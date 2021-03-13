الصفحة الإسلامية

وفاة العلامة السيد رضي الدين المرعشي من علماء الحوزة الدينية .


انتقل الى رحمة الله تعالى سماحة آية الله السيد رضي المرعشي وسيشيع جثمانه الطاهر غداً يوم الاحد في الساعة التاسعة صباحاً من جامع السيد السبزواري (قدس سره) نرجو من الاخوة المحبين الالتزام بالتعليمات الصحية ولكم الاجر والثواب.

الراحل السيد رضي الدين المرعشي في سطور :

-ولد في النجف الأشرف في ٧ /ربيع الأول /١٣٥٦ هـ. 

-دخل إلى الحوزة العلمية عام ١٣٦٦ هـ وكان من أساتذته :

-السيد محسن الحكيم

-السيد أبو القاسم الخوئي

-والده السيد جعفر المرعشي. 

-الشيخ حسين الحلي. 

-السيد روح الله الخميني. 

-السيد محمد تقي القمي. 

-من مؤلفاته :

 تقريرات السيد الخوئي في الفقه، ٣٠ مجلداً.

-كان امام الجماعة ظهراً في جامع الشيخ الأنصاري، وفي ليلة الجمعة في العتبة العباسية المقدسة.

-لبى نداء ربه في يوم السبت ٢٨ / رجب / ١٤٤٢ هـ.

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