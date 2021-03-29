مجلس حسيني ــ الإسراء والمعراج معجزة أم رؤيا

بسم الله الرحمن الرحيم

{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} (1الاسراء )

الاسراء والمعراج معجزة الاهية خص الله بها نبيه محمد (ص) وهي الحادثة التي سببت له سيلا من الاتهامات . ..ومن المعاجز له شق القمر قال الامام الصادق(ع): «اجتمعوا أربعة عشر رجلاً في النصف من ذي الحجّة، فقالوا للنبي(ص): ما من نبي إلّا وله آية، فما آيتك في ليلتك هذه؟ فقال لهم:"ما الذي تريدون"؟ قالوا :اذا كان لك قدر.!!، فهبط جبرائيل(ع) وقال: إنّ الله يقرؤك السلام ويقول لك: إنّي أمرت كلّ شيء بطاعتك، فرفع رأسه، وأمر القمر أن ينشق قطعتين، فانشق قطعتين، فسجد النبي(ص) شكراً لله. .فقالوا: يعود كما كان؟ فعاد كما كان..

فقالوا: يا محمّد، لقد سحرتنا , ولكن حين تقدم سفارتنا من الشام واليمن فنسألهم ما رأوا في هذه الليلة، فإنّ رأوا مثلما رأينا صدقناك أنّه من ربّك، وإنّ لم يروا مثلما رأينا علمنا أنّه سحر ساحر فأنزل الله تعالى:{اقْتَرَبَتِ السّاعَةُ وَانشَقّ الْقَمَر}». والمعجزة الثالثة المهمة هي الاسراء والمعراج .

**المعروف إن الإسراء هي رحلة أرضية، وانتقال بسرعة غير مألوفة عند البشر ,نُقل فيها الرسول(ص)من مكة إلى المسجد الأقصى سرعة(تجاوزت الخيال) لنقف هنا لتوضيح (السرعة التي تجاوزت الخيال). قول القران: سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى). كلمة سبحان : والتسبيح هو تنزيه الله عن النقص والعجز وهذه لا يستحقها الا الله : السبح: المر السريع في الماء، او الهواء، ذكر القران الكريم التسبيح لمرور النجوم في الفلك (وكل في فلك يسبحون ،هذه الحركة السريعة في الكون بهذا النظام تسمى تسبيح ( يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ).

فالتسبيح: تنزيه الله تعالى.وحين نقول سبحانه يعني له القدرة التي يعجز العقل عن ادراكها . مثال من القران : بين كتاب الله انه وهب عبدا من عباده القدرة على نقل عرش ملكة سبأ من جنوب اليمن إلى فلسطين في غمضة عين: {قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ .قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ )هذا العفريت حدد نقل العرش (بفترة معينة لزمن جلسته تلك)ثم تبين الاية (قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ) هذه القياسات عند الأنبياء والأولياء غير معلومة عندنا بدقتها .لا ندرك الكرامات بتفاصيلها , انما نرى ونسمع النتائج.

حوادث كثيرة .. منها اهل الكهف وفترة نيامهم غير معقولة ,..الذي اماته الله وحماره مائة عام ثم احياه وكان معه طعام لم يتأثر بعوامل البيئة , لم تؤثر فيه البكتريا وهذا خلاف العقل .. ولكنه حدث.. معجزة الطعام من الجنة لمريم (ع) وانه كلما دخل عليها زكريا المحرب وجد عندها رزقا .

يسالها من اين لك هذا الطعام ..؟ لانه في غير موسمه فتقول هو من عند الله .وتبين الاية بشكل واضح, (ما معناه) ان الله تعهّد مريم بالرعاية والرشد والنمو، وهيء لها من يکفل بشؤونها، علاوة علی مائدة تنزل لها من السماء لنقف عند قوله تعالى . «ان الله يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ». ماذا تعني .؟ الرزق بلا حساب يعني السعة والكثرة بحيث يتجاوز الحسابات العامّة، وليس معناه أنّه لا يعرف حسابه أو عدّه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها .

