدر: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ﴾ . اخذت بركتها من نزول القران . فكل حدث عظيم في يومه ثواب عظيم .

*** روى الحاكم في (المستدرك) عن أم سلمة (رض) أن رسول الله(ص) اضطجع ذات ليلة للنوم فاستيقظ وهو حائر وفي يده تربة حمراء يقبلها فقلت: ما هذه التربة يا رسول الله؟ قال: (أخبرني جبريل (ع) أن ولدي الحسين يقتل بأرض العراق فقلت لجبريل أرني تربته التي يقتل بها فاعطاني تربته .. وفي (مجمع الزوائد) عن نجي الحضرمي أنه سار مع علي (ع) وكان صاحب مطهرته فلمّا حاذى نينوى من كربلاء) وهو منطلق إلى صفين فنادى: أصبر أبا عبد الله أصبر أبا عبد الله أصبر أبا عبد الله بشط الفرات، قلت: وما ذاك قالت دخلت على النبي (ص) رأيت عيناه تذرفان قلت يا نبي الله أغضبك أحد .؟ قال كان عندي جبريل (ع) فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات، قال فقال اتريد أن أشمك من تربته قلَت نعم، قال فمد يده فقبض من تراب فأعطانيها فلم أملك عيني أن فاضتا.

روي عن رجل قال : بعث اليّ الرّضا (ع) رزم ثياب وكان بين ذلك طين فقلت للرّسول : ما هذا؟ قال : هذا طين قبر الحسين (ع) ما يوجه شيئاً من الثّياب ولا هدية الاّ ويجعل فيه الطّين، فكان يقول: هو أمان بأذن الله .

أصبحت مستشفى الإسلام وادي كربله ...الطبيب احسين شبل عقد الوله ... و الطبيب اللي يداوي الناس لو عارض عرض ...لازم اينشده اعله علته و لا بد ايجس النبض....وتربة احسين أبو اليمه مرهم الكل المرض.... الدوه مجان عنده و يربح اليقصد إله .... الله خص احسين بثلاثة خصال و شرفه .... جعل من نسله الأيمه و تربته بيها الشفه ويستجاب الدعا الداعي لو كصد كبته ولفه ... ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة ....الله خص حسين بثلاثة خصال وشرفه ...جعل من نسله الائمة وتربته بيها شفه ... ويستجاب الدعا الداعي لو كصد كبته ولفه ... ويفرج المهموم همه ويحل دوم المشكلة ... لجل ابو اليمة تهلها يا الموالي دمعتك .... ما تروح تياه والرب قدر عليها ملك ... يحفظوها للقيامة بوسط قاروره الك .. هاي من الله كرامه لبن حماي الحمه

والملائك يحضروها لدمعتك يوم الحشر . يم علي وحامي الحمية والحسن وامه الطهر . قدروا لهاذه الدمعة اشكثر يترتب اجر . ولعد صاحبها وكرامة اشكثر عد رب السما .مالها يكولون قيمه ولا ثمنها نقدره . خذوها لبو اليمه الكطع بجدل خنصره . يحضروها لبو اليمة وحين لدموعك يره . يكول الجنة وكرامة الك والمغفرة : يحسين عنك من مشينه , العدوان تشتمت علينه. خوفي يعت كلبك حجينه لو ردت اكول بدوواينه . يزيد شعمل يحسين بينه . تجاس عليه وعلى سكينه نهضله علي وهو رهينه .. لكن شبيده مكيدينه .

الشيخ عبد الحافظ البغدادي