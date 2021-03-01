وحدة المسلمين والإنسانية اهم هدف مقدس بالحياة

هشام عبد القادر ||

اهم هدف بالحياة الوحدة الإسلامية وسعى الأنبياءعليهم السلام كافة لهذا الهدف المقدس..

وكل الأصول التوحيد والفرائض والمقدسات والرسل والوجود كلها تشير للوحدة ومنها تصعد إلى التوحيد الأعظم وكل العلوم ترتبط بالتوحيد داعية للوحدة الإنسانية لخدمة البشرية والتوحيد وإليكم بعض الإشارات ..في التوحيد والطبيعة والإنسان كيف تشير الوحدة ومنها نصل للتوحيد الأعظم لواجد الوجود ..

· اولأ

قال الله إني جاعل في الأرض خليفة الهدف الأول توحيد الهدف سمعت الخطاب جميع الملائكة بأن من يمثل الله خليفة له سيكون في الأرض إنسان كامل يكون صفاته من صفات الله يمثل الصفات التي توحد الوجود نحو الوصول إلى الله من باب أختاره الله للوصول لحق التوحيد الأعظم ..

علم أدم الأسماء كلها إشارة للخلفاء في الأرض ولكن هناك نقطة مهمة ٱني أعلم ما لا تعلمون أي خليفة سيملئ الأرض عدلا لا يكون هناك فساد ولا سفك دماء لذالك سبحت الملائكة سبحانك لا علم إلا ما علمتنا .... هذا الطريق هو الصراط المستقيم الذي توعد إبليس بحجب الناس عن معرفته وهو باب التوحيد لله عن طريق خليفته الكامل الإنسان الذي أختاره الله .. الأسماء هم خلفاء الله الذي اختارهم الله هم باب الله باب التوحيد .. لذالك كان السجود لأدم عليه السلام سجود تكريم لهذه المهمة خليفة الله إنسان ناسوت بشري بالظاهر وبالباطن لاهوت نوراني. .

الصراط المستقيم سيدنا محمد وآل سيدنا محمد ولا شك في ذالك طرفة عين ابدا هم الباب الذي اختاره الله لعامة المخلوقات للعالمين .. وأخذ الله العهد والميثاق من الأنبياء والرسل عليهم السلام بأن يؤمنوا بسيدنا محمد وينصروه . ويكونوا جميعا مسلمين له .. ..

لذالك حسد إبليس هذا المنهج وهذا الصراط توعد بالحجب والقعود على صد الناس على التمسك بهذا الصراط.. الصراط والطريقة طريقة الإستقامة على هذا النهج صعب مستصعب لأن العدوا هي النفس الأمارة بالسؤ مملكة إبليس التي توسوس بالشر. .. الذي وعد أن يكون ضد النفس الملهمة والزكية والبصيرة والمطمئنة التي توحي بالخير

توعد إبليس بعزة الله ليغوي الناس أجمعين إلا عباد الله المخلصين هذا الوعد يشكك بالناس بأمر الصراط المستقيم . اختلفت الفرق بالخلافة من هم خلفاء الله في الأرض .. .واراد أن يكون الأستمرار الى يوم البعث ولكن لم تكن أمنية ٱبليس محققه لأن الله له الأمر بيده مقاليد السموات والأرض باليوم المعلوم يقف محور الشر .. وتفسير ذالك بأخر سورة السجدة قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم اي يوم ظهور الحق على العالمين يوم يسمعون الصيحة بالحق ذالك يوم الخروج .. يقف إبليس والنفس الأمارة تتوقف ..

إذا التوحيد للعالمين اولا من ناحية خليفة الله في الأرض الإنسان الكامل الذي يمثل الله باب الله الذي لا يؤتى إلا منه .

· ثانيا الرسالة

جعل الله الأنبياء دعاة لتوحيد الله والرسالة للعالمين رسالة سيدنا محمد صلواة الله عليه وٱله رحمة للعالمين دعوة شاملة كاملة تامة أكمل الدين وتمت النعمة ..توحد الأمة وجائت الوحدة بيوم كمال الدين بمن تتمسك الأمة ولا تفرط بذالك العروة الوثقى والحبل المتين باب التوحيد والولاية لله ورسوله هو الإمام علي عليه السلام وكذالك من اختارهم الله من ولده .القائم الحجة البالغة تنتظر الأمة الخلاص والفرج ولا يأتي الفرج ٱلا بيوم معلوم ولكن وحدة الأمة أمر ضروري تدخل الأمة من باب معرفة من يرث الأرض من هم عباد الله الصالحين الوارثين الأرض بقية الله خير لكم .

من تلك المعارف نفهم لماذا قبلة الوجود ولد فيها خير مولود هو الفطرة الإنسانية نفس رسول الله أخيه وباب مدينة علمه الإمام علي عليه السلام ليكون هدف توحيد شمل الأمة قبلة تعني نعرف باب الوصول لله ورسوله .

كذالك شهر رمضان الكريم شهر توحيد الأمة كذالك القرءان للأمة كافة.. وايضا الصلاة دعوة توحد الأمة ..

· ثالثا الطبيعة ..

فصول أربعة مختلفة بالخدمة وليس للضرر بل للمنفعة للأمة

كذالك شمس للأمة قمرا منيرا للأمة هواء للأمة ماء للأمة لكل شئ حي ..

الطبيعة داعية للأمة لتوحيد الأمةلا إقصاء لا إلغاء ..

بل الهدف رحمة للانسان وهدف الرسالات هي هدف رفض الظلم وإقامة العدل والحرية .

· .رابعا

كل العلوم الرياضية الكيميائية الفلسفية كل العلوم تعمل على خدمة الإنسانية وتشير لعظمة واجد الوجود إذا الإستجابة لأمر الله وما اختار الله هو التوحيد الأعظم بلغ ما إنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس هنا نقطة التوحيد تطبيق أمر الله ..

لو أستقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا..

الأستقامة شريعة

الطريقة منهج

الحقيقة للوصول للغاية علم صافي ماء غدقا عذب يشير للماء أساس الحياة علم شامل لكل شئ .

لذالك باب المدينة الفاضلة التي سعى لها الفلاسفة

معرف الإنسان الكامل .. طريق الحق .. الولاية لله ورسوله والمؤمنين .

والحمد لله رب العالمين