‏- الحقيقة، انها تضافرت لها عوامل الکمال والطهر اكتملت فيها مظاهر الإيمان والإخلاص لله ،فكان المسجد محل تربيتها ، والنبي زکريا الکافل لها، وطعامها من طيب الجنّة، فلا عجب أن تکون ثمرة هذه العوامل مولوداً مثل النبي عيسی(ع). . روى العياشي، عن أبان بن تغلب، عن رسول الله(ص)، كان النبي يكثر تقبيل فاطمة، فعاتبته على ذلك عائشة، فقالت: يا رسول انك لتكثر تقبيل فاطمة؟!.فقال لها: «ويلك لما عرج بي إلى السماء مرّ بي جبرائيل على شجرة طوبى، فناولني من ثمارها فأكلتها، فحول الله ذلك إلى صلبي ، فلما هبطت إلى الأرض واقعت خديجة فحملت بفاطمة :فما قبلت فاطمة إلا وجدت رائحة شجرة طوبى منها».«تفسير العياشي: ج2، ص 212». وهناك روايات عن فاطمة في كتبنا , ولكن يجحد بها البعض لانها فاطمة زوجة علي وام الحسن والحسين عليهم السلام .. نعم كثيرا ما احتاج النبي لطعام فيرسلهم الى فاطمة لانه يعلم ان لديها طعام من عند الله .. دون نساء زمانه .

ومعجزة موسى في العصا امام فرعون والسحرة .. وعبورهم البحر .. لما اشتد العطش في التيه على بني إسرائيل ، التجأوا إلى نبيهم ، نبي الله موسى(ع) فسأل الله تعالى أن يسقيهم (فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتى عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم) .لأتكلم عن تيه بني إسرائيل وما سبب ان يعاقبهم الله بالتيه ..

***ما حدث من بني إسرائيل بعد الخروج: حدث من بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر حوادث عدة، منها الحوادث: طلبهم من موسى أن يجعل لهم صنماً يعبدونه يقول تعالى:( قَالُواْ يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ) لا شك هذا الطلب من بني إسرائيل يدعو للعجب والاستنكار، فقد رأوا من الآيات ما فيه دليل مقنع ولكنهم بعد خروجهم من مصير الغرق او القتل , يريدون عبادة صنم .

والثانية : عبدو العجل:يذكر ابن كثير عن هذه الليالي: "فذكر أن الله تعالى واعد موسى ثلاثين ليلة؛قضاها موسى صائما، فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة، فأمره الله أن يكمل العشرة أربعين". كان موسى بصومه -أربعين ليلة- يقترب من ربه أكثر لأن موسى(ع)ذهب لموعد مع ربِّه. اغتنم السامري غياب موسى عن قومه فصنع لهم عجلاً من الذهب الذي حملوه معهم عند خروجهم من مصر، ودعاهم إلى عبادته، فعبدوه ..فحذَّرهم هارون(ع) ونهاهم عنه ..لكنهم استمروا على عبادة العجل. لما رجع موسى {ع} إلى قومه وجدهم يعبدون عجلا فغضب وتاسف كثيرا فأحرق العجل وذره في اليمِّ، ثم حكم عليهم بأن يقتل عبدة العجل أنفسهم؛ ليتوب الله عليهم. ورُوي في كيفية قتلهم أن يقوم أناس منهم بالسكاكين ومن عبد العجل جلوس، فتغشاهم ظلمة فيبتدئ الواقفون بطعن الجالسين حتى تنقشع الظلمة، فتكون توبة لمن مات ولمن بقي منهم.

