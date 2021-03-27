عاجل : اجواء مشحونه تعيشها كربلاء المقدسة وانتشار امني كثيف
الصفحة الإسلامية

بلسم الجراح معرفة كيف نكون إنسان.


  

هشام عبد القادر ||

 

اليوم العالم يرى ولا يسمع ويعلم ولا يحق الحق إلا من رحم ربي .  عندما نرى ولا نسمع الأنين لشكوى المظلومين هذه نهاية لأنفسنا حكمنا على أنفسنا بالهلاك .. فما اعظم القلب السليم الذي يسمع ويعقل ويبصر ويدرك ويفقه ويعلم ويحتوي الصفات الإنسانية ليكون إنسان باحث على الإنسان الكامل بالوجود . نحن نفتقر لمعرفة بلسم جراح القلوب .  ينقصنا البحث الحقيقي للحقيقة الكاملة مثلما بحث نبي الله إبراهيم عليه السلام عن الحقيقة ليعرف الناس معاني البحث وهو يعلم إن الحقيقة هي الوحدانية لله وحده ولكن ليعرف الناس جيل بعد جيل كيف الوسيلة والطريقة للبحث للوصول عن قناعة لما رئى القمر قال هذا ربي وايضا النجوم والكواكب حتى رئى الشمس قال هذا اكبر هذا ربي ليس المقصود الشرك أو الجهل إنما ماهو حاصل علينا في عالمنا هذا نرى العالم أو الرئيس أو الزعيم أو الملك أو الحاكم أو الشيخ الخ نقول حكومة هذا من ستنجينا ولما نرى كل العالم هناك قصور لا يوجد كمال هناك إختلالات لم نصل للحقيقة الكاملة من الذي سيخلص العالم بأسره دون قصور .  لذالك علينا أن نرسم الطريق نكون في حالنا وعالمنا هذا إنسان يتعايش مع بقية المذاهب والديانات بشرط الحرية ورفض الظلم ونبحث عن المخلص الحقيقي عن قناعة من يعلم ما كان وما يكون وارث علوم الأنبياء والرسل عليهم السلام الذي محله في القلب السليم قبلة للإنسانية يعالج كل قضايا الأمة . وما علينا إلا الوحدة نحن جميعا تحت خط واحد أو على خط واحد الصراط المستقيم الذي ندعوا الله في كل يوم بالفاتحة فاتحة كل شئ يهدينا الصراط المستقيم والصراط كامل لا يوجد فيه نقص أو خلل والحمد لله رب العالمين

ـــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
حَرْفُ الانتظارِ المقدسِ..
بلسم الجراح معرفة كيف نكون إنسان.
♦️ كن ممهدا و ليس منتظرا فقط ♦
بالفيديو ... نبذة عن بعض مؤلفات ابناء الامام المفدى السيد علي السيستاني
الشيح جلال الدين الصغير : ليلة النصف من شعبان أقبلت بعطاءاتها الربانية العظيمة، فهل من متعطش لرحمة الله؟
ثقافة من القران / ٤
حقيقة مسجد جمكران في ضوء المصادر التاريخية
بعض علامات الظهور الشريف المتحققة :
مرحلةُ التقوى ..
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الفارق بين القربان الإبراهيمي وبين القربان الفاطمي
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.28
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك