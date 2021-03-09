طول عمر الامام المهدي والكيل بمكيالين.

💠 ضمن روايات الملاحم والفتن وما ورد من أخبار نرى أن المهدي ليس وحده طويل العمر ، بل أن هناك من هو أطول منه عمرا. والجميع يعرف أن الخضر والمسيح والياس وإيليا ويوشع وملكي صادوق والدجال ، والجساسة وغيرهم ابقاهم الله أحياء لكي يُتم اختباره للناس. لمن يتبعون ولمن ينقادون وخلف من يركضون في عملية غربلة وتمحيص تتحكم فيها ارادة الإنسان نفسه.ففي أحاديث التمحيص والغربلة قال الامام الباقر (ع) بعد أن سألوه : متى يكون فرجكم؟ فقال : هيهات هيهات لا يكون فرجنا حتى تُغربلوا ثم تُغربلوا ثم تغربلوا، حتى يذهب الكدر ويبقى الصفو).(1) ولربما هذا هو السر في ابقاء بعض شخصيات يوم الظهور أحياء.



💠 ولعل اكثر من أولع بذكر طويلي الأعمار من رموز الشر والإجرام هي مصادر اهل السنة والجماعة ، هؤلاء الذين يُشنّعون على الشيعة قولهم بأن المهدي حيٌ يُرزق، فيُنكرون ذلك ويسخرون ويتندرون ، ولكنهم من جانب آخر يقولون بأن هناك شخصيات بلغت اعمارهم إلى اليوم ألوف السنين وأن الله ابقاهم أحياء ومد في أعمارهم.

💠 مما يرويه أهل السنة في مختلف مصادرهم ويعتبرونهُ من المسلمات لابل ذكروه في اصح كتبهم وجزموا بصحته هو الروايات التالية.

💠 عن ابن عمر بن الخطاب نقلا عن رسول الله (ص) قال : (رأيت عند الكعبة رجلا آدمَ سبطَ الرأس، واضعاً يده على رجلين، فسالت : من هذا؟ قالوا : عيسى ابن مريم، ورأيت وراءهُ رجلا أحمر، جعد الرأس، أعورَ عينِ اليمنى، أشبهُ من رأيتُ به ابنُ قَطنٍ، فسألتُ: من هذا ؟ فقالوا : المسيح الدجال).(2).

💠 وفي خبر الجساسة نقلوه عن رسول الله (ص) قال : (اخبرني تميم عن رجل كان في جزيرةٍ فإذا أنا بامرأة تجر شعرها، قال من أنت؟ قالت : أنا الجساسة، اذهب إلى ذلك القصر، فأتيتهُ، فإذا رجلٌ يجرُ شعرهُ مسلسلٌ في الأغلال ينزو فيما بين السماء والأرض، فقلت من أنت؟ فقال : أنا الدجال).(3)

💠 وفي كتاب جغرافيا الوهم تأكيد على خبر الدجال والجزيرة فيقول هي : (جزيرة برطابيل، قريبة من جزائر الزنج، قال ابن الفقيه: سكانها قوم وجوههم كالمجان المطرقة وشعورهم كأذناب اللبراذين وبها الكركدن ، والبحريون يقولون أن الدجال فيها ومنها يخرج.(4)

💠 وفي آثار البلاد قال: (جزيرة الدجال ويُسمع منها على دوام الأوقات صوت الطبول والدفوف والرقص والغناء ، والبحريون ممن اجتاز بتلك الديار يزعمون أن الدجال بتلك الجزيرة). (5)

💠 وعن الجساسة قال : (جزيرة الجساسة في بحر القلزم، قالوا : أن الدجال محبوس فيها ، والجساسة تجس الأخبار ويأتي بها الدجال). (6)

💠 وإلى هذا اليوم هناك من يؤمن بأن قابيل ابن آدم هو الدجال والبعض الآخر يدعي أن الدجال مولود من أيام نوح وأنه التقى بموسى و أنه هو السامري المذكور في القرآن. ولو صح اعتقادهم هذا لكان المسيح الدجال عمره اليوم اكثر من سبعة آلاف عام. وقد اثبت أهل السنة والجماعة أن الدجال حيّ يُرزق لا يموت حتى يقتله المهدي وأنه ابن صياد هو الدجال وقد غاب يوم الحرة . وقال ابن حجر: بعدم صحة موت الدجال.(7)

💠 ولعل أغرب ما يرووه أن حمارا وحشيا عاش ثمانمائة سنة أو اكثر كما يروي ابن خلكان فيقول : (لما وصل بعض عسكر الديار المصرية إلى الشام بالقرب من قرية جرود التي كانت تشتهر بوجود حمار الوحش بكثرة ، فاصطادوا منه ليأكلوه ولما وضعوه في القدر وأشعلوا تحته النار لم ينضج ولم تؤثر فيه النار شيئا يوما كاملا، ولما تفحصوا الرأس وجدوا مكتوبا على أذن الحمار (بهرام جور) الذي كان ملك من ملوك الفرس ويصطاد الحمير ثم يضع اسمه على اذنها ويطلقها، فكان عمر هذا الحمار ثمانمائة سنة أو أكثر).(8) اقول لكم ، إذا اطال الله عمر هذا الحمار من دون علة تّذكر ، اليس هو قادر أيضا ان يُطيل عمر وليه الذي ادخره لإعادة العدل إلى الأرض.