**ومنها: نكولهم عن قتال الجبابرة: لما دعا موسى {ع} قومه إلى قتال الجبابرة، وهم قوم من الحيثانيين والفزريين والكنعانيين، كانوا (يسكنون الأرض المقدسة) فخاف بنو اسرائيل منهم وجبنوا,عبر عنها القران بقوله :{فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ}.هنا دعا موسى(ع) ربَّه :قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلاَّ نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ [المائدة:25]، فحكم الله عليهم بالتيه بقوله:" فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الأَرْضِ" فظلوا تائهين المدة التي قضى الله عليهم.

هل كان بيت المقدس مبنيا ليس كما يقول العلمانيون ان المسجد الاقصى لم يبن افي زمن النبي محمد(ص) وغير موجود وقت زول رسالة الاسلام وهذا دليل عندهم ان الاسراء والمعراج كذب.؟ .. اذن متى بني المسجد الاقصى ومن بناه لنطالع الفترات التاريخية التي أكدها القران .

** اطلق لفظ بيت المقدس على المسجد الأقصى والمدينة الّتي يوجد فيها وهي القدس{ وسبب تسمية بيت المقدس}لمكانته عند الله تعالى وعلو شأنه . ورد لفظ الأرض المقدسة في القران عندما طلب موسى (ع)من قومه أن يدخلوا فلسطين: في قوله تعالى: (يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ).. اذن بيت المقدس والارض التي فيها مسجد القبة كان موجودا في زمن موسى. فمن الذي بنى بيت المقدس؟ وما هي. مراحل بناء بيت المقدس .

** يقول القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن ج4 ص138): "اختلف في أول من أسس بيت المقدس، فروي أن أول من بنى البيت الحرام آدم(ع) ، فيجوز أن يكون ولد ادم بنوه من بعده بأربعين عامًا، ويجوز أن تكون الملائكة أيضًا بنته بعد بنائها البيت بإذن الله، هذا لو قبلنا براي ان الملائكة بنت الكعبة . فما المانع ان يبنون بيت المقدس. وهو احتمال قوي.

**أورد ابن حجر في (كتاب أحاديث الأنبياء)إن أول من أسس المسجد الأقصى آدم(ع) وقيل الملائكة، وقيل سام بن نوح(ع)،وقيل يعقوب(ع)واقوى الآراء من قال: إن آدم(ع) هو الذي أسس كلا المسجدين، وذكر ابن هشام في (كتاب التيجان) أن آدم لما بنى الكعبة أمره الله بالسير إلى بيت المقدس وأن يبنيه فبناه ونسك فيه".

اما مرحلة البناء الأولى: قال رسول الله{ص}أنّ أول بيت وضع في الأرض هو المسجد الحرام ـ الكعبة المشرّفةـ ، ثم بني بعده بأربعين سنة المسجد الأقصى في مدينة القدس هذا التاريخ قطعي لأنه ورد عن الرسول(ص).

ولكن اختلاف المؤرخين وقع فيمن تولى بناء المسجد الأقصى تلك الفترة ,(الرّاجح أنّ الله تعالى حدّد مكانه كما حدّد مكان المسجد الحرام)، وقيل أنّ بناء هذين المسجدين أوّل الأمر تمّ من خلال الملائكة أو من قبل آدم(ع). *ومرحلة البناء الثانية :للمسجد كانت على عهد النبي سليمان(ع). لوجود أدلة على ذلك منها الحديث عن النبي{ص} ونصه: (لمَّا فرغَ سُلَيْمانُ بنُ داودَ من بناءِ بيتِ المقدِسِ سألَ اللَّهَ ثلاثاً حُكْماً يطابقُ حُكْمَهُ وملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدِهِ وألَّا يأتيَ المسجدَ من يريدُ الصَّلاةَ إلَّا خرجَ من ذنوبِهِ كيومِ ولدتْهُ أمُّهُ،. ورد في أحاديث عن النبي محمد {ص} أن بناءه كان بعد بناء الكعبة بأربعين عامًا، عن أبي ذر أنه قال: «قلت: يا رسول الله! أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: أربعون سنة».( رواه البيهقي في دلائل النبوة، عن أبو سعيد الخدري، ج2، ص390. صحيح مسلم،

ـــ مرحلة البناء الثّالثة : تمت عندما فتح المسلمون بيت المقدس وقيل أنّ عمر عندما أتاه وجده خراباً مكاناً للقمامة بسبب تسلط الرومان عليه اخذ المسلمون تنظيفه ثم شيدوه بمواد بسيطة.

