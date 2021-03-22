بعض علامات الظهور الشريف المتحققة :

وكالة أنباء الانتظار

:1_فتنة الشام وخرابها(تحققت )

قال: حدثنا نعيم، حدثنا ابن المبارك وعبد الرزاق عن معمر عن رجل عن سعيد بن المسيب، قال:(تكون فتنة بالشام، كأن أولها لعب الصبيان، كلما سكنت من جانب طمت من جانب ) الملاحم والفتن لابن طاووس ج1 ص127

:2-دخول #الرايات_الصفراء الى الشام واختلاف الرمحان (وقد تحققت بدخول حزب الله لسوريا)

عن الامام علي(ع):(إذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ، لَمْ تَنْجَلِ إلاّ عَنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ اللّهِ. قِيلَ: وَمَا هِيَ يا أَميرَ الموَمنين؟ قالَ: رَجْفَةٌ تَكُونُ بالشَّامِ، يَهْلِكُ فِيها أَكْثَرُ مِنْ مائَةِ أَلْفٍ، يَجْعَلُها اللّهُ رَحْمَةً للمُوَْمِنينَ وَعَذَاباً عَلى الكافِرين َ. فَإِذَا كانَ ذَلِكَ، فَانْظُرُوا إِلى أَصْحابِ البَراذِينَ الشُّهبِ المحذُوفَة ِ، والرَّايَاتِ الصُّفْرِ، تُقْبِلُ مِنَ المَغْرِبِ حَتَّى تَحُلُّ بِالشّام، وَذَلِكَ عنْدَ الجَزَعِ الاَكْبَـرِ والمَوتِ الاَحْمَرِ)

::3_رجفة الشام(تحققت بالضربة النووية لجبل قاسيون بتاريخ 5/5/2013 )

قال أمير الموَمنين علي بن ابي طالب عليه السلام : (إذَا اخْتَلَفَ الرُّمْحَانِ بِالشَّامِ، لَمْ تَنْجَلِ إلاّ عَنْ آيَةٍ مِنْ آياتِ اللّهِ. قِيلَ: وَمَا هِيَ يا أَميرَ الموَمنين؟ قالَ: رَجْفَةٌ تَكُونُ بالشَّامِ، يَهْلِكُ فِيها أَكْثَرُ مِنْ مائَةِ أَلْفٍ، يَجْعَلُها اللّهُ رَحْمَةً للمُوَْمِنينَ وَعَذَاباً عَلى الكافِرين َ)

::4-تأسيس دولة في إيران ممهدة للامام المهدي (عج)(تحققت)

عن رسول الله صلى الله عليه وآله سلم: [يخرج ناس من المشرق فيوطِّئون للمهديِّ] أي يمهِّدون لظهوره.

وعن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: [رجل من أهل قم يدعو الناس إلى الحقِّ، يجتمع معه قوم قلوبهم كزبر الحديد، لا تزلُّهم الرِّياح العواصف، ولا يملّون من الحرب، ولا يجبنون، وعلى الله يتوكَّلون، والعاقبة للمتَّقين]

وكذلك جاء في رواية تصف حركة الخراساني( تخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنصب بإليلياء القدس) " الملاحم والفتن، ص 43

:5-هدم في جدار مسجد الكوفة (تحققت سنة 2013 )

حيث جاء في رواية الحسين بن المختار التي يرويها الشيخ النعماني رضوان الله عليهما بسند صحيح عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: ((إذا هدم حائط مسجد الكوفة من مؤخرة مما يلي دار ابن مسعود فعند ذلك زوال بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه))

::6- خروج أصحاب الدولة النواصب (ولد العباس) شعارهم السواد وراياتهم السواد وهم كفار ويمثلون دولة كافرة ناصبية معادية لشيعة أمير المؤمنين عليه السلام (تحققت بخروج داعش) .

::7-يموت حاكم الحجاز واسمه( عبدالله) ويختلف بعده حُكام الحجاز على الحكم مما يؤدي الى ذهاب ملكهم(تحققت)

عن الإمام الصادق (عليه السلام) : (من يضمن لي موت عبد الله أضمن له القائم - ثم قال - إذا مات عبد الله لم يجتمع الناس بعده على أحد ولم يتناه هذا الأمر دون صاحبكم إن شاء الله, ويذهب ملك السنين ويصير ملك الشهور والأيام, فقلت: يطول ذلك! قال: كلا) :(الغيبة للشيخ الطوسي ص447).

وعن الإمام الباقر عليه السلام قال:(يملك بنو فلان فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم ، فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل الشرق وأهل الغرب ، نعم وأهل القبلة ، ويلقى الناس جهداً شديداً مما يمر بهم من الخوف ، فلا يزالون بتلك إلى الحال حتى ينادي المنادي من السماء فإذا نادى فالنفر النفر). (البحار 52 ص 235 )

:8- مقتل النفس الزكية بظهر الكوفة مع سبعين شخص .حيث روى الشيخ المفيد -قدس الله نفسه-عن اهل البيت عليهم السلام انهم قالوا((تُقتل نفسٌ زكيَّةٌ بظهر الكوفة، في سبعين من الصالحين))

(تحققت )

::9- انتشار الجيش التركي والرومي في البلاد العربية(تحققت بانتشار الاتراك والامريكان والروس في سوريا والعراق وليبيا وقطر )

عن عمار بن ياسر أنه قال : (( إن دولة أهل بيت نبيكم في آخر الزمان ، ولها أمارات ، فالزموا الأرض وكفوا حتى تجيء أمارتها ، فإذا استثارت عليكم الروم والترك ، وجهزت الجيوش ،))

المصدر : كتاب الغيبة للطوسي

بقيت علامات اساسية وهي

خسف #حرستا في دمشق و مارقة الاكراد في سوريا ، والحرب العالمية ، وخروج #السفياني و #اليماني و #الخراساني ومعه قائد جيشه شعيب بن صالح التميمي، وصيحة #جبريل في شهر رمضان .

وهي ستتحقق قريبا ان شاء الله .