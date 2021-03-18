الصفحة الإسلامية

ابى الفضل مرآة من عرف الحسين ..


 

مازن البعيجي ||

 

كم تعدّدت القصص وتعدّدَ من يرويها بألوان من الطرح واختلاف طرق مُتناوليها، وكم زخر التاريخ ما قبل الإسلام وبعده في بيان قيمٍ عليا متعددة تفردت بها رجال عظماء على طول خط البشرية! لكننا حينما نجد امثال هذه المُثُل والقيم تتعدى حدود ماوراء تلك القيم لتجدها في شخص كأبي الفضل العباس "عليه السلام" وقد كان في مثل العصمة الصغرى بما حوى واختزل كيانه اليقظ والواعي عنوانا لمن عرف قيمة الحسين "عليه السلام" حق المعرفة، لتصل تلك المعرفة الى درجة الذوبان والانصهار!! ليس الدافع الأخوّة النسبية التي جمعتهما ،لا، فلقد تعدى الأمر ليصبح الموت لأجله كما الشهد في فمه ، وذلك لأنه الجنديّ المطيع الذي أطاع وليّ امره بعقلٍ عارف لله ولرسوله ولأمير المؤمنين وماحكم به الشرع ووجّه له المعتقد في معرفة التكليف اتجاه المعصوم مفترض الطاعة، فكان ذلك الإنموذج العجيب والحامل لكل أنواع الفضائل، حتى اصبح عنوانا الإباء وسيد الوفاء وأمير الإخاء!!

لم يأتي ذلك كونه ابن المعصوم واخ المعصومين او لأنه تربى في بيت العصمة ، انما زيدَ على ذلك حجرُ  تلك الام العظيمة البدوية التي زقّت له من عمق الفضائل والقيم ما صيّره شاخصا عليه، فزادت على فضلِ أصلهِ فرعا وكانت له دعامة فهي الوعاء الطاهر الذي كان أهل لحمل فرع الإمامة والحجر الذي ربّى، والقلب الذي غذّى،  فكان العباس وسيبقى الى يوم الدين أبن البدوية عريقة الاصل كما هو ابن عليّ صنو النبوة وأصل الإمامة

العباس، منارة الفضل ومهوى العشق والغرام، ومؤسس الإباء، وحامل القِربة!

قربة لم تكن لحمل الماء، بل لحمل الحياة وكل ما يُديمها، حمل الكرامة بعنفوانٍ وحرص وحمية وشجاعة وجمال وإحساس قلّ نظيره على امتداد الوجود، لم يعرف فقهاء اللغة على مر التاريخ معاني ماوراء "القربة" لسبب بسيط. لانها ليست مفردة لغوية، إنما تجليات ملكوتية لا يفقهها إلا من عرف معاني الحب والهيام، ليكون يوم الطف شاهدا على تلك المعرفة لتعكس مرآة العباس عشق الحسين في قصة الإخاء والوفاء، لانه مضى على بصيرة من أمرهِ حتى عرف الحسين  وليّ أمره قبل ان يكون أخيه، فجاءت الشهادة له صادحة كلما زاره موالٍ ومحب الى يوم القيامة

(فَنِعْمَ الصّابِرُ الْمُجاهِدُ الْمُحامِي النّاصِرُ، وَالأَخُ الدّافِعُ عَنْ أَخيهِ، الْمُجيبُ اِلى طَاعَةِ رَبِّهِ، الرّاغِبُ فيـما زَهِدَ فيهِ غَيْرُهُ مِنَ الثَّوابِ الْجَزيلِ وَالثَّناءِ الْجَميلِ، وَأَلْحَقَكَ اللهُ بِدَرَجَةِ آبائِكَ فِي جَنّاتِ النَّعيمِ)

البصيرة ان لا تصبح سهماً بيد قاتل الحسين ومنه يسدده على دولة الفقيه ..مقال قادم نلتقي..دمتم)..

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ابى الفضل مرآة من عرف الحسين ..
السيف السقّاء..سردية أمة
ثقافة من القران الكريم/ ٣
المناجات الشعبانية..
المرأة بين الإسلام وباقي الشرائع
تخيل أن الثالث من شعبان بلا حسين..
ولادة النور.. لم نعد نحتفل خلسة!!
ثورة الحسين ليست بعشرة أيام، ويزيد ليس إسما لشخص..!
قافلة شعبان المباركة تسير باتجاهنا لتستثمرها
ثقافة من القران الكريم/ ٢
الاكثر مشاهدة في (الصفحة الإسلامية)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1754.39
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
علي غالب عجيل : الخريجين القدامى الشريحة المضلومة التي اهملت وظلمت من قبل قوانين وضوابط تعسفية ماانزل الله بها من سلطان ...
الموضوع :
الخريجون معاناه وظلم واستبداد
ميثاق حمدان طالب : السلام عليكم ... اني المواطن ميثاق حمدان طالب اقدم لكم طلب شكوى لمصرف العقاري في النجف الاشرف ...
الموضوع :
شكوى الى مكتب السيد المفتش العام في وزارة المالية المحترم
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها ...
الموضوع :
وفاة وكيل المرجعية العليا في قضاء النعمانية بسبب تداعيات الاصابة بفايروس كورونا.
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهار المطهرين عليهم افضل الصلاة والسلام ان ...
الموضوع :
العميد قاآني: صوت تكسير عظام الأميركيين سوف يسمع في الوقت المناسب
حسين جاسم علي : اسال الله العلي القدير ان يحفظك ويرعاك ويجعلك خيمه للمسلمين اجمعين امين يارب العالمين ونحن في العراق ...
الموضوع :
آية الله العظمى المرجع الكبير الشيخ الوحيد الخراساني: أثبت شيعة العراق أنهم لو كانوا مع الحسين عليه السلام لأجابوا دعوته
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ,,نبارك للامام الحجة المنتظر عجل الله فرجه الشريف صلوات الله وعلى اله الطيبين الطاهرين المظلومين ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غداً غرة شهر شعبان
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله كل نفس ذائقة الموت (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ...
الموضوع :
وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .
رسول حسن..... كوفه : كل التقدير والاحترام للديك الذي وقع ضحية تلاطم امواج الغضب والقهر والظلم وجزاك الله خيرا على هذه ...
الموضوع :
موائد الحاكمين السحت الحرام الذي يدخل في البطون نارآ
رسول حسن..... كوفه : احسنت المقال في بيان الحال ونسال الله ان يخيب ظنهم ومسعاهم ...
الموضوع :
الحشد الشعبي..ورقة التوت الأخيرة
رسول حسن..... كوفه : اوافقك ياسيدي في كل ماذكرت من عموميات ولكن اثارني شيئ واحد عندما جئت بالهوسه المعروفه تاج... تاج ...
الموضوع :
ألواح طينية..ثمة إله أسمه الوطن..!
فيسبوك