💠 ولعل أغرب ما قرأناه من تفاسير ما قالوه بحق قوم يونس في تفسير الآية : (إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين).(9) قال الألوسي : (ومتعناهم بمتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم (ومتاع إلى حين) أي زمان من الدهر مقدر لهم في علم الله تعالى . ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة فهم اليوم أحياء إلا أن الله تعالى سترهم عن الناس على حد ما يقال في الخضر عليه السلام ، ورأيت في بعض الكتب ما يوافقه إلا أنه ذكر فيه أنهم يظهرون أيام المهدي ويكونون من جملة انصاره ثم يموتون).(10)

💠 فأنظر إلى هذا الكيل بمكيالين كيف يؤمنون بوجود قوم يونس أحياء مستترون طيلة آلاف السنين ويُشنعون على من يقول بأن المهدي ابقاه الله حيّا مستترا إلى أن يأذن له. وطبعا على روايتهم فإن قوم يونس سيظهرون معه.

💠 وإما عندنا نحن الشيعة فإن روايات الدجال وغيره تقول أنه يهودي يقوم بحركة مضادة للإمام المهدي عليه السلام بعد ظهوره وإقامته لدولة العدل العالمية ونزول عيسى عليه السلام . والحديث الوحيد الذي يتفق فيه السنة والشيعة هو ما ورد عن رسول الله كما تنقله مصادرنا بأنه شرٌ غائب كما يقول لأبي ذر : (يا أبا ذر، هل ينتظر أحدكم إلا غنى مطغيا، أو فقرا منسيا، أو مرضا مضنيا، أو هرما مفندا، أو موتا محيرا أو الدجال فإنه شر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر).(11).

💠 والدجال اليهودي أتباعه اليهود والنواصب وفئة كبيرة من العلمانيين والملحدين وأتباع الأحزاب الفاسدة. واليوم نرى مصاديق ذلك حيث نرى تكاثر الإلحاد وانتشار الأحزاب الفاسدة التي تحكم وكذلك قيام الدولة الصهيونية في قلب العالم الإسلامي ويوما بعد يوم فإن بلدان النواصب تنحاز إلى جانب الدولة العبرية اليهودية. وحسب الروايات فإن جيوش الدجال ستكون من أعداء آل البيت كما ورد في رواية ابي ذر عن رسول الله (ص) عن حذيفة قال : (رأيت أبا ذر متعلقا بحلقة باب الكعبة فسمعتهُ يقول: سمعت رسول الله (ص) يقول : من قاتلني في الأولى وقاتل أهل بيتي في الثانية فهو من شيعة الدجال).(12)

💠 أن حركة الدجال في مصادرنا الشيعية تخلو من المشاهد التصويرية التي حفلت بها احاديث السنّة، فهي في نظرنا حركة مضادة لثورة الإمام المهدي الشاملة، وعناصر حركة الدجال هم اليهود والنواصب من الداخل الذي يتصفون بحقد عجيب وعداء ابدي للإمام المهدي وأهل البيت عليهم السلام. وهؤلاء هم المشككون بطول عمر المهدي وبقائه حيا طوال هذه السنين ، وهذا علامة من علامات نفاقهم ونصبهم الشديد ، حيث أنهم يقبلون امثال الدجال والجساسة وابن صائدة وغيرهم من أهل الاجرام والرذيلة أحياء وقد بلغت اعمار بعضهم اكثر من ستة آلاف سنة، ولكن المهدي مؤسس دولة العدل الإلهي في نظرهم لا وجود له مع أن المهدي أهم عنصر من عناصر حركة الظهور.

(مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا).(13)

🔺️ المصادر:

1- البحار: 52 / 113 ح 28 وإثبات الهداة: 3 / 510 ح 332 ومنتخب الأثر: 315 ح 5.

2- مسند أحمد بن حنبل ج5 ، ص : 333ت طبع مصر سنة 1950. حديث رقم : 4734 . قالوا عن هذا الحديث إسناده صحيح. ورواه البخاري وأشار له الحافظ في الفتح. ورواه مسلم في صحيحه برقم (2942) ، فهو حديث صحيح ، رواه أهل العلم في كتبهم ، وقال الترمذي رحمه الله في الجامع الصحيح رقم (2253) : هذا حديث صحيح .وقال ابن عبد البر في الاستذكار (ج7 ص338) : ثابت صحيح من جهة الإسناد والنقل.

3- سنن ابي داود كتاب الملاحم ج4 حديث رقم 4325 طبع مصر.

4- جغرافيا الوهم ، تأليف حسني زينة ، طبع لندن.

5- المسعودي مروج الذهب ج1 ص 75.

6- آثار البلاد وأخبار العباد القزويني. و: صحيح مسلم بشرح النووي كتاب : الفتن وأشراط الساعة، باب : خروج الدجال.

7- انظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني ج 13 ص : 276. وقد ذكر اهل السنة أيضا حال المعمّر ابي الدنيا المغربي... وكذلك حال المعمّر الآخر المشرقي ووجوده بمدينة من أرض المشرق يقال لها سهرورد إلى الآن ورأينا جماعة رأوه وحدّثوا حديثه وأنهما يجتمعان عند ظهور الامام المهدي عليه السلام. كنز الفوائد للكراجكي ص : 262. وبذلك يكون عمرهما اكثر من 1500 سنة، لأنهما شوهدا في زمن الإمام علي عليه السلام.

8- وفيات الأعيان ، ابن خلكان ، ص : 396 ، طبع مصر الأولى ، 1949.

9- سورة يونس آية : 98.

10- تفسير روح المعاني والسبع المثاني الأولسي . ج8 ص : 124.

11- راجع امالي الشيخ الطوسي ص527 والبحار 74/76 والوافي 26/186 وكذا في مصادر العامة كما في المستدرك للحاكم 4/321 .

12- الأمالي للطوسي ص : 459.

13- سورة النساء آية : 143.