مرحلة البناء الرابعة :بناه عبد الملك بن مروان : قبل هذاــ هناك حديث غير صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة عن النبي(ص) قال: "لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول والمسجد الأقصى. " بعضهم نسب الحديث للأمام علي(ع). وفي النجوم الزاهرة: 1 / 188: (وسبب بناء عبد الملك للمسجد . أن عبد الله بن الزبير لما دعا لنفسه بمكة كان يخطب في أيام منى وعرفة وينال من عبد الملك، ويذكر مثالب بني أمية وان جد ابو مروان الحكم كان طريد رسول الله ولعينه، فمال أكثر أهل الشأم إلى ابن الزبير فمنع عبد الملك الناس من الحج فضجوا، فبنى لهم القبة على الصخرة والجامع الأقصى ليصرفهم بذلك عن الحج والعمرة فصاروا يطوفون حول الصخرة كما يطوفون حول الكعبة وينحرون يوم العيد ضحاياهم وصار أخوه عبد العزيز بن مروان صاحب مصر يعرف بالناس بمصر ويقف بهم يوم عرفة. في القدس.. وفي كتاب سمت النجوم:(فبنى عبد الملك قبة على صخرة بيت المقدس وكان يحج هو إلى الصخرة (تاريخ دمشق: 37 / 136، استمر منع المسلمين من الحج إلى مكة وتوجيهوا إلى القدس إلى أن قتل عبد الله بن الزبير سنة 73 .

**ــــ صفة الإسراء والمعراج: تحقيق علمي في الاسراء والمعراج: من الحقائق العلمية {أن القوة تتناسب تناسبا عكسيا مع الزمن فكلما زادت القوة قل الزمن} فكيف إذا كانت القوة قوة الله سبحانه ؟ . فآلة الركوب كانت البراق (أتاه به جبريل فكانت تضع حافرها عند منتهى طرفها صلى النبي بالأنبياء إماما في بيت المقدس صعد إلى السماوات العلا, واطلع على أهل الجنة واطلع على أهل النار، راى أهل الجنة يزرعون يوما ويحصدون يوما كلما حصدوا عاد الزرع كما كان قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله يخلف الله عليهم ما أنفقوا}.

سورة النجم: الاسراء والمعراج لا بد ان نضم سورتي الى البعث ما جاء في سورة النجم . ابتدأت بقوله : وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى (1) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى (2) وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى (4) عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى (5) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى (6) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى.. الخ.

كثير من المفسّرين لم يفرّقوا بين «ضلّ» و «غوى» وعدّوا كلاًّ منهما مكملا للآخر، غير ان هذه الاية تبين عصمة النبي تماما . كلمة الضلال هو أن لا يجد الإنسان طريقاً إلى هدفه،" نقول ضل الطريق" اما الغواية هي أن لا يخلو طريقه من إشكالات, فلا يكون مستقيماً. فالضلال من لا يعرف طريقه الى الفكرة الالهية كالكفر.. اما الغواية اشهرها حالات الفسق التي تجعل الانسان داخل دينه ولكنه يجد عراقيل في معرفة حقيقة الدين يقول الراغب الاصفهاني في الغي: انّه الجهل الممزوج بالاعتقاد الفاسد. (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم).

