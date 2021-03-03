قصة الاساتذة وطلبة الجامعة وخريجيها مع سماحة أية الله السيد محمد علي الحكيم ( قدس سره )

زار جمع من طلبة الجامعة وخرّيجيها و أساتذتها سماحة أية الله السيد محمد علي الحكيم ( قدس سره ) قبل عدة سنوات ، فتوجّه ( قدس سره ) بالنصح لهم، ثم بدأ ـ ممازحاً لهم ـ بعرض مسألة في الحساب والهندسة، فاستطاع بعضهم حلّها، فوجّه إليهم مسألة ثانية وثالثة، حتى عجزوا عن الجواب .

يذكر أن لسماحته تضلّع بعلم الهيئة والهندسة والرياضيات، حتى عرف بذلك في أوساط علماء النجف، وقد كلّفه المرجع المعظم السيد محسن الحكيم (قدس سره) بكتابة قسمة المواريث وفقاً لقواعد الرياضيات الحديثة، وهو الذي حدّد بدقة جهة القبلة في حرم الإمام أمير المؤمنين(عليه السلام).