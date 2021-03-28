الصفحة الإسلامية

الولادة والغيبة والظهور..حقيقة واحدة


 

عبد الحسين الظالمي ||

 

 وجود المصلح وظهوره  في نهاية الزمان ضرورة  تقول  بها اغلب الشرائع والاديان  وتنسجم مع العقل والوجدان  وتعتبر ضرورة من ضرورات العدل بعد ان يعم الظلم والفساد في البر والبحر .

قد يختلف البعض في تفاصيل الظهور او شخص المنقذ من حيث الوجود او الولادة لاحقا  . فيما يذهب اتباع اهل بيت الرسول الى ولادة  الامام المنقذ  وانه حي يرزق ولكن لحكمة من الله وامتحان القلوب اخفى الله شخصه المقدس عن عيون البعض في ما يسمى بالغيبة  الكبرى بعد ان امتحن العقول بالغيبة الصغرى   وهو الأمام الثاني عشر من ائمة اهل بيت الرسول  الامام  محمد ابن الإمام الحسن العسكري  ابن الامام الهادي  الملقب  بالامام المهدي عج  وهذا ما اشارت  اليه احاديث الرسول و احاديث الائمة  سلام الله عليهم واشهرها حديث الرسول (قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلّم ) : ( الأئمة بعدي اثنا عشر أولهم أنت يا علي وآخرهم القائم الذي يفتح الله عزوجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها )  كمال الدين ص ٢٦٧ .

الولادة حجة على البشر ودرءا  لقول القوم سابقا ولاحقا  بتصوير الرسل   انهم  ملائكة  وليس من البشر  ورد القران عليهم انه بشر مثلكم ياكلون ويشربون . وهو حجة الله في الارض وامان لها حتى لا تسيخ باهلها  او تكون لهم حجة على الله  بعدم وجود المنذر والمبشر .

واما  طول العمر والبقاء حيا فذلك ليس على الله بصعب  مستحيل بل هو مجرد  جملة من سبعة حروف ( كن فيكون )  وهو الخالق والمصور وبيده مقاليد الامور يخلق مايشاء  بيده الحياة والموت ومن ينكر حقيقة بقاء الامام حي انما ينكر على الله قدرته وتصرفه بالكون ، والانكار انما ينحصر في عقول البعض لقصورها عن ادراك حقيقة الايمان بالله وقدرته على التحكم بخلقه كيف يشاء !.

الولادة حجة على البشر  والغيبة حجة على البشر والظهور حجة ،وكل الامور الثالثة انما هي امتحان لذوي الالباب   وثلاثة سلسلة مترابطه  محكمة الغايات  وهما حقيقة واحده ولادة وغيبة وظهور .

الولادة استمرار للنور محمد والمحمد في الوجود المادي  والغيبه استمرار لتوطين ذوي الالباب  في الامور الغيبية ، والظهور امل تنشده الارواح المظلومة

بعد ان اخذ منها الظلم والقهر مأخذه  وهي ضرورة من ضرورات العدالة الدنيوية وحقيقة عقلية تثبت الحجة على البشر ورحمة الله في اخر الزمان ، وهي دليل حب الله لعباده حتى لا يكون اغلب من خلق وقودا للنار بل من مقتضيات رحمته جعل الظهور فرصه لتعود النفوس الى حيث اراد الله ان تكون خاتمتها  خير  وان يملىء الجنة بهم بعد ان تمتلىء قلوبهم توبة واستغفار

على يد ابن  رسول الله محمد صل الله عليه واله وسلم  الامام الحجة ابن الحسن  عج  لذلك سميه بالمنقذ . اللهم عجل فرج وليك بحق محمد والمحمد .

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