يقول امير المؤمنين(ع): إن جعلت دينك تبعا لدنياك، أهلكت دينك ودنياك، وكنت في الآخرة من الخاسرين، إن جعلت دنياك تبعا لدينك أحرزت دينك ودنياك وكنت في الآخرة من الفائزين . قيل للامام الحسن صف لنا عليا..؟ قال: ما عرض عليه امران احدهما لله والاخر لنفسه الا اختار الذي لله على الذي لنفسه ..بناءً على ذلك (الضلالة معناها مطلق الجهل)اما الغواية هي جهل ممزوج بعقيدة فاسدة . .... فاراد الله بهذه العبارة أن ينفي كلّ نوع من أنواع الإنحراف والجهل والضلال والخطأ عن نبيّه (ص) ويرد ما وجّهه أعداؤه إليه من تّهم...وللتأكيد على هذا الموضوع فإنّ القرآن يضيف قائلا: (وما ينطق عن الهوى).

ورد في بعض الرّوايات من أنّ المراد بالنجم هو شخص النّبي والمراد من هوى هو نزوله من السماء في ليلة المعراج، ويعتقد بعض المفسّرين أنّ جملة (ما ضلّ صاحبكم) نفي الجنون عنه(وما غوى) تعني نفي الشعر عنه لأنّه ورد في سورة الشعراء قوله تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون) (أي الشعراء من أهل الدنيا)أمّا جملة(وما ينطق عن الهوى) تعني نفي الكهانة، والكهنة أفراد يعبدون الهوى. كاهن : الذي يقضي للناس ويدعي معرفة بالغيب.. وكاهن : عند اليهود :الذي يقدم الذبائح والقرابين. وعند النصارى من وصل إلى درجة الكهنوت. والكاهن هو رجل الدين الذي يعرف اسرار الكنيسة السبعة. وهي ان يصل الكاهن الى معرفة سر التوبة وسر الزواج وشفاء المرضى وغيرها . ثمّ تأتي الآية التالية لتصرّح: (إن هو إلاّ وحي يوحى).فهو لا يقول شيئاً من نفسه، ليس القرآن من نسج فكره! بل كلّ ما يقوله من الله، والدليل على هذا الإدّعاء كامن في نفسه. فالتحقيق في آيات القرآن يكشف بجلاء أنّه لن يستطيع إنسان مهما كان عالماً ومفكّراً ـ أن يأتي بكلام غزيرالمحتوى كالقرآن،

** وقوله:(عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى): علمه جبرائيل القران ( شَدِيدُ الْقُوَى ) أي شديد الأسباب.. اما راي الشيعة )والنجم إذا هوى " المراد بالنجم هي النجوم , وقيل القران لانه نزل منجما . أي منفردا بحوادث.

إن معجزة الإسراء والمعراج حقيقة ثابتة بالكتاب والسنة، وقد أثبت النبي (ص)صدق حديثه عن هذه المعجزة بأدلة واضحة أخرست ألسنة أهل مكة، وأفحمتهم، ومن ذلك: وصفه المسجد الأقصى وصفا دقيقا، فكان هذا الوصف دليلا على صدقه، ودلل على انه في حال اليقظة لا المنام، وبالبدن والروح لا بالروح فحسب...

