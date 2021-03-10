رنة الأصفاد..رسالة شكوى إلى الإمام موسى بن جعفر"ع"

علي السراي ||

مازالت رنة أصفادك تُسمع في حلق القيود ومازال هارون يحكمنا..يغدرنا... يتآمر علينا... ويوردنا مهالك الورد المورود

ومازالت جوقة كلاب الكرسي تعيث فساداً.… تسرقنا.. تخوننا... تبيعنا.... تجيد اللعب على الاوتار وتضحك من خلف الاسوار تحميها حِرابٌ وجنود

ومازال الصمت يسربلنا... يقيدنا... يفتك بنا... يثقل خطانا ويهمس في آذاننا باب الحرية موصود موصود موصود

انتخابات تأتي وأخرى تذهب وأخرى تأتي وأخرى تذهب

وأهزوجة تغيير وتغير وتغير وسعير حلاوة مسعورٍ معسول بوعود فوعود ووعود

شعب نائم لم يستوعب الدرس ولصوصٌ رشيقة تجيد رقص البالية بقوام طويلة وأطراف ذي قفازات حريرية ملساء ناعمة خفية سحرية تعرف طريق الدولار والدينار وتجيد تسلق جدران مطارات وتعبر أسلاك وحدود وتعرف ومتاهات التحويل والتبديل والتضليل وشراء عقارات في دبي ولندن وموناكو بل وحتى هوليود ورغيد عيش مغمس بمعاناة شعب مازال يترنح في حلبة تتصارع فيها ثيران أحزاب وتيارات وخاوات وأتاوات وتنزوي فينا كزوي القرود بين فاسد ورعديد وخبل وعدو مجهول لدود... وحينما تهدأ تلك الثيران وترتوي من زمزم خزينة الشعب يذهب الفقراء لإتقاط فتات طعام وكسرات خبز عُجن بذلة عجاف قمح بمنجل آهات محصود...

سيدي... فكم وكم من قيود كُبل بها هذا الشعب وكم قيد لاخوة يوسف يخفي تحته قانٍ يصرخ الظليمة الظليمة من ذوي القربى ومن بيده قياد الناس غبي خاسىء غشوم حقود...

سيدي... مازال الشعب يعيش مظلوميتك وتقرع في آذانه رنة أصفاد حلق القيود فمتى الفرج وذلك الوعد الموعود ؟ ... لعن الله هارونك وهاروننا وكل هارون تسنم قياد هذا الشعب وخان الله والامانة ولم يوف بالعهد المعهود.. والسلام عليك سيدي يوم ولدت ويوم استشهدت ويوم تبعث حيا وما زال الشعب ينتظر من يكسر له حلقات أصفاد القيود....