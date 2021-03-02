الصفحة الإسلامية

طالب العلم الديني بين الحوزة والجامعة


 

الشيخ عبدالرضا البهادلي ||

                 

▪️لا مانع من تحصيل الشهادة الاكاديمية لطالب الحوزة العلمية بل لعله في زماننا اصبح من الضروريات ، لكن بشرط عدم تركه وظيفته في تبليغ الدين والدفاع عنه ،والا فما اخذه من حقوق شرعية اثناء دراسته تبقى في ذمته  ولها اثار وضعية على حياته .

▪️من الامور التي كنت لا اوافق عليها ان يحصل طالب العلم (أي طالب الحوزة) على الشهادة الاكاديمية ،وكنت ابرر ذلك بمبررات كثيرة .

ولكن بعد سقوط النظام البعثي في العراق ووقوع التغيرات الاجتماعية في العراق تغير رايي في ذلك ، وقد رأيت ان طالب الحوزة وعلى الاقل من باب الوجوب الكفائي يجب ان يسعى بعضهم من اجل تحصيل الشهادة الاكاديمية من اجل ان يصل الى المواقع المختلفة في المجتمع .

▪️فالمجتمع اليوم لم يعد المسجد من اولويات اهتمامه كما كان في العصور السابقة ، وانما افراد المجتمع يتواجدون في المدرسة والجامعة ومختلف المؤسسات الانسانية والعلمية والصحية والمؤسسات الخدمية والوزارات وغير ذلك .ولاجل ذلك يجب ان يصل اليهم عالم الدين وطالب العلم في هذه الاماكن من اجل تثقيفهم ووعيهم وتعليمهم الدين واحكامه ، ولا سيما اذا عرفنا ان اكثر المجتمع اليوم  اصبح لا يرتاد الى المسجد ؟.

▪️بل ويمكن تطبيق هذه الاية المباركة على الواقع المتغير وانه يجب ان يصل عالم الدين الى المواقع المختلفة يقول تعالى : وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون.

▪️لكن ما وقع وكنت اتخوف منه ان بعض الذين حصلوا على شهادة الماجستير او الدكتوراه اندمجوا في الحياة الاكاديمية وتركوا مجال التبليغ الديني في مجالاته المختلفة ومنها صلاة الجماعة في المساجد وغيرها من الانشطة الدينية .واصبح هؤلاء لا يهتمون في العمل التبليغي فصار بينهم وبين العمل التبليغي فراق وطلاق وفصال. 

▪️ولاجل ذلك اقول من باب النصيحة لكل الاعزاء من طلاب العلوم الدينية ، ان الشهادة ضرورية من اجل ان تصل الى هذه المواقع المختلفة في المجتمع وايصال الدين بالقول والسلوك ، وليس الوصول الى هذه الاماكن من اجل الترف وطلب الدنيا وتنسى وظيفتك الدينية ، والا فالافضل من اجل اخرتك ان تبقى طالبا للعلم . او لا تدخل الحوزة من البداية وتاخذ اموال الامام صاحب الزمان عليه السلام .

▪️ولأجل ذلك اقول ان الاموال تبقى في ذمة طالب ولها اثار وضعية على حياتك إذا لم يعمل بوظيفته الدينية .

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