راي الحسن البصري وهو من منظري مدرسة الصحابة : قال :سالوه هل كان الإسراء يقظة أو رؤيا منامية؟ وهل كان الإسراء بالروح والجسد أو بالروح فقط؟ قال: ظاهر الأخبار تدل على أن الإسراء والمعراج كان يقظة وهو قول جمهور علماء السنة، وما نقل عن الحسن البصري سألوه عن قوله: وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيا.. قال هذه الآية رؤيا منام رآها ،ولكن الإسراء كان بالروح والجسد، واحتجوا بظاهر الأدلة الواردة في ذلك. لكن راي الاسراء بالرؤيا نقلوه عن معاوية وعائشة "أن الإسراء كان بالروح فقط . أجاب أن معاوية كان يوم الإسراء مشركاً، وعائشة طفلة لم تكن زوجةَ للنبي. "اما كلمة قاب قوسين او ادنى" المعنى: فكان البعد قدره قوسين أو قدر ذراعين أو أقرب من ذلك. غير ان النص الذي اختلفوا عليه . قوله تعالى: راي يقول راى الجنة والنار .. راي اخر يقول راى السماوات وملكوت الارض والانبياء ..ورد في صحيح مسلم عن مسروق قال : " كنت عند عائشة فقالت : ثلاث من تكلم بواحدة منهن ، فقد أعظم على الله الفرية . قلت : ما هن؟ قالت : من زعم أن محمدا يعلم الغيب فقد كذب . ومن زعم أن محمدا كتم شيئا فقد كذب ، ومن زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ، فقلت : يا أم المؤمنين : ألم يقل الله تعالى ( وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أخرى ) فقالت : أنا أول من سأل رسول الله{ص}عن ذلك فقال : " لا ، إنما هو جبريل ، لم أره على صورته التى خلق عليها سوى هاتين المرتين . رأيته لما هبطا من السماء سادا ما بين السماء إلى الأرض " . مفسر اخر يقول كانت عائشة طفلة متى كانت اول من راته بعد الاسراء.

الشيخ محمد متولي الشعراوي يقول : هل راى الله جهرة .. لا اقول ذلك .اذن ماذا راى وما هي ايات ربه , وليس ربه ولا جبرائيل الذي لم تكن له تسمية اية في القران , اذن ماذا راى ..؟. عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله{ص}(لمَّا عُرج بي إلى السماء رأيت على ساق العرش مكتوباً: لا إله إلاَّ الله، محمّد رسول الله، أيَّدته بعلي ونصرته، ورأيت اثني عشر اسماً مكتوباً بالنور فيهم علي بن أبي طالب وسبطيه وبعدهما تسعة أسماء والحجَّة المهدي يتلألأ بينهم، فقلت: يا ربّ أسامي من هؤلاء؟ فناداني ربّي جل جلاله: هم الأوصياء من ذرّيتك، بهم اُثيب واُعاقب)(11بحار الانوار)

وردت روايات عند الامامية حين يظهر الامام المهدي يتوجه لزيارة جده الحسين {ع} فيقف امام الضريح ويخاطبه السلام عليكم يا جداه .السَّلَامُ عَلَى الشَّيْبِ الْخَضِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الْخَدِّ التَّرِيبِ‏، السَّلَامُ عَلَى الْبَدَنِ السَّلِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الثَّغْرِ الْمَقْرُوعِ بِالْقَضِيبِ، السَّلَامُ عَلَى الْوَدَجِ الْمَقْطُوعِ، السَّلَامُ عَلَى الرَّأْسِ الْمَرْفُوعِ،السَّلَامُ عَلَى الْأَجْسَامِ الْعَارِيَةِ فِي الْفَلَوَاتِ، ثم يتقدم الى القبر الشريف ويخرج جسد عبد الله الرضيع .

ايده يمدها بالكبر ضنوة المبرور .. من صوب نحر حسين ولا دمومة تفور .. يطلع رضيعه اللي بالسهم منحور.. يطلع رضيعه اللي انذبح بالغاضرية

وتطلع الجثة بلا راس .. ويموج وادي كربلا من ضجة الناس .. ويمشي ابو صالح المهدي لكبر عباس .. يوكف على ذاك البطل حامي الشريعة ..

ومن الضريح يكوم حماي الوديعة ... ويشاهدون الناس كفينه كطيعه .. وتزيد ضرب الروس وتزيد الفجيعة .. وتصير ضجة توصل السبعة العلية

راعـي الـثار ما يظهر علامه ◕◕◕◕ ويـنـشر لـلـيتانونه عـلامه

نـسه بـمتون عـماته عـلامه ◕◕◕◕ ابضرب اسياط زجر وجور أميه