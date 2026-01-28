الصفحة الإسلامية

زواج الامام الحسين {ع} من شهربانوا في زمن عمر كذبة لا تصمد امام الحقائق


 

 

مرت قبل ايام مناسبة ولادة الامام زين العابدين{ع} وذكر الخطباء والمشايخ كالعادة رواية تاريخية غير دقيقة ان السيدة شهربانو كانت من اسرى معركة القادسية حيث تم اسر بنات كسرى يزدجر وفي قصة درامية ان عمر زوج ولده عبدة اللفه واحدة منهن فاولدت له سالم والاخرى زوجها من محمد بن ابي بكر فولدت له القاسم . والثالثة زوجها للامام الحسين{ع} فولدت الامام زين العابدين{ع} . قصة تم حياكتها بكذب واضح.

اولا: في تاريخ الطبري نقلا عن الإمام الباقر (ع) أن الإمام علي (ع) تزوج السيدة فاطمة الزهراء (ع) في السنة الثانية للهجرة بعد غزوة بدر،

ثانيا : ولد الامام الحسن{ع} في السنة 3 هـ. في المدينة المنورة. وهو اول اولاد فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب عليهما السلام..

ثالثا : ولد الامام الحسين{ع} بالمدينة في الثالث من شعبان في السنة الرابعة من الهجرة رابعا: مَعْرَكَةُ القَادِسِيَة، بين المسلمين وفارس وقعت في 13 شعبان سنة 15 هـ .. وبهذا لا يتمكن الحسين{ع} من الزواج في وقتها لان عمره الشريف 11 احد عشر سنة. ولادته سنة اربعة والمعركة سنة 15 فيكون عمره احد عشر سنة وهو عمر لا يصح به الزواج.

عمر الامام زين العابدين{ع} في كربلاء 22 اثنان وعشرون سنة وهذا ثابت وواضح لا لبس فيه أي انه ولد سنة 38 هجرية في زمن جده امير المؤمنين{ع} في الكوفة فلو تزوج الامام الحسين{ع} في زمن عمر فان زوجته لم تنجب لفترة من 15 الة 38 بحدود 23 سنة . بينما الحقيقة ان الحسين{ع} تزوج من شهربانو في زمن ابيه في الكوفة روى جمع من المؤرخين والرواة أن أمير المؤمنين (ع)لما ولي الخلافة أرسل حريث بن جابر والياً على جانب من المشرق فبعث إليه بابنتي يزدجر بن شهريار فنحل شاه زنان إلى ولده الحسين (ع)فولدت له الإمام زين العابدين (ع) سنة 38 هـ ونحل الأخرى إلى محمد بن أبي بكر فولدت له القاسم، الفقيه المشهور..

 

 

زواج الامام الحسين {ع} من شهربانوا في زمن عمر كذبة لا تصمد امام الحقائق
